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Космическая обсерватория ГАММА-400 - РИА Новости, 1920, 19.08.2019
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20211001/raketa-1752599269.html
Ракету для полета "киноэкипажа" на МКС повезли на стартовый стол Байконура
Ракету для полета "киноэкипажа" на МКС повезли на стартовый стол Байконура - РИА Новости, 01.10.2021
Ракету для полета "киноэкипажа" на МКС повезли на стартовый стол Байконура
Ракету "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-19", на котором на МКС отправятся актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, повезли на железнодорожном составе к... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T05:34
2021-10-01T05:49
хочу стать космонавтом
байконур (город)
международная космическая станция (мкс)
юлия пересильд
клим шипенко
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БАЙКОНУР, 1 окт — РИА Новости. Ракету "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-19", на котором на МКС отправятся актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, повезли на железнодорожном составе к стартовой площадке космодрома Байконур, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.Монтажно-испытательный корпус, где собирали ракету, располагается недалеко от места старта — по прямой около 700 метров. Скорость движения тепловоза с ракетой — не более пяти километров в час из-за правил безопасности транспортировки.Затем транспортно-установочный агрегат поднимет ракету в вертикальное положение. Процесс занимает около получаса, после чего следует сведение колонн обслуживания — специальных многоэтажных устройств, позволяющих специалистам готовить ракету к старту. Все операции по установке ракеты планируется завершить к 8.00 мск, после чего начнется предстартовая подготовка по графику так называемого первого стартового дня.Второго октября ожидаются генеральные испытания, после которых останутся два резервных дня и один предпусковой день на случай необходимости устранения каких-либо замечаний.Пятого октября в 6.30 мск планируется проведение госкомиссии, которая даст разрешение на заправку и последующее отправление ракеты в космос.Сам пуск планируется на 11.55 мск в тот же день.
https://ria.ru/20210918/kosmos-1750676150.html
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байконур (город), международная космическая станция (мкс), юлия пересильд, клим шипенко
05:34 01.10.2021 (обновлено: 05:49 01.10.2021)
 
Ракету для полета "киноэкипажа" на МКС повезли на стартовый стол Байконура

Ракету "Союз-2.1а" для полета "киноэкипажа" на МКС повезли на стартовый стол Байконура

© Фото : РоскосмосСтарт ракеты "Союз-2.1а" с космодрома "Байконур"
Старт ракеты Союз-2.1а с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© Фото : Роскосмос
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БАЙКОНУР, 1 окт — РИА Новости. Ракету "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-19", на котором на МКС отправятся актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, повезли на железнодорожном составе к стартовой площадке космодрома Байконур, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.
Монтажно-испытательный корпус, где собирали ракету, располагается недалеко от места старта — по прямой около 700 метров. Скорость движения тепловоза с ракетой — не более пяти километров в час из-за правил безопасности транспортировки.
Затем транспортно-установочный агрегат поднимет ракету в вертикальное положение. Процесс занимает около получаса, после чего следует сведение колонн обслуживания — специальных многоэтажных устройств, позволяющих специалистам готовить ракету к старту. Все операции по установке ракеты планируется завершить к 8.00 мск, после чего начнется предстартовая подготовка по графику так называемого первого стартового дня.
Второго октября ожидаются генеральные испытания, после которых останутся два резервных дня и один предпусковой день на случай необходимости устранения каких-либо замечаний.
Пятого октября в 6.30 мск планируется проведение госкомиссии, которая даст разрешение на заправку и последующее отправление ракеты в космос.
Сам пуск планируется на 11.55 мск в тот же день.
Члены основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
18 сентября, 14:32Наука
"Киноэкипаж" прибыл на Байконур для подготовки к полету на МКС
 
Хочу стать космонавтомБайконур (город)Международная космическая станция (МКС)Юлия ПересильдКлим Шипенко
 
 
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