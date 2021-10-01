https://ria.ru/20211001/rolik-1752665995.html

Немцам показали, как выжить без тепла и электричества

Немцам показали, как выжить без тепла и электричества - РИА Новости, 01.10.2021

Немцам показали, как выжить без тепла и электричества

Немецкое федеральное ведомство по защите населения и помощи при катастрофах (BBK) на фоне роста цен на газ в Европе опубликовало видеоролик на случай... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T14:10

2021-10-01T14:10

2021-10-01T15:29

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БЕРЛИН, 1 окт - РИА Новости. Немецкое федеральное ведомство по защите населения и помощи при катастрофах (BBK) на фоне роста цен на газ в Европе опубликовало видеоролик на случай возникновения у граждан проблем с энергоснабжением.На видеоролике, который появился в Twitter ведомства, показана женщина, которая мерзнет при свете свечей, после чего надевает верхнюю одежду, а также шарф и перчатки. Далее показано, как она для утепления заклеивает окна фольгой, а также самостоятельно собирает небольшую "печку".Видеозапись сопровождается сообщением, в котором поясняется, что видео приурочено ко дню защиты в чрезвычайных ситуациях и посвящено теме отключения электроэнергии. Причины нарушения энергоснабжения могут быть самыми разными, добавили в ведомстве, приведя в пример последствия урагана "Ида" в США.Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое.Как отмечали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.

https://ria.ru/20210928/gaz-1752233148.html

https://ria.ru/20210930/gaz-1752421188.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Видеоинструкция от МЧС Германии на случай холодов МЧС Германии на фоне роста цен на газ в Европе опубликовало ролик, что делать, если отключили свет (заклеить окна фольгой, смастерить печку из цветочного горшка и позвать гостей) 2021-10-01T14:10 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, сша, азия, европа, германия