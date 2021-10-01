https://ria.ru/20211001/samolet-1752687345.html
В Мурманске объяснили пролет "горящего" самолета над городом
В Мурманске объяснили пролет "горящего" самолета над городом - РИА Новости, 01.10.2021
В Мурманске объяснили пролет "горящего" самолета над городом
Самолет, который жители Мурманска приняли за терпящий бедствие, выполнял полет для уточнения маршрута авиации на праздновании 105-летия города, сообщили РИА... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T15:47
2021-10-01T15:47
2021-10-01T19:16
мурманск
общество
ил-38
северный флот вмф россии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731943497_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1becb15b169dc645f03e5c7c1ccdc816.jpg
МУРМАНСК, 1 окт — РИА Новости. Самолет, который жители Мурманска приняли за терпящий бедствие, выполнял полет для уточнения маршрута авиации на праздновании 105-летия города, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северного флота.Ранее в местных соцсетях появились фото и видео самолета, который летит низко над городом, а за ним тянутся полосы дыма. Пользователи беспокоились, что он горит.В пресс-службе пояснили, что это не пассажирский самолет, а противолодочный Ил-38. "Он выполнял рекогносцировочный полет по тому маршруту, по которому в день 105-летия города будет проведен демонстрационный полет", — сказал собеседник агентства.Мурманск отметит 105-ю годовщину со дня основания 4 октября. На этот день запланированы торжественные мероприятия.
мурманск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731943497_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_936d0b623de052925a284cb4bc045b12.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурманск, общество, ил-38, северный флот вмф россии, россия
15:47 01.10.2021 (обновлено: 19:16 01.10.2021)
В Мурманске объяснили пролет "горящего" самолета над городом
Испугавший мурманчан "горящий" самолет уточнял маршрут пролета авиации ко Дню города