https://ria.ru/20211001/saakashvili-1752743427.html

Посла Грузии вызвали в МИД Украины

Посла Грузии вызвали в МИД Украины - РИА Новости, 01.10.2021

Посла Грузии вызвали в МИД Украины

Посла Грузии вызвали в министерство иностранных дел Украины для получения официальной информации о причинах и обстоятельствах задержания экс-президента Грузии... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T20:21

2021-10-01T20:21

2021-10-01T20:36

в мире

грузия

мид украины

тбилиси

михаил саакашвили

задержание саакашвили в грузии

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КИЕВ, 1 окт - РИА Новости. Посла Грузии вызвали в министерство иностранных дел Украины для получения официальной информации о причинах и обстоятельствах задержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщил пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.В пятницу грузинский премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что бывший президент Михаил Саакашвили задержан в Грузии. Ранее Гарибашвили обещал, что Саакашвили вместе с коллекцией галстуков будет комфортно помещен в тюрьму по возвращении на родину."Видим информацию в СМИ о задержании гражданина Украины Саакашвили в Грузии. В министерство иностранных дел приглашен руководитель посольства Грузии в Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах такого задержания", - написал он в Twitter.Ранее Саакашвили распространил видеообращение, в котором говорит, что якобы находится в грузинском Батуми. Видео снято ночью, на фоне можно заметить море и разглядеть здания, которые похожи на те, что есть в Батуми. Он заявил, что 2 и 3 октября будет в Тбилиси и призывал людей собраться на площади Свободы в центре города.Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

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тбилиси

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, грузия, мид украины, тбилиси, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии