https://ria.ru/20211001/raketa-1752599269.html

Ракету для полета "киноэкипажа" на МКС повезли на стартовый стол Байконура

Ракету для полета "киноэкипажа" на МКС повезли на стартовый стол Байконура - РИА Новости, 01.10.2021

Ракету для полета "киноэкипажа" на МКС повезли на стартовый стол Байконура

Ракету "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-19", на котором на МКС отправятся актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, повезли на железнодорожном составе к... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T05:34

2021-10-01T05:34

2021-10-01T05:49

хочу стать космонавтом

байконур (город)

международная космическая станция (мкс)

юлия пересильд

клим шипенко

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БАЙКОНУР, 1 окт — РИА Новости. Ракету "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-19", на котором на МКС отправятся актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, повезли на железнодорожном составе к стартовой площадке космодрома Байконур, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.Монтажно-испытательный корпус, где собирали ракету, располагается недалеко от места старта — по прямой около 700 метров. Скорость движения тепловоза с ракетой — не более пяти километров в час из-за правил безопасности транспортировки.Затем транспортно-установочный агрегат поднимет ракету в вертикальное положение. Процесс занимает около получаса, после чего следует сведение колонн обслуживания — специальных многоэтажных устройств, позволяющих специалистам готовить ракету к старту. Все операции по установке ракеты планируется завершить к 8.00 мск, после чего начнется предстартовая подготовка по графику так называемого первого стартового дня.Второго октября ожидаются генеральные испытания, после которых останутся два резервных дня и один предпусковой день на случай необходимости устранения каких-либо замечаний.Пятого октября в 6.30 мск планируется проведение госкомиссии, которая даст разрешение на заправку и последующее отправление ракеты в космос.Сам пуск планируется на 11.55 мск в тот же день.

https://ria.ru/20210918/kosmos-1750676150.html

байконур (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

байконур (город), международная космическая станция (мкс), юлия пересильд, клим шипенко