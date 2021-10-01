https://ria.ru/20211001/radionova-1752511702.html

Светлана Радионова: нарушать "зеленые" законы бизнесу должно быть дорого

Светлана Радионова: нарушать "зеленые" законы бизнесу должно быть дорого - РИА Новости, 01.10.2021

Светлана Радионова: нарушать "зеленые" законы бизнесу должно быть дорого

Росприроднадзор с момента разлива 20 тысяч тонн дизельного топлива в Норильске стал самым популярным контролирующим ведомством в стране. После этой аварии в... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T11:00

2021-10-01T11:00

2021-10-01T11:12

интервью

новороссийск

светлана радионова

россия

экология

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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Росприроднадзор с момента разлива 20 тысяч тонн дизельного топлива в Норильске стал самым популярным контролирующим ведомством в стране. После этой аварии в фокусе общественного внимания оказывался разлив на нефтепроводе компании "Лукойл" в Коми, авария на заводе "Газпрома" в Новом Уренгое, разлив нефти под Новороссийском. Между тем, кроме выписывания штрафов и расчетов ущербов, Росприроднадзор поднял проблему варварской разработки россыпного золота и возможной утери Кавказских минеральных вод. О "золотых" и "черных" болевых точках на экологической карте России, о необходимости считать нагрузки от туристов на природу, об антиэкологических законах, принятых в угоду бизнесу, и сложных отношениях с руководством Красноярского края рассказала корреспонденту РИА Новости Наталье Парамоновой глава Росприроднадзора Светлана Радионова.– Светлана Геннадьевна, вы не один раз говорили о том, что у Росприроднадзора есть данные об экологической ситуации в регионах, и выглядит все не лучшим образом. Можете уточнить, в каких регионах самые большие проблемы?– Экологическая карта регионов для нас достаточно четкая и понятная. Мы знаем проблематику каждой территории. По разным направлениям можно назвать разные проблемные территории. Есть субъекты с ярко выраженной проблемой полигонов, мы их неоднократно называли. Есть регионы добычные – болевые точки "золотые" и "черные". Кемеровская область – самый большой образователь отходов. Основные угледобывающие регионы, они же проблемные – это Иркутская область, Магаданский край, Красноярский край. Красноярский край – это одна большая болевая точка. С 2019 года мы проводим проверки угледобывающих компаний в этих регионах. К 1 сентября 2021 года были проверены 132 недропользователя, которые работают на 231 лицензионном участке, выявлено почти 1,4 тысячи нарушений. Материалы 48 проверок (по 71 лицензии) направлены в Роснедра для принятия решения о досрочном прекращении права пользоваться недрами.Алтай, Амурский край и Дальний Восток – "золотые" регионы с проблемами. По состоянию на 1 сентября мы проверили почти сто недропользователей, это 300 участков золотодобычи, выявили почти тысячу нарушений, 43 лицензии просим отозвать, выписали штрафов на 1,4 миллиарда рублей.– Судя по результатам проверок, каждое предприятие нарушает. Каким образом эту проблему, на ваш взгляд, можно решить?– Росприроднадзор видит ситуацию так: сначала мы выдаем лицензии компаниям, которые финансово неустойчивы, а потом вынуждены гоняться за недропользователями. Это часто малые предприятия, которые не попадают под плановые проверки. При этом наш инспектор может чуть ли не в тюрьму пойти из-за загрязнения реки. Выходить на добычу полезных ископаемых должны компании, которые обладают финансовой подушкой или банковскими гарантиями. Должны получать лицензии те предприятия, которые могут проводить рекультивацию, когда они еще работают, а не бросать участок. У добычных компаний должны быть технологии рекультивации, и они должны утверждаться нами или еще какими-то компетентными органами.