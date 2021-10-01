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Рубль единственный из мировых валют укрепился к доллару, сообщил эксперт
Рубль единственный из мировых валют укрепился к доллару, сообщил эксперт - РИА Новости, 01.10.2021
Рубль единственный из мировых валют укрепился к доллару, сообщил эксперт
Российский рубль — единственная из основных мировых валют, которая смогла укрепиться к доллару, когда некоторые подешевели более чем на пять процентов,... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T03:27
2021-10-01T04:19
экономика
рубль
курс рубля
россия
юрий попов
sbercib investment research
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Российский рубль — единственная из основных мировых валют, которая смогла укрепиться к доллару, когда некоторые подешевели более чем на пять процентов, рассказал РИА Новости стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов.Такая сильная динамика рубля связана с повышением ключевой ставки Банком России, притоком средств иностранцев в ОФЗ — за сентябрь он составил 110 миллиардов рублей, пояснил эксперт."В октябре мы ждем, что рубль продолжит показывать опережающую динамику. Банк России может повысить ключевую ставку сразу на 50 базовых пунктов, а экспортерам предстоят выплаты налогов и дивидендов на сумму порядка 24 миллиардов долларов — вторые крупнейшие месячные выплаты в этом году после июля", — обратил внимание он.По прогнозам собеседника агентства, доллар может глобально ослабнуть в случае выхода разочаровывающей статистики по рынку труда США. В этих условиях у рубля есть шансы укрепиться до 71 рубля за доллар, заключил Попов.
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экономика, рубль, курс рубля, россия, юрий попов, sbercib investment research
03:27 01.10.2021 (обновлено: 04:19 01.10.2021)
 
Рубль единственный из мировых валют укрепился к доллару, сообщил эксперт

Эксперт Попов: рубль единственный из мировых валют укрепился к доллару в сентябре

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Российский рубль — единственная из основных мировых валют, которая смогла укрепиться к доллару, когда некоторые подешевели более чем на пять процентов, рассказал РИА Новости стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов.

"В сентябре рубль был единственной основной мировой валютой, которая смогла укрепиться к доллару США. Валюты развитых рынков подешевели к нему на один-два процента, а отдельные валюты развивающихся рынков — на пять процентов (бразильский реал, венгерский форинт, тайский бат) и даже семь процентов (турецкая лира)", — отметил он.

Такая сильная динамика рубля связана с повышением ключевой ставки Банком России, притоком средств иностранцев в ОФЗ — за сентябрь он составил 110 миллиардов рублей, пояснил эксперт.
"В октябре мы ждем, что рубль продолжит показывать опережающую динамику. Банк России может повысить ключевую ставку сразу на 50 базовых пунктов, а экспортерам предстоят выплаты налогов и дивидендов на сумму порядка 24 миллиардов долларов — вторые крупнейшие месячные выплаты в этом году после июля", — обратил внимание он.
По прогнозам собеседника агентства, доллар может глобально ослабнуть в случае выхода разочаровывающей статистики по рынку труда США. В этих условиях у рубля есть шансы укрепиться до 71 рубля за доллар, заключил Попов.
Доллары США и рубли - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
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Названы подходящие моменты для покупки валюты до конца года
 
ЭкономикаРубльКурс рубляРоссияЮрий ПоповSberCIB Investment Research
 
 
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