https://ria.ru/20211001/rak-1752662949.html
Коронавирус грозит вызвать рак, заявил Мясников
Коронавирус может провоцировать рак, заявил Мясников - РИА Новости, 01.10.2021
Коронавирус грозит вызвать рак, заявил Мясников
Коронавирус может способствовать развитию онкологических заболеваний так же, как и любой другой вирус. Об этом в беседе с "Ura.ru" рассказала врач и телеведущий РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T13:54
2021-10-01T13:54
2021-10-01T13:54
распространение коронавируса
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александр мясников (врач)
михаил гинзбург
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Коронавирус может способствовать развитию онкологических заболеваний так же, как и любой другой вирус. Об этом в беседе с "Ura.ru" рассказала врач и телеведущий Александр Мясников.Несмотря на то, что респираторные вирусные инфекции редко становятся причиной возникновения онкологических заболеваний, теоретически это возможно, считает медик.Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рекомендовал увеличить потребление тыквы, так как содержащиеся в ней вещества препятствуют появлению опухолевых образований.
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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр мясников (врач), михаил гинзбург
Коронавирус может провоцировать рак, заявил Мясников
Врач Мясников: коронавирус может провоцировать развитие рака, как любой вирус