Возьмем трагедию в Красноярском крае в прошлом году, когда погибли люди (размытие плотины на реке Сейба на предприятии по добыче россыпного золота привело к гибели 15 человек – ред.). Это же не одномоментно произошло, было нарушено все, и как результат – гибель людей.С россыпным золотом есть проблема получения информации и видимости действий. Если ЧП произошло на шахте, то моментально становятся известны обстоятельства, люди живут рядом, администрация вынуждена принимать меры. Когда происходят аварии, как на Сейбе, где работают в основном приезжие из соседних государств, то никто ничего может не узнать совсем. Мы не знаем, как они живут, в каких условиях работают. Сложно себе представить, что такое может происходить в ХХI веке.Варварское отношение к рекам при добыче россыпного золота, приводит к изменению русел рек, а значит вся природная среда меняется. Можно говорить в переносном смысле, что реки плачут кровавыми слезами от такого обращения.Надо признать, что выдавая лицензии, мы торгуем чистотой. В Алтайском крае, мы считаем, выдача лицензий должна быть единичная. Это наше богатство, наша климатическая повестка, наша способность адаптироваться к изменению климата, сократить содержание СО2 в атмосфере. Там же леса, которые являются инструментом для поглощения СО2 из атмосферы.Бездумная выдача лицензий приводит к ситуациям как в Башкирии. Там ущерб природе составил 604 миллиона рублей. Ну и что? Там индивидуальный предприниматель, который владел производством. Что с ним делать? Отобрать дом, машину? А у него дети. Он, конечно, должен был думать, когда вел такой грязный бизнес, но это не избавляет ситуацию от этической составляющей. Кроме того, восстановить природу его машина и квартира не помогут. Каждый надеется, что к нему не придут. У бизнеса множество возможностей защитить свои права, множество ассоциаций, а в итоге, когда мы приходим, пожимают плечами.– Вы также предупредили о том, что Россия может лишиться минеральных источников на Кавказе. Можете уточнить, какие варианты спасения?– Мы первый раз подошли системно к вопросу. Самый ярый защитник минеральных источников – Валентина Ивановна Матвиенко. Многие природные объекты сохраняются благодаря лично ее вмешательству. Сейчас на Кавказе идет варварская эксплуатация минеральных источников. Огораживается участочек метр на метр вокруг скважины, и дальше все застраивается. Если мы хотим развивать курорты, похожие на европейские, то необходимо эти постройки снести. Нельзя на участке в десять соток построить десятиэтажный дом. Необходимо понимать, какое допустимое воздействие мы можем оказывать на природу.– Здесь хочется спросить о развитии экологического туризма, который, кажется, лавиной наступает на заповедники и природные территории.– Любой уголок нашей родины должен быть доступен всем. Экотуризм – это не варварство. Надо рассчитывать предельные антропогенные нагрузки: в период гнездования птиц, в период размножения, в период цветения и прочие ограничения. Должно быть понимание, когда и сколько человек могут попасть на охраняемую природную территорию. Доступ должен быть у всех, но он должен быть взвешенным, организованным и разумным. Иначе мы год туда походим, а дальше начнем друг другу присылать фотографии с тропы, заваленной мусором.Мы считаем, что расчет возможной нагрузки на территорию должен быть произведен. Сейчас ничего такого нет. Раньше были сводные тома ПДВ (предельно-допустимых воздействий – ред.), потом и это убрали. Все в угоду бизнесу. Мы сейчас делаем большой анализ законодательства. Хотим посмотреть, сколько за последние пять лет было принято законов в защиту экологии: не про снижение административных барьеров для бизнеса, а для экологии.– Можете привести примеры таких законов?– Самый яркий – это уменьшение платы за негативное воздействие в Арктике. Не знаю, на что это положительно повлияло. Арктика требует подготовки и вложений. Да, это будет дороже, но это необходимо принять, когда вы собираетесь вести бизнес в Арктике.