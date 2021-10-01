https://ria.ru/20211001/putin-1752757833.html

Путин наградил орденами артисток Мирошниченко и Кравченко

Путин наградил орденами артисток Мирошниченко и Кравченко - РИА Новости, 01.10.2021

Путин наградил орденами артисток Мирошниченко и Кравченко

Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени артистку Ирину Мирошниченко и орденом Дружбы артистку Татьяну... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T23:31

2021-10-01T23:31

2021-10-01T23:31

общество

москва

владимир путин

ирина мирошниченко

россия

татьяна кравченко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148961/19/1489611991_0:121:3000:1809_1920x0_80_0_0_4e47692b460c8733c606792d3efe0aab.jpg

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени артистку Ирину Мирошниченко и орденом Дружбы артистку Татьяну Кравченко за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации."За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Мирошниченко Ирину Петровну - артистку ФГБУ культуры "Московский Художественный академический театр имени А. П. Чехова... Орденом Дружбы Кравченко Татьяну Эдуардовну - артистку ГБУ культуры города Москвы "Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова", - говорится в документе.Отмечается, что орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени также были награждены артисты Евгений Киндинов и Станислав Любшин.Согласно указу, орденом Дружбы были награждены артисты Иван Агапов, Борис Василевский, Александр Лазарев и Александр Сирин.Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, согласно документу, была награждена артистка Ольга Широкова.

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, владимир путин, ирина мирошниченко, россия, татьяна кравченко