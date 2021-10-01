https://ria.ru/20211001/raketa-1752593120.html

КНДР провела испытание новой ракеты

КНДР провела испытание новой ракеты - РИА Новости, 01.10.2021

КНДР провела испытание новой ракеты

КНДР заявила о проведении испытаний новой зенитной ракеты, передает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T01:02

2021-10-01T01:02

2021-10-01T09:25

в мире

кндр (северная корея)

приморский край

примгидромет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752608140_192:0:1917:970_1920x0_80_0_0_f8f7c0bfb6b776fbbdc83c3fc60504e0.jpg

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. КНДР заявила о проведении испытаний новой зенитной ракеты, передает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Во вторник сообщалось, что Северная Корея провела пуск ракеты. Затем северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) сообщило об успешном испытательном пуске гиперзвуковой ракеты "Хвансон-8".В Приморье – единственном российском регионе, граничащем с КНДР, – ученые не зафиксировали изменения радиационного фона.Радиационный фон в Приморском крае не изменился. На утро пятницы, согласно данным Примгидромета, он составляет 10-12 мкР/ч, что соответствует обычным показателям. Информация обновляется ежечасно.Предыдущий пуск ракеты с территории КНДР произошел 28 сентября. Затем северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) сообщило об успешном испытательном пуске гиперзвуковой ракеты "Хвансон-8".КНДР 15 сентября провела пуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря, они пролетели примерно 800 километров при высоте 60 километров и более. Также 11-12 сентября прошли испытания крылатых ракет большой дальности, они пролетели 1500 километров.До этого КНДР проводила ракетные испытания в январе и в конце марта. В частности, 21 марта прошли пуски двух крылатых ракет в сторону Желтого моря, а 25 марта в сторону Японского моря были выпущены две баллистические ракеты малой дальности.

https://ria.ru/20210930/dialog-1752419244.html

https://ria.ru/20210928/raketa-1752100502.html

кндр (северная корея)

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кндр (северная корея), приморский край, примгидромет