Бизнес сейчас говорит, что мы защищаем экологию. Значит, мы на одной стороне. Я думаю, что анализ займет у нас около двух месяцев. Когда мы убрали арктические коэффициенты, и плата за НВОС (негативное воздействие на окружающую среду – ред.) упала. Мы же не только штрафы и ущербы рассчитываем, мы уточняем и корректируем плату за выбросы. Да, не везде спешат платить. Например, в Ханты-Мансийском автономном округе дошли до второй инстанции арбитражного суда, потому что доначислили 148 миллионов платежей одной компании.– Есть какие-то компании, которым вы пересчитали плату, а они вам спасибо сказали?– Кажется удивительным, но есть. Есть очень ответственные компании. Как только Росприроднадзор пересчитал платеж "Фрутоняне", и они поняли, что ошиблись с расчетом, они заплатили в один день. Сами позвонили, извинились и заплатили. Они, правда, лучше в своем регионе (Липецкая область – ред.).Компании уже начали движение в сторону экологичности. Нам необходимо менять менталитет. Нарушать должно быть неприемлемо и дорого. А платить за нарушение – нормой. И еще важно, чтобы из уст ни одного руководителя предприятия не могло прозвучать: "черная металлургия потому и черная". Этого не может быть в сознании тех, кто руководит предприятиями. Технологии изменились, уже можно позволить себе меньше загрязнять окружающую среду.– Очень много внимания было привлечено к ситуации в Рязани, где несколько заводов якобы отравляют и жизнь людям, и природу. На какой стадии там проверка?– Проверка идет, но идет очень тяжело. Я думаю, что до конца октября мы ее закончим. Там работают передвижные лаборатории. Мы также отправляем передвижные лаборатории в Оренбург и Липецк. Они будут там дежурить. Я вчера согласовала еще регионы, куда отправятся лаборатории.Мы фактически играем в догонялки и ловим кого-то за хвост. Я просто не понимаю, как можно делать то, что делается. На мой взгляд, руководители должны быть персонально наказаны сразу, а не через годы судебных тяжб компания заплатит штраф или ущерб. Менеджеры, ответственные за загрязнение, должны быть лишены своих годовых бонусов, должны быть дисквалифицированы.– На ваших инспекторов тоже заводят уголовные дела?– Да, и это печально. Ни в одной службе нет инспекторов, которые могут сказать: вы не выполняйте требование закона, а я вам подпишу. Нас, как службу, жутко демотивирует, что мы выписываем штрафы, и дальше ничего не происходит. Я же знаю, что люди говорят: штраф выписали – и ничего. Росприроднадзор в этом случае не может ничего сделать. Мы судимся за штраф, а надо чтобы замечание было исправлено. Бизнес говорит о том, что исправить замечание очень дорого. На что я могу возразить, а когда вы заходили, вы не считали это? Дело государства – сохранять правила игры, чтобы они не меняли экономическую модель предприятия.– Кстати, вы много раз говорили, что с Красноярским краем сложно работать. Что-то изменилось за последнее время?– Не особенно. Например, по одному из объектов федеральный Росприроднадзор выставил ущерб в миллиард рублей, а региональное министерство насчитало 300 миллионов. Конечно предприятия за это хватаются и бегут в суд. Если говорить о региональном Минприроды, вы же знаете наш расчет, зачем вы делаете свой, обнародуете его и создаете прецедент? Прецедент, который позволяет обращаться в суд и затягивать процесс.– У вас же с премией "Экология – дело каждого" была странная история, что из Красноярска не пришло ни одной работы на премию. После публикаций на эту тему удалось пробить стену?– Сразу через несколько дней пришла первая работа – мальчик из Норильска. Работы стали приходить. Их немного, но появились. И я верю, что жителям Красноярского края не все равно на экологию. Знаю об этом, неоднократно общалась с сибиряками. И дети в том числе неравнодушны к проблемам природы. Это радует.– Что с онлайн доступом к информации об опасных производственных объектах?