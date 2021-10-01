https://ria.ru/20211001/sochi-1752628307.html

В Сочи из-за смерчей объявлено штормовое предупреждение

В Сочи из-за смерчей объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости, 01.10.2021

В Сочи из-за смерчей объявлено штормовое предупреждение

В Сочи объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба городской администрации. РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T12:31

2021-10-01T12:31

2021-10-01T12:31

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СОЧИ, 1 окт — РИА Новости. В Сочи объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба городской администрации."В соответствии со штормовым предупреждением Специализированного центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Черного и Азовского морей в период с 6.30 и до конца суток 1 октября 2021 года на участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", — говорится в сообщении.Отмечается, что все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Жителей и гостей курорта просят воздержаться от отдыха у воды. Ранее, 25 сентября, в Сочи также было объявлено экстренное предупреждение по погоде, в городе прошли ливни, наблюдались порывы ветра, град, метель в горах и высокий уровень воды в реках.

https://ria.ru/20211001/vaktsinatsiya-1752467158.html

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азовское море

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