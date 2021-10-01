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Экс-замминистра Ракову объявили в федеральный розыск
Экс-замминистра Ракову объявили в федеральный розыск - РИА Новости, 01.10.2021
Экс-замминистра Ракову объявили в федеральный розыск
Бывшего заместителя министра просвещения, вице-президента Сбербанка Марину Ракову объявили в федеральный розыск, сообщила журналистам официальный представитель... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T10:49
2021-10-01T12:49
происшествия
москва
марина ракова
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Бывшего заместителя министра просвещения, вице-президента Сбербанка Марину Ракову объявили в федеральный розыск, сообщила журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк.Поводом для этого стало то, что Ракова скрылась от следствия. Ранее бывшей чиновнице заочно предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере.По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, тех, кто помогает Раковой скрываться, привлекут к уголовной ответственности.На днях экс-замминистра стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. Ее подозревают в том, что в 2019 году она пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования, в котором была гендиректором. Деньги предназначались для госконтрактов по федеральному проекту "Учитель будущего". Профильные экспертизы выявили в отчетах по двум "научным изысканиям" признаки фальсификации.Дома у Раковой и на рабочем месте, а также у людей из ее окружения, работавших с ней в Минпросвещения и затем перешедших в Сбербанк, прошли обыски. Накануне суд арестовал управляющего директора ПАО "Сбербанк" Евгения Зака, руководителя дивизиона "Цифровые платформы образования" Максима Инкина и юрисконсульта, преподавателя РАНХиГС Кристину Крючкову.Раковой грозит до десяти лет тюрьмы.
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происшествия, москва, марина ракова
10:49 01.10.2021 (обновлено: 12:49 01.10.2021)
 
Экс-замминистра Ракову объявили в федеральный розыск

Следствие объявило экс-замминистра Ракову в федеральный розыск

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМарина Ракова
Марина Ракова - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Бывшего заместителя министра просвещения, вице-президента Сбербанка Марину Ракову объявили в федеральный розыск, сообщила журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк.
Поводом для этого стало то, что Ракова скрылась от следствия. Ранее бывшей чиновнице заочно предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере.
По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, тех, кто помогает Раковой скрываться, привлекут к уголовной ответственности.
На днях экс-замминистра стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. Ее подозревают в том, что в 2019 году она пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования, в котором была гендиректором. Деньги предназначались для госконтрактов по федеральному проекту "Учитель будущего". Профильные экспертизы выявили в отчетах по двум "научным изысканиям" признаки фальсификации.
Дома у Раковой и на рабочем месте, а также у людей из ее окружения, работавших с ней в Минпросвещения и затем перешедших в Сбербанк, прошли обыски. Накануне суд арестовал управляющего директора ПАО "Сбербанк" Евгения Зака, руководителя дивизиона "Цифровые платформы образования" Максима Инкина и юрисконсульта, преподавателя РАНХиГС Кристину Крючкову.
Раковой грозит до десяти лет тюрьмы.
Марина Ракова - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
10:54
Экс-замминистра Раковой заочно предъявили обвинение, заявил источник
 
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