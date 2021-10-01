https://ria.ru/20211001/sanktsii-1752658145.html

"Нафтогаз" призвал ввести санкции против оператора "Северного потока — 2"

"Нафтогаз" призвал ввести санкции против оператора "Северного потока — 2" - РИА Новости, 01.10.2021

"Нафтогаз" призвал ввести санкции против оператора "Северного потока — 2"

Компания "Нафтогаз Украины" ожидает, что после приостановки "Газпромом" транзита газа в Венгрию через территорию Украины против оператора "Северного потока 2"... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T13:30

2021-10-01T13:30

2021-10-01T13:30

экономика

сша

газпром

нафтогаз украины

балтийское море

юрий витренко

северный поток — 2

россия

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КИЕВ, 1 окт – РИА Новости. Компания "Нафтогаз Украины" ожидает, что после приостановки "Газпромом" транзита газа в Венгрию через территорию Украины против оператора "Северного потока 2" будут введены санкции, заявил глава компании Юрий Витренко.Ранее оператор "ГТС Украины" заявил, что "Газпром" приостановил транзит газа в Венгрию через территорию Украины."Мы публично и не публично предупреждали наших партнеров в Германии и США, что так может произойти, и что прекращение физического транзита через Украину создаст огромные угрозы для Украины и для Европы. Кремль это делает специально. Это даже не бряцание оружием, это очевидное использование газа в качестве оружия… Ждем теперь наложение санкций на 100% дочернюю компанию "Газпрома", оператора "Северного потока – 2", - написал Витренко на своей странице в пятницу.По его словам, чем раньше санкции будут наложены, тем лучше. "Отсутствие действенных санкций уже создало ожидания со сторон "Газпрома", что ему на самом деле разрешено продолжать использовать газ как оружие против Украины и других стран, что ему позволят использовать "Северный поток 2" даже без соблюдения европейских правил", - добавил Витренко.Германия и США в июле опубликовали совместное заявление о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. Стороны заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергоносители в качестве оружия против европейских стран.Газопровод "Северный поток 2" от побережья РФ через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. "Газпром" ранее объявил об окончании строительства "Северного потока 2". В РФ отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.

https://ria.ru/20211001/potok-1752641746.html

https://ria.ru/20210930/ssha-1752490695.html

сша

балтийское море

россия

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Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике 2021-10-01T13:30 true PT2M30S

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экономика, сша, газпром, нафтогаз украины, балтийское море, юрий витренко, северный поток — 2, россия