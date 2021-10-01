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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211001/rak-1752662949.html
Коронавирус грозит вызвать рак, заявил Мясников
Коронавирус может провоцировать рак, заявил Мясников - РИА Новости, 01.10.2021
Коронавирус грозит вызвать рак, заявил Мясников
Коронавирус может способствовать развитию онкологических заболеваний так же, как и любой другой вирус. Об этом в беседе с "Ura.ru" рассказала врач и телеведущий РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T13:54
2021-10-01T13:54
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
александр мясников (врач)
михаил гинзбург
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Коронавирус может способствовать развитию онкологических заболеваний так же, как и любой другой вирус. Об этом в беседе с "Ura.ru" рассказала врач и телеведущий Александр Мясников.Несмотря на то, что респираторные вирусные инфекции редко становятся причиной возникновения онкологических заболеваний, теоретически это возможно, считает медик.Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рекомендовал увеличить потребление тыквы, так как содержащиеся в ней вещества препятствуют появлению опухолевых образований.
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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр мясников (врач), михаил гинзбург
13:54 01.10.2021
 
Коронавирус может провоцировать рак, заявил Мясников

Врач Мясников: коронавирус может провоцировать развитие рака, как любой вирус

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВрач Александр Мясников
Врач Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Коронавирус может способствовать развитию онкологических заболеваний так же, как и любой другой вирус. Об этом в беседе с "Ura.ru" рассказала врач и телеведущий Александр Мясников.
Несмотря на то, что респираторные вирусные инфекции редко становятся причиной возникновения онкологических заболеваний, теоретически это возможно, считает медик.
"Это не вирус папилломы человека, не вирус Эпштйна-барр, не вирус герпеса, которые могут провоцировать рак. Но вирус есть вирус", — заключил он.
Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рекомендовал увеличить потребление тыквы, так как содержащиеся в ней вещества препятствуют появлению опухолевых образований.
Раковая клетка - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
Вчера, 11:37Наука
Ученые обнаружили связь рака кишечника с бактериями полости рта
 
Распространение коронавирусаОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииАлександр Мясников (врач)Михаил Гинзбург
 
 
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