https://ria.ru/20211001/rasshirenie-1752622950.html

В Приамурье расширят ПДП для потерявших жилье из-за паводка

В Приамурье расширят ПДП для потерявших жилье из-за паводка - РИА Новости, 01.10.2021

В Приамурье расширят ПДП для потерявших жилье из-за паводка

Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил расширить пункт длительного пребывания (ПДП) для тех, кто лишился жилья из-за паводка, сообщает правительство... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T10:59

2021-10-01T10:59

2021-10-01T10:59

амурская область

благовещенск

амурская область

жилье

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 окт – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил расширить пункт длительного пребывания (ПДП) для тех, кто лишился жилья из-за паводка, сообщает правительство Приамурья."Приближается зима, и амурчане, у которых от паводка пострадали дома, до момента приобретения нового жилья могут изъявить желание заселиться в ПДП. Нужно быть готовыми к увеличению числа граждан, которые лишились жилья в результате паводка и пожелают разместиться в пунктах длительного пребывания. Для их заселения нужно создать соответствующие условия", - сказал Орлов на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС), его цитирует правительство региона.Власти добавляют, что принято решение об увеличении пункта длительного пребывания (ПДП), расположенного в общежитии Амурского колледжа строительства и ЖКХ в Благовещенске. Решение было принято на заседании КЧС области.Ещё один пункт длительного пребывания для пострадавших от паводка находится в поселке Моховая Падь."Сейчас в двух ПДП размещено 70 человек. В общежитии колледжа граждане расселены на четвертом этаже здания. Планируется провести ремонт пятого этажа здания и создать условия еще для 57 граждан. В настоящее время силами самого колледжа начата подготовка к ремонту помещений", - цитирует правительство региона министра имущественных отношений Амурской области Сергея Олиферова.Средства на проведение ремонта, приобретение бытовой техники и мебели выделят из резервного фонда области.

https://ria.ru/20210930/priamure-1752426481.html

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благовещенск

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

благовещенск, амурская область, жилье, василий орлов (губернатор)