https://ria.ru/20211001/rubl-1752596816.html

Рубль единственный из мировых валют укрепился к доллару, сообщил эксперт

Рубль единственный из мировых валют укрепился к доллару, сообщил эксперт - РИА Новости, 01.10.2021

Рубль единственный из мировых валют укрепился к доллару, сообщил эксперт

Российский рубль — единственная из основных мировых валют, которая смогла укрепиться к доллару, когда некоторые подешевели более чем на пять процентов,... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T03:27

2021-10-01T03:27

2021-10-01T04:19

экономика

рубль

курс рубля

россия

юрий попов

sbercib investment research

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Российский рубль — единственная из основных мировых валют, которая смогла укрепиться к доллару, когда некоторые подешевели более чем на пять процентов, рассказал РИА Новости стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов.Такая сильная динамика рубля связана с повышением ключевой ставки Банком России, притоком средств иностранцев в ОФЗ — за сентябрь он составил 110 миллиардов рублей, пояснил эксперт."В октябре мы ждем, что рубль продолжит показывать опережающую динамику. Банк России может повысить ключевую ставку сразу на 50 базовых пунктов, а экспортерам предстоят выплаты налогов и дивидендов на сумму порядка 24 миллиардов долларов — вторые крупнейшие месячные выплаты в этом году после июля", — обратил внимание он.По прогнозам собеседника агентства, доллар может глобально ослабнуть в случае выхода разочаровывающей статистики по рынку труда США. В этих условиях у рубля есть шансы укрепиться до 71 рубля за доллар, заключил Попов.

https://ria.ru/20211001/rubl-1752590866.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, рубль, курс рубля, россия, юрий попов, sbercib investment research