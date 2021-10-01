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Продолжительность рабочего дня закрепят в Трудовом кодексе

Продолжительность рабочего дня закрепят в Трудовом кодексе - РИА Новости, 01.10.2021

Продолжительность рабочего дня закрепят в Трудовом кодексе

Продолжительность рабочего дня и правила расчета отпуска закрепят в Трудовом кодексе РФ, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда. РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T11:53

2021-10-01T11:53

2021-10-01T11:53

общество

ссср

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Продолжительность рабочего дня и правила расчета отпуска закрепят в Трудовом кодексе РФ, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда."Сейчас продолжительность рабочего дня, правила расчета ежегодного оплачиваемого отпуска и его денежной компенсации в случае увольнения работника закреплены советскими нормативно-правовыми актами, которые являются действующими в соответствии со статьей 423 Трудового кодекса РФ. Законопроект закрепляет эти нормы и правила непосредственно в Трудовом кодексе", - говорится в сообщении.В Минтруде напомнили, что в настоящее время действуют "Правила об очередных и дополнительных отпусках", утвержденные Народным комиссариатом труда СССР 30 апреля 1930 года. Продолжительность рабочего дня закреплена действующим декретом Совета народных комиссаров РСФСР "О восьмичасовом рабочем дне" от 29 октября 1917 года.

https://ria.ru/20210909/mintrud-1749373899.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, ссср, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), рсфср, россия