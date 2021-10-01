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Ректор Финансового университета покинет должность 15 ноября
Ректор Финансового университета покинет должность 15 ноября - РИА Новости, 01.10.2021
Ректор Финансового университета покинет должность 15 ноября
Ректор Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров уйдет с должности 15 ноября после 15 лет работы на этом посту, сообщается на сайте вуза. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T07:54
2021-10-01T07:54
общество
финансовый университет при правительстве рф
михаил эскиндаров
россия
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Ректор Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров уйдет с должности 15 ноября после 15 лет работы на этом посту, сообщается на сайте вуза.Эскиндаров, которому 15 ноября исполнится 70 лет, занимает должность ректора Финансового университета с 2006 года."Я официально обратился к учредителю университета, коим является правительство РФ, с просьбой назначить нового ректора по истечении моего контракта 15 ноября 2021 года. Я был ректором университета три срока, пятнадцать лет, я благодарен учредителю и коллективу вуза за доверие и поддержку. Я был счастлив в этой должности, потому что были результаты, но пора заняться другими делами и позволить новому руководителю и его команде искать новые пути развития университета", - приводятся слова Эскиндарова в сообщении.Он отметил, что окончательно принял решение обратиться к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой об отставке 19 августа.
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общество, финансовый университет при правительстве рф, михаил эскиндаров, россия
07:54 01.10.2021
 
Ректор Финансового университета покинет должность 15 ноября

Ректор Финансового университета Эскиндаров покинет должность 15 ноября

CC BY-SA 4.0 / Kukusru / Основное здание Финансового университета при Правительстве РФ / Cropped imageЗдание Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Здание Финансового университета при Правительстве Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
CC BY-SA 4.0 / Kukusru / Основное здание Финансового университета при Правительстве РФ / Cropped image
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Ректор Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров уйдет с должности 15 ноября после 15 лет работы на этом посту, сообщается на сайте вуза.
Эскиндаров, которому 15 ноября исполнится 70 лет, занимает должность ректора Финансового университета с 2006 года.
"Я официально обратился к учредителю университета, коим является правительство РФ, с просьбой назначить нового ректора по истечении моего контракта 15 ноября 2021 года. Я был ректором университета три срока, пятнадцать лет, я благодарен учредителю и коллективу вуза за доверие и поддержку. Я был счастлив в этой должности, потому что были результаты, но пора заняться другими делами и позволить новому руководителю и его команде искать новые пути развития университета", - приводятся слова Эскиндарова в сообщении.
Он отметил, что окончательно принял решение обратиться к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой об отставке 19 августа.
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ОбществоФинансовый университет при Правительстве РФМихаил ЭскиндаровРоссия
 
 
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