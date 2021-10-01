https://ria.ru/20211001/rakova-1752622812.html

Разыскиваемая вице-президент Сбербанка Ракова может укрыться на Украине

"Ъ": вице-президент Сбербанка Ракова может пытаться скрыться на Украине - РИА Новости, 01.10.2021

Разыскиваемая вице-президент Сбербанка Ракова может укрыться на Украине

Человек, который предположительно помогает скрываться экс-замминистру просвещения Марине Раковой, имеет украинское гражданство. Об этом сообщает "Коммерсант" со РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T10:59

2021-10-01T10:59

2021-10-01T10:59

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

сбербанк россии

марина ракова

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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Человек, который предположительно помогает скрываться экс-замминистру просвещения Марине Раковой, имеет украинское гражданство. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.По данным издания, это бывший сотрудник Фонда развития новых форм образования, который подозреваемая возглавляла до весны прошлого года, будучи замминистром просвещения.Как рассказали "Ъ" в правоохранительных органах, знакомый Раковой и его родственники проживают на Украине, куда, по их мнению, пытается попасть сама подозреваемая, так как украинская сторона неохотно выдает России фигурантов уголовных расследований.Вице-президента Сбербанка Марина Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. По информации источников РИА Новости, ее подозревают в лоббировании выделения бюджетных средств Фонду новых форм развития образования (ФНФРО) в 2019 году.СК провел обыски в квартире подозреваемой и у ее окружения. Ракова не явилась на допрос, не пришла на работу и выключила телефоны – предположительно, она скрывается от следствия. По информации источника РИА Новости, ее объявили в федеральный розыск.

https://ria.ru/20210930/rakova-1752506289.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), сбербанк россии, марина ракова