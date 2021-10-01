https://ria.ru/20211001/rubl-1752590866.html

Названы подходящие моменты для покупки валюты до конца года

Названы подходящие моменты для покупки валюты до конца года - РИА Новости, 01.10.2021

Названы подходящие моменты для покупки валюты до конца года

У рубля немало шансов продолжить укрепление до конца года. При этом с учетом ожидаемого усиления доллара рубль может более значительно вырасти к евро. Резких... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T03:15

2021-10-01T03:15

2021-10-01T10:52

экономика

рубль

открытие (банк)

россия

максим петроневич

открытие research

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. У рубля немало шансов продолжить укрепление до конца года. При этом с учетом ожидаемого усиления доллара рубль может более значительно вырасти к евро. Резких скачков все же не будет, поэтому покупать валюту лучше постепенно, рассказал агентству "Прайм" старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич. По словам эксперта, традиционно в конце каждого месяца компании продают больше валюты, чтобы иметь возможность заплатить налоги. В это время рубль, спрос на который растет, укрепляется. Если не вмешаются другие факторы, в этот период курс может оказаться выгоднее обычного.Сейчас активная фаза сентябрьского налогового периода позади, поэтому курсы могут несколько скорректироваться в пользу рубля, напомнил Петроневич.

https://ria.ru/20210929/rubl-1752243903.html

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экономика, рубль, открытие (банк), россия, максим петроневич, открытие research