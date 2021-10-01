https://ria.ru/20211001/rektor-1752602425.html

Ректор Финансового университета покинет должность 15 ноября

Ректор Финансового университета покинет должность 15 ноября - РИА Новости, 01.10.2021

Ректор Финансового университета покинет должность 15 ноября

Ректор Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров уйдет с должности 15 ноября после 15 лет работы на этом посту, сообщается на сайте вуза. РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T07:54

2021-10-01T07:54

2021-10-01T07:54

общество

финансовый университет при правительстве рф

михаил эскиндаров

россия

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Ректор Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров уйдет с должности 15 ноября после 15 лет работы на этом посту, сообщается на сайте вуза.Эскиндаров, которому 15 ноября исполнится 70 лет, занимает должность ректора Финансового университета с 2006 года."Я официально обратился к учредителю университета, коим является правительство РФ, с просьбой назначить нового ректора по истечении моего контракта 15 ноября 2021 года. Я был ректором университета три срока, пятнадцать лет, я благодарен учредителю и коллективу вуза за доверие и поддержку. Я был счастлив в этой должности, потому что были результаты, но пора заняться другими делами и позволить новому руководителю и его команде искать новые пути развития университета", - приводятся слова Эскиндарова в сообщении.Он отметил, что окончательно принял решение обратиться к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой об отставке 19 августа.

https://ria.ru/20210622/vaktsinatsiya-1738032098.html

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общество, финансовый университет при правительстве рф, михаил эскиндаров, россия