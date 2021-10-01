https://ria.ru/20211001/rakova-1752620779.html

Экс-замминистра Ракову объявили в федеральный розыск

Экс-замминистра Ракову объявили в федеральный розыск - РИА Новости, 01.10.2021

Экс-замминистра Ракову объявили в федеральный розыск

Бывшего заместителя министра просвещения, вице-президента Сбербанка Марину Ракову объявили в федеральный розыск, сообщила журналистам официальный представитель... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T10:49

2021-10-01T10:49

2021-10-01T12:49

происшествия

москва

марина ракова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156367/81/1563678177_0:120:3071:1847_1920x0_80_0_0_a97d6657e77a26abd9c3f5f0121a7993.jpg

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Бывшего заместителя министра просвещения, вице-президента Сбербанка Марину Ракову объявили в федеральный розыск, сообщила журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк.Поводом для этого стало то, что Ракова скрылась от следствия. Ранее бывшей чиновнице заочно предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере.По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, тех, кто помогает Раковой скрываться, привлекут к уголовной ответственности.На днях экс-замминистра стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. Ее подозревают в том, что в 2019 году она пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования, в котором была гендиректором. Деньги предназначались для госконтрактов по федеральному проекту "Учитель будущего". Профильные экспертизы выявили в отчетах по двум "научным изысканиям" признаки фальсификации.Дома у Раковой и на рабочем месте, а также у людей из ее окружения, работавших с ней в Минпросвещения и затем перешедших в Сбербанк, прошли обыски. Накануне суд арестовал управляющего директора ПАО "Сбербанк" Евгения Зака, руководителя дивизиона "Цифровые платформы образования" Максима Инкина и юрисконсульта, преподавателя РАНХиГС Кристину Крючкову.Раковой грозит до десяти лет тюрьмы.

https://ria.ru/20211001/rakova-1752621540.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, марина ракова