– Мы за открытость. Неоднократно Росприроднадзор обращался к предприятиям, чтобы они дали доступ к своим онлайн системам. Чтобы мы реально могли видеть – загрязняет или нет? Тогда и нареканий со стороны людей, возможно, будет меньше. Если по замерам предприятия все чисто, значит, источник выбросов другой. В противном случае промышленники просто говорят: "нет, у нас все в норме", но жители твердят другое. Спора можно избежать, когда доступ к данным будет открыт. Однако на данный момент, на нашу просьбу предоставить доступ к онлайн системам нам его предоставила только "Газпромнефть". Чтобы доступ все же появился, есть соответствующее поручение вице-премьера Виктории Абрамченко. Мы ждем, когда Ростехнадзор предоставит нам такой доступ.В целом важно усилить межведомственное взаимодействие. К примеру, Росприроднадзор готов подключиться к расследованию происшествия с розливом нефти в Новороссийске. Но коллеги из Ростехнадзора произошедшее в Черном море не квалифицируют как аварию.– После разлива под Новороссийском шла речь о том, что в течение недели-двух будут определены объемы и превышения ПДК. Есть ли сейчас результаты?– Результатов нет, потому что компания постоянно дает разные цифры и дает их очень сбивчиво.– Лабораторные анализы же у вас есть?– Анализы есть. Это нефть. А как вы установите объем? Превышение было на точке, за бонами и внутри бонов. Как это поможет вам в расчете ущерба и понимании массы? Никак. Мы не можем даже зайти на предприятие. У службы нет таких полномочий. Мы можем присоединиться к расследованию Ростехнадзора, но они это расследование не начали, посчитав, что все в порядке, предприятие само себя "подлечило".– Вы также говорили о том, что в портах должна быть организована единая экологическая служба, чтобы Росприроднадзор не бегал за каждым судном.– Мы очень на это надеемся. Смотрите, на Байкале 7000 маломерных судов. Куда они сливают остатки топлива и отходы жизнедеятельности? Там только один пункт сдачи, других нет. Из того, что видно нашей службе, только 10% судовладельцев заключили договоры по сдаче отходов. Из них только 5% эти договоры выполнили. Допустим, вы как турист поехали по Байкалу на три часа, конечно, вы пойдете в туалет, и где это все окажется? В Байкале. Здесь должен быть единый оператор по отходам от судов. Ни одно судно не должно выходить в рейс без договора об утилизации отходов. Подсчитать тоннаж отходов несложно. Есть усредненные показатели, по которым очевидно, что отходы явно сливают куда-то, а не сдают на переработку. Сейчас китайские двигатели стали дешевыми, и купить себе моторную лодку могут многие.Такая же ситуация с дешевыми китайскими сетками. Я уже рассказывала, что люблю рыбалку, и в детстве сама плела сети, и выбросить их или потерять было бы катастрофой, это было дорого. Сейчас выбросить сетку – само собой. А это дополнительное загрязнение озера и гибель животных. Мы за разумный подход к ресурсам, бережное отношение и соблюдение закона.– Хорошо, можем ли мы сказать, что ситуация с Байкалом, как с Кавказскими минеральными водами – озеро на грани сохранения?– Он не за гранью и не на грани. Пока еще способность Байкала к самовосстановлению сохраняется. У Байкала огромный резерв, но развивать его надо под контролем и заниматься этим системно. Если мы говорим о Байкальской природной территории (БПТ), то это 22 нелегальные свалки. Там нет инфраструктуры, нет сортировок, нет сбора. Свалки – это будущий источник попадания загрязняющих веществ в Байкал. При этом известно, что большинство животных, обитающих на БПТ, – эндемики. Это целая планета.По моему, вода – это следующая нефть. Посмотрите на Урал и наши отношения с Казахстаном, на Иртыш и на наши отношения с Китаем. А мы сейчас убиваем реки золотодобычей. Кто-то должен отвечать за Байкал целиком.– Получается, что доступные моторные лодки, сети, водные мотоциклы требуют регулирования?– Конечно. В Европе-то вы не можете просто так выйти в море на чем угодно, ловить где угодно и кататься на водном мотоцикле. У вас сразу все изымут. Должны быть права, разрешение, оговоренная территория, потому что где-то нерест, где-то гнездования или еще что-то. Там, где в России есть заповедники, где инспекторы, рискуя жизнью останавливают граждан, там какой-то порядок есть, а на других территориях сложнее.