10:25 01.10.2021 (обновлено: 10:34 01.10.2021)
Председатель "Грузинской мечты" назвал Саакашвили клоуном
Председатель "Грузинской мечты" Кобахидзе назвал Саакашвили клоуном
© AP Photo / Czarek SokolowskiМихаил Саакашвили
© AP Photo / Czarek Sokolowski
ТБИЛИСИ, 1 окт - РИА Новости. Председатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что бывший президент страны Михаил Саакашвили не находится на территории Грузии, и назвал его видеообращение "клоунадой".
Саакашвили в пятницу распространил видеообращение, в котором утверждал, что находится в грузинском Батуми. В МВД Грузии РИА Новости заявили, что Саакашвили не пересекал государственную границу.
"Повторяюсь, Михаил Саакашвили не находится в Батуми, его видео не записано в Грузии. Он клоун", - заявил Кобахидзе журналистам.
По его словам, внутри партии Саакашвили "Единое национальное движение" отмечается внутреннее противостояние и экс-президент тем самым хочет "приписать" себе те проценты голосов, которые получит лидер политсилы Ника Мелия на предстоящих 2 октября местных выборах.
Кобахидзе заявил, что видеообращение Саакашвили - это фейк.
Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
23 сентября, 15:32Эксперт рассказал, как США помогли Саакашвили прослушивать оппонентов