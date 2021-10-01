https://ria.ru/20211001/rozysk-1752644707.html

МВД подтвердило, что экс-замминистра Ракову объявили в розыск

МВД подтвердило, что экс-замминистра Ракову объявили в розыск - РИА Новости, 01.10.2021

МВД подтвердило, что экс-замминистра Ракову объявили в розыск

Экс-замминистра просвещения Марина Ракова объявлена в розыск, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T12:37

2021-10-01T12:37

2021-10-01T12:37

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

ирина волк

россия

марина ракова

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Экс-замминистра просвещения Марина Ракова объявлена в розыск, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что Ракова, которой заочно предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, объявлена в федеральный розыск."Следователем принято решение о привлечении в качестве обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, бывшего заместителя министра просвещения Российской Федерации Марины Раковой. В связи с тем, что Ракова скрылась от следствия, в отношении нее вынесено постановление об объявлении в розыск", - сказала Волк.

https://ria.ru/20210930/rakova-1752506289.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ирина волк, россия, марина ракова