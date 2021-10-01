https://ria.ru/20211001/shtrafy-1752591474.html

Дачников ждут штрафы за мусор на собственных участках

Юрист напомнил дачникам о "мусорных" штрафах - РИА Новости, 01.10.2021

Дачников ждут штрафы за мусор на собственных участках

Российское законодательство обязывает дачников, являющихся владельцами или пользователями земельных участков, не допускать скапливания на них мусора и бытовых... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T04:15

2021-10-01T04:15

2021-10-01T04:26

общество

мусор

сергей савельев

дача

штрафы

россия

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Российское законодательство обязывает дачников, являющихся владельцами или пользователями земельных участков, не допускать скапливания на них мусора и бытовых отходов, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист "Евразийской Юридической Ассоциации "Сенатор" Сергей Савельев.Он подчеркнул, что земля должна использоваться по назначению, а не как свалка — в противном случае это грозит загрязнением территории.Если из-за свалки на дачном участке произошла порча земли, владельца могут оштрафовать на три-пять тысяч рублей.Юрист напомнил про соблюдение правил противопожарной безопасности, действующих на территории России. Они регламентируют, в частности, порядок сжигания мусора на дачном участке. Нарушение грозит гражданину административной ответственностью по статье 20.4 КоАП. В зависимости от тяжести проступка и последствий штраф для граждан составляет от двух до пяти тысяч рублей.

https://realty.ria.ru/20210717/dacha-1741585541.html

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2021

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общество, мусор, сергей савельев, дача, штрафы, россия