https://ria.ru/20211001/rosstat-1752756949.html

Уровень безработицы в августе достиг минимума с 2019 года

Уровень безработицы в августе достиг минимума с 2019 года - РИА Новости, 01.10.2021

Уровень безработицы в августе достиг минимума с 2019 года

Безработица в России в августе продолжила снижение и сократилась до 4,4% с июльских 4,5%, достигнув минимального значения с августа 2019 года, свидетельствуют... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T23:24

2021-10-01T23:24

2021-10-01T23:28

экономика

федеральная служба государственной статистики (росстат)

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

россия

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Безработица в России в августе продолжила снижение и сократилась до 4,4% с июльских 4,5%, достигнув минимального значения с августа 2019 года, свидетельствуют данные Росстата.Уровень безработицы в России на уровне 4,4% фиксировался в июне 2019 года, впоследствии в августе того же года он снизился до исторического минимума в 4,3%."В августе 2021 года 3,4 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в августе 2021 года составил 4,4% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в докладе Росстата, опубликованном в пятницу.Резкий рост безработицы в РФ на фоне пандемии коронавируса произошел в апреле 2020 года - показатель подскочил до 5,8% с 4,7% в марте. Пик был зафиксирован в августе, когда безработица достигла 6,4%. Осенью началось снижение - в сентябре и октябре уровень безработицы составил 6,3%, в ноябре - 6,1%, в декабре 2020 года общая безработица опустилась ниже 6% и составила 5,9%, в 2021 году эта тенденция продолжилась. В июне 2021 года уровень безработицы в России составил 4,8%. В июле безработица снизилась до 4,5% и оказалась ниже допандемийного уровня (в феврале 2020 года было 4,6%, в марте - 4,7%).Как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу августа 2021 года в органах службы занятости населения состояли на учете 1,2 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 1 миллион человек имели статус безработного, в том числе 0,7 миллиона человек получали пособие по безработице.Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда (МОТ), в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней.

https://ria.ru/20210922/bezrabotitsa-1751247823.html

https://ria.ru/20210720/posobie-1742078765.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), федеральная служба по труду и занятости (роструд), россия