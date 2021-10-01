https://ria.ru/20211001/samolet-1752687345.html

В Мурманске объяснили пролет "горящего" самолета над городом

В Мурманске объяснили пролет "горящего" самолета над городом - РИА Новости, 01.10.2021

В Мурманске объяснили пролет "горящего" самолета над городом

Самолет, который жители Мурманска приняли за терпящий бедствие, выполнял полет для уточнения маршрута авиации на праздновании 105-летия города, сообщили РИА... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T15:47

2021-10-01T15:47

2021-10-01T19:16

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общество

ил-38

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МУРМАНСК, 1 окт — РИА Новости. Самолет, который жители Мурманска приняли за терпящий бедствие, выполнял полет для уточнения маршрута авиации на праздновании 105-летия города, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северного флота.Ранее в местных соцсетях появились фото и видео самолета, который летит низко над городом, а за ним тянутся полосы дыма. Пользователи беспокоились, что он горит.В пресс-службе пояснили, что это не пассажирский самолет, а противолодочный Ил-38. "Он выполнял рекогносцировочный полет по тому маршруту, по которому в день 105-летия города будет проведен демонстрационный полет", — сказал собеседник агентства.Мурманск отметит 105-ю годовщину со дня основания 4 октября. На этот день запланированы торжественные мероприятия.

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2021

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мурманск, общество, ил-38, северный флот вмф россии, россия