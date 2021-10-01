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Путин наградил губернатора Кемеровской области Цивилева орденом Дружбы
Путин наградил губернатора Кемеровской области Цивилева орденом Дружбы - РИА Новости, 01.10.2021
Путин наградил губернатора Кемеровской области Цивилева орденом Дружбы
Президент России Владимир Путин наградил губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева орденом Дружбы за вклад в развитие Кузбасса, соответствующий документ... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T21:30
2021-10-01T21:30
2021-10-01T21:42
общество
кемеровская область
владимир путин
сергей цивилев
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева орденом Дружбы за вклад в развитие Кузбасса, соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации."За большой вклад в социально-экономическое развитие Кемеровской области - Кузбасса наградить орденом Дружбы Цивилева Сергея Евгеньевича - губернатора Кемеровской области - Кузбасса", - говорится в документе.
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общество, кемеровская область, владимир путин, сергей цивилев
21:30 01.10.2021 (обновлено: 21:42 01.10.2021)
Путин наградил губернатора Кемеровской области Цивилева орденом Дружбы
Путин наградил губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева орденом Дружбы