https://ria.ru/20211001/rak-1752662949.html

Коронавирус грозит вызвать рак, заявил Мясников

Коронавирус может провоцировать рак, заявил Мясников - РИА Новости, 01.10.2021

Коронавирус грозит вызвать рак, заявил Мясников

Коронавирус может способствовать развитию онкологических заболеваний так же, как и любой другой вирус. Об этом в беседе с "Ura.ru" рассказала врач и телеведущий РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T13:54

2021-10-01T13:54

2021-10-01T13:54

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

александр мясников (врач)

михаил гинзбург

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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Коронавирус может способствовать развитию онкологических заболеваний так же, как и любой другой вирус. Об этом в беседе с "Ura.ru" рассказала врач и телеведущий Александр Мясников.Несмотря на то, что респираторные вирусные инфекции редко становятся причиной возникновения онкологических заболеваний, теоретически это возможно, считает медик.Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рекомендовал увеличить потребление тыквы, так как содержащиеся в ней вещества препятствуют появлению опухолевых образований.

https://ria.ru/20211001/rak-1752631197.html

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2021

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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр мясников (врач), михаил гинзбург