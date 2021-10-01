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Туризм
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В Сочи из-за смерчей объявлено штормовое предупреждение
В Сочи из-за смерчей объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости, 01.10.2021
В Сочи из-за смерчей объявлено штормовое предупреждение
В Сочи объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба городской администрации. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T12:31
2021-10-01T12:31
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СОЧИ, 1 окт — РИА Новости. В Сочи объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба городской администрации."В соответствии со штормовым предупреждением Специализированного центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Черного и Азовского морей в период с 6.30 и до конца суток 1 октября 2021 года на участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", — говорится в сообщении.Отмечается, что все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Жителей и гостей курорта просят воздержаться от отдыха у воды. Ранее, 25 сентября, в Сочи также было объявлено экстренное предупреждение по погоде, в городе прошли ливни, наблюдались порывы ветра, град, метель в горах и высокий уровень воды в реках.
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сочи, туризм, новости - туризм, азовское море, ливневые дожди в сочи, погода
12:31 01.10.2021
 
В Сочи из-за смерчей объявлено штормовое предупреждение

Власти Сочи объявили штормовое предупреждение из-за угрозы формирования смерчей над морем

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЖенщина с собачкой на пляже Ривьера, Сочи
Женщина с собачкой на пляже Ривьера, Сочи - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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СОЧИ, 1 окт — РИА Новости. В Сочи объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба городской администрации.
"В соответствии со штормовым предупреждением Специализированного центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Черного и Азовского морей в период с 6.30 и до конца суток 1 октября 2021 года на участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", — говорится в сообщении.
Отмечается, что все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Жителей и гостей курорта просят воздержаться от отдыха у воды.
Ранее, 25 сентября, в Сочи также было объявлено экстренное предупреждение по погоде, в городе прошли ливни, наблюдались порывы ветра, град, метель в горах и высокий уровень воды в реках.
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