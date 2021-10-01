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Разыскиваемая вице-президент Сбербанка Ракова может укрыться на Украине
"Ъ": вице-президент Сбербанка Ракова может пытаться скрыться на Украине - РИА Новости, 01.10.2021
Разыскиваемая вице-президент Сбербанка Ракова может укрыться на Украине
Человек, который предположительно помогает скрываться экс-замминистру просвещения Марине Раковой, имеет украинское гражданство. Об этом сообщает "Коммерсант" со РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T10:59
2021-10-01T10:59
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
сбербанк россии
марина ракова
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Человек, который предположительно помогает скрываться экс-замминистру просвещения Марине Раковой, имеет украинское гражданство. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.По данным издания, это бывший сотрудник Фонда развития новых форм образования, который подозреваемая возглавляла до весны прошлого года, будучи замминистром просвещения.Как рассказали "Ъ" в правоохранительных органах, знакомый Раковой и его родственники проживают на Украине, куда, по их мнению, пытается попасть сама подозреваемая, так как украинская сторона неохотно выдает России фигурантов уголовных расследований.Вице-президента Сбербанка Марина Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. По информации источников РИА Новости, ее подозревают в лоббировании выделения бюджетных средств Фонду новых форм развития образования (ФНФРО) в 2019 году.СК провел обыски в квартире подозреваемой и у ее окружения. Ракова не явилась на допрос, не пришла на работу и выключила телефоны – предположительно, она скрывается от следствия. По информации источника РИА Новости, ее объявили в федеральный розыск.
https://ria.ru/20210930/rakova-1752506289.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), сбербанк россии, марина ракова
10:59 01.10.2021
 
"Ъ": вице-президент Сбербанка Ракова может пытаться скрыться на Украине

"Ъ": разыскиваемая вице-президент Сбербанка Ракова может пытаться скрыться на Украине

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМарина Ракова
Марина Ракова - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Человек, который предположительно помогает скрываться экс-замминистру просвещения Марине Раковой, имеет украинское гражданство. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
По данным издания, это бывший сотрудник Фонда развития новых форм образования, который подозреваемая возглавляла до весны прошлого года, будучи замминистром просвещения.
Как рассказали "Ъ" в правоохранительных органах, знакомый Раковой и его родственники проживают на Украине, куда, по их мнению, пытается попасть сама подозреваемая, так как украинская сторона неохотно выдает России фигурантов уголовных расследований.
Вице-президента Сбербанка Марина Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. По информации источников РИА Новости, ее подозревают в лоббировании выделения бюджетных средств Фонду новых форм развития образования (ФНФРО) в 2019 году.
Генеральный директор ФГАУ Фонд новых форм развития образования Марина Ракова на Московском финансовом форуме 2018 - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
Вчера, 15:43
Юрист описал действия полиции при поисках экс-замминистра Раковой
СК провел обыски в квартире подозреваемой и у ее окружения. Ракова не явилась на допрос, не пришла на работу и выключила телефоны – предположительно, она скрывается от следствия. По информации источника РИА Новости, ее объявили в федеральный розыск.
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Сбербанк РоссииМарина Ракова
 
 
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