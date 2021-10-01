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КНДР провела испытание новой ракеты
КНДР провела испытание новой ракеты - РИА Новости, 01.10.2021
КНДР провела испытание новой ракеты
КНДР заявила о проведении испытаний новой зенитной ракеты, передает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T01:02
2021-10-01T09:25
в мире
кндр (северная корея)
приморский край
примгидромет
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. КНДР заявила о проведении испытаний новой зенитной ракеты, передает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Во вторник сообщалось, что Северная Корея провела пуск ракеты. Затем северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) сообщило об успешном испытательном пуске гиперзвуковой ракеты "Хвансон-8".В Приморье – единственном российском регионе, граничащем с КНДР, – ученые не зафиксировали изменения радиационного фона.Радиационный фон в Приморском крае не изменился. На утро пятницы, согласно данным Примгидромета, он составляет 10-12 мкР/ч, что соответствует обычным показателям. Информация обновляется ежечасно.Предыдущий пуск ракеты с территории КНДР произошел 28 сентября. Затем северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) сообщило об успешном испытательном пуске гиперзвуковой ракеты "Хвансон-8".КНДР 15 сентября провела пуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря, они пролетели примерно 800 километров при высоте 60 километров и более. Также 11-12 сентября прошли испытания крылатых ракет большой дальности, они пролетели 1500 километров.До этого КНДР проводила ракетные испытания в январе и в конце марта. В частности, 21 марта прошли пуски двух крылатых ракет в сторону Желтого моря, а 25 марта в сторону Японского моря были выпущены две баллистические ракеты малой дальности.
https://ria.ru/20210930/dialog-1752419244.html
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в мире, кндр (северная корея), приморский край, примгидромет
01:02 01.10.2021 (обновлено: 09:25 01.10.2021)
 
КНДР провела испытание новой ракеты

КНДР провела испытание новой зенитной ракеты

© REUTERS / KCNAИспытания новой зенитной ракеты в КНДР
Испытания новой зенитной ракеты в КНДР - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© REUTERS / KCNA
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. КНДР заявила о проведении испытаний новой зенитной ракеты, передает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
"Академия оборонных наук КНДР 30 сентября провела испытания новой зенитной ракеты, разработанной ею, с целью подтвердить практичность работы пусковой установки, радара и комплексной машины боевого управления, а также комплексные боевые характеристики этой ракеты ", - говорится в сообщении ЦТАК.
Во вторник сообщалось, что Северная Корея провела пуск ракеты. Затем северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) сообщило об успешном испытательном пуске гиперзвуковой ракеты "Хвансон-8".
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на заседании второго дня 5-й сессии 14-го Верховного народного собрания Корейской Народно-Демократической Республики - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
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В Приморье – единственном российском регионе, граничащем с КНДР, – ученые не зафиксировали изменения радиационного фона.
Радиационный фон в Приморском крае не изменился. На утро пятницы, согласно данным Примгидромета, он составляет 10-12 мкР/ч, что соответствует обычным показателям. Информация обновляется ежечасно.
Предыдущий пуск ракеты с территории КНДР произошел 28 сентября. Затем северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) сообщило об успешном испытательном пуске гиперзвуковой ракеты "Хвансон-8".
КНДР 15 сентября провела пуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря, они пролетели примерно 800 километров при высоте 60 километров и более. Также 11-12 сентября прошли испытания крылатых ракет большой дальности, они пролетели 1500 километров.
До этого КНДР проводила ракетные испытания в январе и в конце марта. В частности, 21 марта прошли пуски двух крылатых ракет в сторону Желтого моря, а 25 марта в сторону Японского моря были выпущены две баллистические ракеты малой дальности.
Глава МИД Японии Мотэги - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
28 сентября, 05:26
МИД Японии заявил, что действия КНДР угрожают безопасности региона
 
В миреКНДР (Северная Корея)Приморский крайПримгидромет
 
 
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