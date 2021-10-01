Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211001/rubl-1752590866.html
Названы подходящие моменты для покупки валюты до конца года
Названы подходящие моменты для покупки валюты до конца года - РИА Новости, 01.10.2021
Названы подходящие моменты для покупки валюты до конца года
У рубля немало шансов продолжить укрепление до конца года. При этом с учетом ожидаемого усиления доллара рубль может более значительно вырасти к евро. Резких... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T03:15
2021-10-01T10:52
экономика
рубль
открытие (банк)
россия
максим петроневич
открытие research
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587629345_0:323:3018:2021_1920x0_80_0_0_23753fb330d3d201a3471d0faa61125f.jpg
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. У рубля немало шансов продолжить укрепление до конца года. При этом с учетом ожидаемого усиления доллара рубль может более значительно вырасти к евро. Резких скачков все же не будет, поэтому покупать валюту лучше постепенно, рассказал агентству "Прайм" старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич. По словам эксперта, традиционно в конце каждого месяца компании продают больше валюты, чтобы иметь возможность заплатить налоги. В это время рубль, спрос на который растет, укрепляется. Если не вмешаются другие факторы, в этот период курс может оказаться выгоднее обычного.Сейчас активная фаза сентябрьского налогового периода позади, поэтому курсы могут несколько скорректироваться в пользу рубля, напомнил Петроневич.
https://ria.ru/20210929/rubl-1752243903.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587629345_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_379a0d2e8bb4a8183a4af4e67e652372.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, рубль, открытие (банк), россия, максим петроневич, открытие research
03:15 01.10.2021 (обновлено: 10:52 01.10.2021)
 
Названы подходящие моменты для покупки валюты до конца года

Экономист Петроневич: в конце каждого месяца есть вероятность укрепления рубля

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДоллары США и рубли
Доллары США и рубли - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. У рубля немало шансов продолжить укрепление до конца года. При этом с учетом ожидаемого усиления доллара рубль может более значительно вырасти к евро. Резких скачков все же не будет, поэтому покупать валюту лучше постепенно, рассказал агентству "Прайм" старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич.
“С учетом рисков ухудшения двусторонних отношений между Россией и США в случае расширения санкций на операции с российским госдолгом имеет смысл покупать валюту постепенно”, —указал он.
По словам эксперта, традиционно в конце каждого месяца компании продают больше валюты, чтобы иметь возможность заплатить налоги. В это время рубль, спрос на который растет, укрепляется. Если не вмешаются другие факторы, в этот период курс может оказаться выгоднее обычного.
Сейчас активная фаза сентябрьского налогового периода позади, поэтому курсы могут несколько скорректироваться в пользу рубля, напомнил Петроневич.
Рубль - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 03:35
Эксперт назвала осенние угрозы для рубля
 
ЭкономикаРубльОткрытие (банк)РоссияМаксим ПетроневичОткрытие Research
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:32В Uniper оценили сроки сертификации "Северного потока — 2"
13:31Российского банкира задержали в Черногории
13:30"Нафтогаз" призвал ввести санкции против оператора "Северного потока — 2"
13:28Рейс Москва — Анталья экстренно сел в Краснодаре
13:28Путин готовится поставить мат. Британцы бьют тревогу из-за нехватки газа
13:27Ученые нашли причину возникновения необычных патологий после COVID-19
13:26Чайка: трагедия на Эльбрусе выявила проблемы в подготовке гидов и туристов
13:26Парижский экс-полицейский назвал себя известным серийным убийцей
13:26В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на Эльбрусе альпинистов
13:21В Минске проверяют сообщения о минировании учебных заведений
13:19В Приморье будут судить мужчину, забившего до смерти мать-инвалида
13:16Свердловские власти ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников
13:14Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье за девять месяцев вырос на 15,3%
13:12Материалы против блогера за провокационные фото у храма передали в СК
13:09В Брянске женщина дала взятку полицейскому ради убежища ее мужу в США
13:03Премьер Венгрии ответил на критику контракта с Россией по газу
13:00Суд в Якутске приговорил педофила почти к 18 годам колонии строгого режима
13:00Экологи оценили загрязнение воздуха в районе крупного пожара в Новой Москве
12:57Мигранты, обманувшие пенсионерку в Ленинградской области, сбежали из России
12:57"Газпром" не нарушил контракт, прекратив транзит, признал "Нафтогаз"
Лента новостейМолния