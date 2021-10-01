https://ria.ru/20211001/rakova-1752620779.html
Экс-замминистра Ракову объявили в федеральный розыск
Экс-замминистра Ракову объявили в федеральный розыск - РИА Новости, 01.10.2021
Экс-замминистра Ракову объявили в федеральный розыск
Бывшего заместителя министра просвещения, вице-президента Сбербанка Марину Ракову объявили в федеральный розыск, сообщила журналистам официальный представитель... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T10:49
2021-10-01T10:49
2021-10-01T12:49
происшествия
москва
марина ракова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156367/81/1563678177_0:120:3071:1847_1920x0_80_0_0_a97d6657e77a26abd9c3f5f0121a7993.jpg
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Бывшего заместителя министра просвещения, вице-президента Сбербанка Марину Ракову объявили в федеральный розыск, сообщила журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк.Поводом для этого стало то, что Ракова скрылась от следствия. Ранее бывшей чиновнице заочно предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере.По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, тех, кто помогает Раковой скрываться, привлекут к уголовной ответственности.На днях экс-замминистра стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. Ее подозревают в том, что в 2019 году она пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования, в котором была гендиректором. Деньги предназначались для госконтрактов по федеральному проекту "Учитель будущего". Профильные экспертизы выявили в отчетах по двум "научным изысканиям" признаки фальсификации.Дома у Раковой и на рабочем месте, а также у людей из ее окружения, работавших с ней в Минпросвещения и затем перешедших в Сбербанк, прошли обыски. Накануне суд арестовал управляющего директора ПАО "Сбербанк" Евгения Зака, руководителя дивизиона "Цифровые платформы образования" Максима Инкина и юрисконсульта, преподавателя РАНХиГС Кристину Крючкову.Раковой грозит до десяти лет тюрьмы.
https://ria.ru/20211001/rakova-1752621540.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156367/81/1563678177_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_8b88c999568c36029dc5a6553c74bcb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, марина ракова
10:49 01.10.2021 (обновлено: 12:49 01.10.2021)
Экс-замминистра Ракову объявили в федеральный розыск
Следствие объявило экс-замминистра Ракову в федеральный розыск
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.
Бывшего заместителя министра просвещения, вице-президента Сбербанка Марину Ракову
объявили в федеральный розыск, сообщила журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк.
Поводом для этого стало то, что Ракова скрылась от следствия. Ранее бывшей чиновнице заочно предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере.
По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, тех, кто помогает Раковой скрываться, привлекут к уголовной ответственности.
На днях экс-замминистра стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. Ее подозревают в том, что в 2019 году она пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования, в котором была гендиректором. Деньги предназначались для госконтрактов по федеральному проекту "Учитель будущего". Профильные экспертизы выявили в отчетах по двум "научным изысканиям" признаки фальсификации.
Дома у Раковой и на рабочем месте, а также у людей из ее окружения, работавших с ней в Минпросвещения
и затем перешедших в Сбербанк, прошли обыски. Накануне суд арестовал управляющего директора ПАО "Сбербанк
" Евгения Зака, руководителя дивизиона "Цифровые платформы образования" Максима Инкина и юрисконсульта, преподавателя РАНХиГС Кристину Крючкову.
Раковой грозит до десяти лет тюрьмы.