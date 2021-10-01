Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211001/saakashvili-1752615744.html
Председатель "Грузинской мечты" назвал Саакашвили клоуном
Председатель "Грузинской мечты" назвал Саакашвили клоуном - РИА Новости, 01.10.2021
Председатель "Грузинской мечты" назвал Саакашвили клоуном
Председатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что бывший президент страны Михаил Саакашвили не находится на территории... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T10:25
2021-10-01T10:34
в мире
грузия
михаил саакашвили
ираклий кобахидзе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155579/86/1555798625_0:115:2613:1585_1920x0_80_0_0_79d8ce9e7d8861544b39e80dbcf42628.jpg
ТБИЛИСИ, 1 окт - РИА Новости. Председатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что бывший президент страны Михаил Саакашвили не находится на территории Грузии, и назвал его видеообращение "клоунадой".Саакашвили в пятницу распространил видеообращение, в котором утверждал, что находится в грузинском Батуми. В МВД Грузии РИА Новости заявили, что Саакашвили не пересекал государственную границу."Повторяюсь, Михаил Саакашвили не находится в Батуми, его видео не записано в Грузии. Он клоун", - заявил Кобахидзе журналистам.По его словам, внутри партии Саакашвили "Единое национальное движение" отмечается внутреннее противостояние и экс-президент тем самым хочет "приписать" себе те проценты голосов, которые получит лидер политсилы Ника Мелия на предстоящих 2 октября местных выборах.Кобахидзе заявил, что видеообращение Саакашвили - это фейк.Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
https://ria.ru/20210923/gruziya-1751473904.html
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155579/86/1555798625_0:0:2613:1961_1920x0_80_0_0_852e4f33168cf1c49381fce67d514d5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, грузия, михаил саакашвили, ираклий кобахидзе
10:25 01.10.2021 (обновлено: 10:34 01.10.2021)
 
Председатель "Грузинской мечты" назвал Саакашвили клоуном

Председатель "Грузинской мечты" Кобахидзе назвал Саакашвили клоуном

© AP Photo / Czarek SokolowskiМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 1 окт - РИА Новости. Председатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что бывший президент страны Михаил Саакашвили не находится на территории Грузии, и назвал его видеообращение "клоунадой".
Саакашвили в пятницу распространил видеообращение, в котором утверждал, что находится в грузинском Батуми. В МВД Грузии РИА Новости заявили, что Саакашвили не пересекал государственную границу.
"Повторяюсь, Михаил Саакашвили не находится в Батуми, его видео не записано в Грузии. Он клоун", - заявил Кобахидзе журналистам.
По его словам, внутри партии Саакашвили "Единое национальное движение" отмечается внутреннее противостояние и экс-президент тем самым хочет "приписать" себе те проценты голосов, которые получит лидер политсилы Ника Мелия на предстоящих 2 октября местных выборах.
Кобахидзе заявил, что видеообращение Саакашвили - это фейк.
Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 15:32
Эксперт рассказал, как США помогли Саакашвили прослушивать оппонентов
 
В миреГрузияМихаил СаакашвилиИраклий Кобахидзе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:32В Uniper оценили сроки сертификации "Северного потока — 2"
13:31Российского банкира задержали в Черногории
13:30"Нафтогаз" призвал ввести санкции против оператора "Северного потока — 2"
13:28Рейс Москва — Анталья экстренно сел в Краснодаре
13:28Путин готовится поставить мат. Британцы бьют тревогу из-за нехватки газа
13:27Ученые нашли причину возникновения необычных патологий после COVID-19
13:26Парижский экс-полицейский назвал себя известным серийным убийцей
13:26В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на Эльбрусе альпинистов
13:21В Минске проверяют сообщения о минировании учебных заведений
13:19В Приморье будут судить мужчину, забившего до смерти мать-инвалида
13:16Свердловские власти ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников
13:14Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье за девять месяцев вырос на 15,3%
13:12Материалы против блогера за провокационные фото у храма передали в СК
13:09В Брянске женщина дала взятку полицейскому ради убежища ее мужу в США
13:03Премьер Венгрии ответил на критику контракта с Россией по газу
13:00Суд в Якутске приговорил педофила почти к 18 годам колонии строгого режима
13:00Экологи оценили загрязнение воздуха в районе крупного пожара в Новой Москве
12:57Мигранты, обманувшие пенсионерку в Ленинградской области, сбежали из России
12:57"Газпром" не нарушил контракт, прекратив транзит, признал "Нафтогаз"
12:54В Кремле прокомментировали сообщения о нарушениях в воинской части на Урале
Лента новостейМолния