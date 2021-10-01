https://ria.ru/20211001/saakashvili-1752615744.html

Председатель "Грузинской мечты" назвал Саакашвили клоуном

Председатель "Грузинской мечты" назвал Саакашвили клоуном - РИА Новости, 01.10.2021

Председатель "Грузинской мечты" назвал Саакашвили клоуном

Председатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что бывший президент страны Михаил Саакашвили не находится на территории... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T10:25

2021-10-01T10:25

2021-10-01T10:34

в мире

грузия

михаил саакашвили

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 1 окт - РИА Новости. Председатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что бывший президент страны Михаил Саакашвили не находится на территории Грузии, и назвал его видеообращение "клоунадой".Саакашвили в пятницу распространил видеообращение, в котором утверждал, что находится в грузинском Батуми. В МВД Грузии РИА Новости заявили, что Саакашвили не пересекал государственную границу."Повторяюсь, Михаил Саакашвили не находится в Батуми, его видео не записано в Грузии. Он клоун", - заявил Кобахидзе журналистам.По его словам, внутри партии Саакашвили "Единое национальное движение" отмечается внутреннее противостояние и экс-президент тем самым хочет "приписать" себе те проценты голосов, которые получит лидер политсилы Ника Мелия на предстоящих 2 октября местных выборах.Кобахидзе заявил, что видеообращение Саакашвили - это фейк.Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

https://ria.ru/20210923/gruziya-1751473904.html

грузия

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в мире, грузия, михаил саакашвили, ираклий кобахидзе