Почему нам все время нужен какой-то надсмотрщик, чтобы говорить, как можно делать, а как нельзя? Помыть кружку – нормально, но слить все нечистоты из своей лодки в Байкал – это уже за пределами нормы. Надо сдавать их и платить. Пусть будет патент, как на такси. Возможно, это будет плата, которую мы соберем и будем чистить. Но только Байкал чистят волонтеры.Каждая компания, когда двигается в Арктику, защищает свой финансовый план. Ни в одном финансовом плане, ни одному финансовому институту никто не говорит, что мы туда завезем оборудование и бросим. Наоборот, демонстрируется ответственное потребление. Мне бы хотелось, чтобы со мной не дискутировали по поводу ESG-повестки (ESG, environmental, social, governance – экологическая, социальная и управленческая ответственность – ред.), а чтобы финансовые институты, как ответственные начали спрашивать у нас, что делает кампания.– То есть справку спрашивать от Росприроднадзора при выдаче кредитов?– Никаких справок Росприроднадзор выдавать не будет. Мы против излишних административных барьеров. Но на наш взгляд, логично получить данные службы, чтобы понять, а выполняет ли компания то, на что ее профинансировали. Нам очень повезло с вице-премьером (Викторией Абрамченко – ред.). Она разобралась и четко проявила свою позицию, что ей не все равно. То, что президент услышал о проблемах с экологией, – ее заслуга. Она не побоялась заявить несколько раз о том, о чем десятилетиями молчали. Усолье-Сибирское взялось не вчера. Виктория Валерьевна сначала заявила об этом у премьер-министра, потом у президента. Были выделены деньги на генеральную уборку, они появились в бюджете.– Как продвигается проект по очистке территории "Уфахимпром"?– Пока там идут работы по оценке, и еще месяца три они будут идти. Там другой тип объекта нежели в Усолье-Сибирском. Там будет полегче. Хотя говорят, что там есть диоксины, но у нас уже есть примерное понимание, что делать. Я думаю, что эту площадку получится привести в порядок быстрее. Если "Росатом" за нее возьмется, то быстрее пойдет.– Но "Росатом" не сразу был назначен на рекультивацию БЦБК и до сих пор нет проекта рекультивации. Вы думаете, что на "Уфахимпром" должен действовать "Росатом"?– Проекта целиком по БЦБК еще не видела. Верю в способность "Росатома" и позицию вице-премьера, что все было сделано хорошо. Кроме того, это один из немногих случаев, где Росприроднадзор не отталкивают, не боятся, а приглашают к работе. Вице-премьер Виктория Абрамченко дала команду, чтобы нас подключили сразу, и мы принимаем участие во всех совещаниях.Важно знать, что мы делаем. Например, в Байкальске будут строить новую котельную. Резервное топливо – уголь. Надо понимать, что это резервное топливо, и его использовать можно только в крайних случаях. Оно не может быть основным, можно поработать на нем 5-7 дней, но не более. ВЭБ.РФ сейчас будет проводить конкурс на рекультивацию Байкальска. Мы хотим, чтобы Росприроднадзор подключали на всех этапах.Еще один пример взаимодействия – площадка "Волгоградхимпром". Ее надо обезвредить, а потом развивать что-то новое. Там собственник ведет работы и информирует, что он делает. Если собственник сейчас рекультивирует этот объект правильно, то это значит, что таким собственникам можно такие объекты продавать. Если у нас будет первый пример в стране, где настоящий экологический подход, то это значит, что его завод уже с запасом идет по ESG-повестке. Он занимается экологией на качественно новом уровне.Но бывают и другие случаи, когда при прохождении государственной экологической экспертизы нам руководство предприятия говорит, что был запланирован вывоз грунта на 120-160 километров, а теперь мы пересчитали и хотим рядом грунт высыпать. Росприроднадзор запрещает это делать, и получается, что как будто мы бизнесу мешаем, но это не так. Был проект, вы его считали, а теперь меняете условия игры.– Важный тренд – это климатическая повестка. Есть ли там место для Росприроднадзора?