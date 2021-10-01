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Амурская область
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В Приамурье расширят ПДП для потерявших жилье из-за паводка
В Приамурье расширят ПДП для потерявших жилье из-за паводка - РИА Новости, 01.10.2021
В Приамурье расширят ПДП для потерявших жилье из-за паводка
Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил расширить пункт длительного пребывания (ПДП) для тех, кто лишился жилья из-за паводка, сообщает правительство... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T10:59
2021-10-01T10:59
амурская область
благовещенск
амурская область
жилье
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 окт – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил расширить пункт длительного пребывания (ПДП) для тех, кто лишился жилья из-за паводка, сообщает правительство Приамурья."Приближается зима, и амурчане, у которых от паводка пострадали дома, до момента приобретения нового жилья могут изъявить желание заселиться в ПДП. Нужно быть готовыми к увеличению числа граждан, которые лишились жилья в результате паводка и пожелают разместиться в пунктах длительного пребывания. Для их заселения нужно создать соответствующие условия", - сказал Орлов на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС), его цитирует правительство региона.Власти добавляют, что принято решение об увеличении пункта длительного пребывания (ПДП), расположенного в общежитии Амурского колледжа строительства и ЖКХ в Благовещенске. Решение было принято на заседании КЧС области.Ещё один пункт длительного пребывания для пострадавших от паводка находится в поселке Моховая Падь."Сейчас в двух ПДП размещено 70 человек. В общежитии колледжа граждане расселены на четвертом этаже здания. Планируется провести ремонт пятого этажа здания и создать условия еще для 57 граждан. В настоящее время силами самого колледжа начата подготовка к ремонту помещений", - цитирует правительство региона министра имущественных отношений Амурской области Сергея Олиферова.Средства на проведение ремонта, приобретение бытовой техники и мебели выделят из резервного фонда области.
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благовещенск, амурская область, жилье, василий орлов (губернатор)
10:59 01.10.2021
 
В Приамурье расширят ПДП для потерявших жилье из-за паводка

Орлов поручил расширить пункт длительного пребывания для потерявших жилье из-за паводка

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкПаводок в Амурской области
Паводок в Амурской области - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 окт – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил расширить пункт длительного пребывания (ПДП) для тех, кто лишился жилья из-за паводка, сообщает правительство Приамурья.
"Приближается зима, и амурчане, у которых от паводка пострадали дома, до момента приобретения нового жилья могут изъявить желание заселиться в ПДП. Нужно быть готовыми к увеличению числа граждан, которые лишились жилья в результате паводка и пожелают разместиться в пунктах длительного пребывания. Для их заселения нужно создать соответствующие условия", - сказал Орлов на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС), его цитирует правительство региона.
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Власти добавляют, что принято решение об увеличении пункта длительного пребывания (ПДП), расположенного в общежитии Амурского колледжа строительства и ЖКХ в Благовещенске. Решение было принято на заседании КЧС области.
Ещё один пункт длительного пребывания для пострадавших от паводка находится в поселке Моховая Падь.
"Сейчас в двух ПДП размещено 70 человек. В общежитии колледжа граждане расселены на четвертом этаже здания. Планируется провести ремонт пятого этажа здания и создать условия еще для 57 граждан. В настоящее время силами самого колледжа начата подготовка к ремонту помещений", - цитирует правительство региона министра имущественных отношений Амурской области Сергея Олиферова.
Средства на проведение ремонта, приобретение бытовой техники и мебели выделят из резервного фонда области.
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