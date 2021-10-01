https://ria.ru/20211001/rozysk-1752644707.html
МВД подтвердило, что экс-замминистра Ракову объявили в розыск
МВД подтвердило, что экс-замминистра Ракову объявили в розыск - РИА Новости, 01.10.2021
МВД подтвердило, что экс-замминистра Ракову объявили в розыск
Экс-замминистра просвещения Марина Ракова объявлена в розыск, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T12:37
2021-10-01T12:37
2021-10-01T12:37
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ирина волк
россия
марина ракова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Экс-замминистра просвещения Марина Ракова объявлена в розыск, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что Ракова, которой заочно предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, объявлена в федеральный розыск."Следователем принято решение о привлечении в качестве обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, бывшего заместителя министра просвещения Российской Федерации Марины Раковой. В связи с тем, что Ракова скрылась от следствия, в отношении нее вынесено постановление об объявлении в розыск", - сказала Волк.
https://ria.ru/20210930/rakova-1752506289.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ирина волк, россия, марина ракова
МВД подтвердило, что экс-замминистра Ракову объявили в розыск
МВД подтвердило объявление экс-замминистра просвещения Раковой в федеральный розыск