– Климатическая повестка делится на реальную и политико-экономическую. Нам бы хотелось участвовать в реальной повестке. Наши силы могут быть задействованы в валидации и верификации климатических данных. Экология и климат – смежные области, хоть это и не одно и тоже. Расчеты парниковых газов и загрязняющих веществ будут где-то пересекаться. Мы уже работаем по Монреальскому протоколу, который ограничивает использование озоносодержащих веществ. Мы рассчитываем эти ограничения, выдаем разрешения. В этом году – это 49 миллионов тонн. Есть также Стокгольмская конвенция по стойким органическим загрязнителям (СОЗ). Там некоторое количество веществ, но мы сосредоточились на полихлорированных бифенилах (ПХБ), которые использовали в трансформаторах и конденсаторах в качестве диэлектриков, они входят в состав масел в этих старых трансформаторах. Они должны быть к 2025 году запрещены к использованию, а к 2028 году уничтожены. По самой слабой статистике у нас их около 30 тысяч тонн. По данным государственной отчетности, за два года в России не было утилизировано ни одного прибора, содержащего это вещество. О чем это говорит? Тот, кто утилизировал, не знал, что там есть ПХБ, не записал, не получил лицензию? В России не было проведено ни одной утилизации. Сейчас я задам основным владельцам этих объектов (РЖД, энергетики) вопрос: а куда вы деваете эти объекты? Складирование тоже требует условий. Где все это?Мы, как служба, уверенно себя чувствуем, изучая Монреальский протокол, Базельскую конвенцию (о контроле трансграничной перевозки отходов – ред.). Мы не просто контролеры с палкой, мы думаем. Либо мы имеем право голоса и будем грамотным партнером, либо мы будем вам очень неприятным противником. Выбирайте сами.– Недавно вышел доклад Международной сети по ликвидации загрязняющих веществ (IPEN) о пластиковом загрязнении в России. Помимо прочего речь в нем идет о том, что пластик – это не только механическое загрязнение, но и токсическое. Конвенции, которые вы упомянули, в большей степени о токсическом загрязнении. Как вы будете с этим разбираться?– Мы будем этим заниматься. Я сама лично прочитала все конвенции, изучила протоколы. Мы берем фундаментальные вещи, которые давно приняты и всеми эксплуатируются. Основные документы – Монреальский протокол, Базельская конвенция, Женевская конвенция (Конвенция ЕЭК ООН о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния – ред.) – их никто не отрицает. Контролер может обращать внимание на одномоментные нарушения, но его работа должна обеспечивать глобальное выполнение страной курса на чистое будущее, не только внутри страны, но и согласованного с международными соглашениями, которые мы сами и приняли. Мы хотим объединяться с бизнесом, чтобы мы могли жить в этой стране. И здесь время решает многое, нельзя тянуть. Мне с детства жалко потраченного зря времени, потому что это самый дорогой ресурс. С тем упорством, с которым занимаются маркетингом в рамках ESG, хотелось бы действий по этой повестке.– Расскажите, на каком этапе сейчас ваша премия "Экология – дело каждого"?– У нас больше трех тысяч работ детей из более чем 20 стран. Мы заканчиваем прием заявок на премию 1 октября. И жюри приступает к своей работе. Жюри возглавила вице-премьер Виктория Абрамченко, и я ей благодарна, что она нашла время в своем графике. Победителей и лауреатов мы будем чествовать в Москве 25 ноября на гала-концерте. А потом отправим в детский лагерь "Орленок" на ЭкоСмену. И отдыхать на море в Сочи.

https://ria.ru/20210916/tekst-1750290192.html

https://ria.ru/20210811/istochniki-1745285395.html

https://ria.ru/20210824/arktika-1746863224.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210903/1748629931.html

https://ria.ru/20210621/ekologiya-1737843194.html

https://ria.ru/20210923/klimat-1751509779.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью, новороссийск, светлана радионова, россия, экология, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)