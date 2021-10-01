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Названы подходящие моменты для покупки валюты до конца года
Названы подходящие моменты для покупки валюты до конца года - РИА Новости, 01.10.2021
Названы подходящие моменты для покупки валюты до конца года
У рубля немало шансов продолжить укрепление до конца года. При этом с учетом ожидаемого усиления доллара рубль может более значительно вырасти к евро. Резких... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T03:15
2021-10-01T03:15
2021-10-01T10:52
экономика
рубль
открытие (банк)
россия
максим петроневич
открытие research
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. У рубля немало шансов продолжить укрепление до конца года. При этом с учетом ожидаемого усиления доллара рубль может более значительно вырасти к евро. Резких скачков все же не будет, поэтому покупать валюту лучше постепенно, рассказал агентству "Прайм" старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич. По словам эксперта, традиционно в конце каждого месяца компании продают больше валюты, чтобы иметь возможность заплатить налоги. В это время рубль, спрос на который растет, укрепляется. Если не вмешаются другие факторы, в этот период курс может оказаться выгоднее обычного.Сейчас активная фаза сентябрьского налогового периода позади, поэтому курсы могут несколько скорректироваться в пользу рубля, напомнил Петроневич.
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экономика, рубль, открытие (банк), россия, максим петроневич, открытие research
03:15 01.10.2021 (обновлено: 10:52 01.10.2021)
Названы подходящие моменты для покупки валюты до конца года
Экономист Петроневич: в конце каждого месяца есть вероятность укрепления рубля