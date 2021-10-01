https://ria.ru/20211001/sertifikatsiya-1752658807.html

В Uniper оценили сроки сертификации "Северного потока — 2"

В Uniper оценили сроки сертификации "Северного потока — 2" - РИА Новости, 01.10.2021

В Uniper оценили сроки сертификации "Северного потока — 2"

Председатель правления Uniper Клаус-Дитер Маубах заявил, что не рассчитывает на быструю сертификацию газопровода "Северный поток — 2", новая нитка "не поможет"... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T13:32

2021-10-01T13:32

2021-10-01T20:30

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газпром

северный поток — 2

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БЕРЛИН, 1 окт - РИА Новости. Председатель правления Uniper Клаус-Дитер Маубах заявил, что не рассчитывает на быструю сертификацию газопровода "Северный поток — 2", новая нитка "не поможет" Германии в предстоящую зиму."С учетом всего, что мне известно, сертификация газопровода произойдет в любом случае так поздно, что этот трубопровод в эту зиму нам не поможет", - цитирует издание Handelsblatt выступление Маубаха на мероприятии в Дюссельдорфе.Маубах также прокомментировал ситуацию на газовом рынке ЕС, подчеркнув, что "все контракты, которые мы заключали с "Газпромом", выполняются". Маубах при этом воздержался высказать мнение в отношении того, поставляет ли Россия достаточно объемов газа в соответствии со своими возможностями или просто не желает поставлять дополнительные объемы.

https://ria.ru/20211001/sanktsii-1752658145.html

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экономика, европа, uniper, в мире, природный газ, германия, газпром, северный поток — 2, россия