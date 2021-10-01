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В Uniper оценили сроки сертификации "Северного потока — 2"
В Uniper оценили сроки сертификации "Северного потока — 2" - РИА Новости, 01.10.2021
В Uniper оценили сроки сертификации "Северного потока — 2"
Председатель правления Uniper Клаус-Дитер Маубах заявил, что не рассчитывает на быструю сертификацию газопровода "Северный поток — 2", новая нитка "не поможет"... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T13:32
2021-10-01T13:32
2021-10-01T20:30
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газпром
северный поток — 2
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БЕРЛИН, 1 окт - РИА Новости. Председатель правления Uniper Клаус-Дитер Маубах заявил, что не рассчитывает на быструю сертификацию газопровода "Северный поток — 2", новая нитка "не поможет" Германии в предстоящую зиму."С учетом всего, что мне известно, сертификация газопровода произойдет в любом случае так поздно, что этот трубопровод в эту зиму нам не поможет", - цитирует издание Handelsblatt выступление Маубаха на мероприятии в Дюссельдорфе.Маубах также прокомментировал ситуацию на газовом рынке ЕС, подчеркнув, что "все контракты, которые мы заключали с "Газпромом", выполняются". Маубах при этом воздержался высказать мнение в отношении того, поставляет ли Россия достаточно объемов газа в соответствии со своими возможностями или просто не желает поставлять дополнительные объемы.
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экономика, европа, uniper, в мире, природный газ, германия, газпром, северный поток — 2, россия
13:32 01.10.2021 (обновлено: 20:30 01.10.2021)
В Uniper оценили сроки сертификации "Северного потока — 2"
Глава Uniper Маубах: "Северный поток — 2" не поможет Германии в предстоящую зиму