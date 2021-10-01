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Дачников ждут штрафы за мусор на собственных участках
Юрист напомнил дачникам о "мусорных" штрафах - РИА Новости, 01.10.2021
Дачников ждут штрафы за мусор на собственных участках
Российское законодательство обязывает дачников, являющихся владельцами или пользователями земельных участков, не допускать скапливания на них мусора и бытовых... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T04:15
2021-10-01T04:26
общество
мусор
сергей савельев
дача
штрафы
россия
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Российское законодательство обязывает дачников, являющихся владельцами или пользователями земельных участков, не допускать скапливания на них мусора и бытовых отходов, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист "Евразийской Юридической Ассоциации "Сенатор" Сергей Савельев.Он подчеркнул, что земля должна использоваться по назначению, а не как свалка — в противном случае это грозит загрязнением территории.Если из-за свалки на дачном участке произошла порча земли, владельца могут оштрафовать на три-пять тысяч рублей.Юрист напомнил про соблюдение правил противопожарной безопасности, действующих на территории России. Они регламентируют, в частности, порядок сжигания мусора на дачном участке. Нарушение грозит гражданину административной ответственностью по статье 20.4 КоАП. В зависимости от тяжести проступка и последствий штраф для граждан составляет от двух до пяти тысяч рублей.
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общество, мусор, сергей савельев, дача, штрафы, россия
04:15 01.10.2021 (обновлено: 04:26 01.10.2021)
 
Юрист напомнил дачникам о "мусорных" штрафах

Юрист Савельев: закон обязывает дачников не допускать скапливания мусора на участках

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкДача
Дача - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Российское законодательство обязывает дачников, являющихся владельцами или пользователями земельных участков, не допускать скапливания на них мусора и бытовых отходов, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист "Евразийской Юридической Ассоциации "Сенатор" Сергей Савельев.
Он подчеркнул, что земля должна использоваться по назначению, а не как свалка — в противном случае это грозит загрязнением территории.

"За невыполнение этой обязанности дачники могут быть привлечены к административной ответственности по части четвертой статьи 8.8 КоАП и на них может быть наложен административный штраф от 20 до 50 тысяч рублей", — напомнил собеседник агентства.

Если из-за свалки на дачном участке произошла порча земли, владельца могут оштрафовать на три-пять тысяч рублей.
Юрист напомнил про соблюдение правил противопожарной безопасности, действующих на территории России. Они регламентируют, в частности, порядок сжигания мусора на дачном участке. Нарушение грозит гражданину административной ответственностью по статье 20.4 КоАП. В зависимости от тяжести проступка и последствий штраф для граждан составляет от двух до пяти тысяч рублей.
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ОбществоМусорСергей СавельевДачаШтрафыРоссия
 
 
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