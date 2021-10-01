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МВД подтвердило, что экс-замминистра Ракову объявили в розыск
МВД подтвердило, что экс-замминистра Ракову объявили в розыск - РИА Новости, 01.10.2021
МВД подтвердило, что экс-замминистра Ракову объявили в розыск
Экс-замминистра просвещения Марина Ракова объявлена в розыск, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T12:37
2021-10-01T12:37
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ирина волк
россия
марина ракова
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Экс-замминистра просвещения Марина Ракова объявлена в розыск, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что Ракова, которой заочно предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, объявлена в федеральный розыск."Следователем принято решение о привлечении в качестве обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, бывшего заместителя министра просвещения Российской Федерации Марины Раковой. В связи с тем, что Ракова скрылась от следствия, в отношении нее вынесено постановление об объявлении в розыск", - сказала Волк.
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происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ирина волк, россия, марина ракова
12:37 01.10.2021
 
МВД подтвердило, что экс-замминистра Ракову объявили в розыск

МВД подтвердило объявление экс-замминистра просвещения Раковой в федеральный розыск

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Экс-замминистра просвещения Марина Ракова объявлена в розыск, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что Ракова, которой заочно предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, объявлена в федеральный розыск.
"Следователем принято решение о привлечении в качестве обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, бывшего заместителя министра просвещения Российской Федерации Марины Раковой. В связи с тем, что Ракова скрылась от следствия, в отношении нее вынесено постановление об объявлении в розыск", - сказала Волк.
Марина Ракова - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
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ПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Ирина ВолкРоссияМарина Ракова
 
 
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