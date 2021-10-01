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Продолжительность рабочего дня закрепят в Трудовом кодексе
Продолжительность рабочего дня закрепят в Трудовом кодексе - РИА Новости, 01.10.2021
Продолжительность рабочего дня закрепят в Трудовом кодексе
Продолжительность рабочего дня и правила расчета отпуска закрепят в Трудовом кодексе РФ, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T11:53
2021-10-01T11:53
общество
ссср
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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россия
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Продолжительность рабочего дня и правила расчета отпуска закрепят в Трудовом кодексе РФ, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда."Сейчас продолжительность рабочего дня, правила расчета ежегодного оплачиваемого отпуска и его денежной компенсации в случае увольнения работника закреплены советскими нормативно-правовыми актами, которые являются действующими в соответствии со статьей 423 Трудового кодекса РФ. Законопроект закрепляет эти нормы и правила непосредственно в Трудовом кодексе", - говорится в сообщении.В Минтруде напомнили, что в настоящее время действуют "Правила об очередных и дополнительных отпусках", утвержденные Народным комиссариатом труда СССР 30 апреля 1930 года. Продолжительность рабочего дня закреплена действующим декретом Совета народных комиссаров РСФСР "О восьмичасовом рабочем дне" от 29 октября 1917 года.
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общество, ссср, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), рсфср, россия
11:53 01.10.2021
 
Продолжительность рабочего дня закрепят в Трудовом кодексе

Продолжительность рабочего дня и правила расчета отпуска закрепят в Трудовом кодексе

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВход в здание министерства труда и социальной защиты РФ в Москве
Вход в здание министерства труда и социальной защиты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Продолжительность рабочего дня и правила расчета отпуска закрепят в Трудовом кодексе РФ, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
"Сейчас продолжительность рабочего дня, правила расчета ежегодного оплачиваемого отпуска и его денежной компенсации в случае увольнения работника закреплены советскими нормативно-правовыми актами, которые являются действующими в соответствии со статьей 423 Трудового кодекса РФ. Законопроект закрепляет эти нормы и правила непосредственно в Трудовом кодексе", - говорится в сообщении.
В Минтруде напомнили, что в настоящее время действуют "Правила об очередных и дополнительных отпусках", утвержденные Народным комиссариатом труда СССР 30 апреля 1930 года. Продолжительность рабочего дня закреплена действующим декретом Совета народных комиссаров РСФСР "О восьмичасовом рабочем дне" от 29 октября 1917 года.
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