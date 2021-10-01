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Путин наградил орденами артисток Мирошниченко и Кравченко
Путин наградил орденами артисток Мирошниченко и Кравченко - РИА Новости, 01.10.2021
Путин наградил орденами артисток Мирошниченко и Кравченко
Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени артистку Ирину Мирошниченко и орденом Дружбы артистку Татьяну... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T23:31
2021-10-01T23:31
2021-10-01T23:31
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени артистку Ирину Мирошниченко и орденом Дружбы артистку Татьяну Кравченко за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации."За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Мирошниченко Ирину Петровну - артистку ФГБУ культуры "Московский Художественный академический театр имени А. П. Чехова... Орденом Дружбы Кравченко Татьяну Эдуардовну - артистку ГБУ культуры города Москвы "Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова", - говорится в документе.Отмечается, что орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени также были награждены артисты Евгений Киндинов и Станислав Любшин.Согласно указу, орденом Дружбы были награждены артисты Иван Агапов, Борис Василевский, Александр Лазарев и Александр Сирин.Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, согласно документу, была награждена артистка Ольга Широкова.
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общество, москва, владимир путин, ирина мирошниченко, россия, татьяна кравченко
Путин наградил орденами артисток Мирошниченко и Кравченко
Путин наградил орденами артисток Ирину Мирошниченко и Татьяну Кравченко