https://ria.ru/20211001/putin-1752675748.html

Путин призвал кемеровского губернатора создавать больше рабочих мест

Путин призвал кемеровского губернатора создавать больше рабочих мест - РИА Новости, 01.10.2021

Путин призвал кемеровского губернатора создавать больше рабочих мест

Власти Кемеровской области должны развивать новые, хорошо оплачиваемые рабочие места, чтобы молодежь не покидала территорию, считает президент РФ Владимир... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T15:07

2021-10-01T15:07

2021-10-01T15:07

экономика

кемеровская область

владимир путин

сергей цивилев

россия

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Власти Кемеровской области должны развивать новые, хорошо оплачиваемые рабочие места, чтобы молодежь не покидала территорию, считает президент РФ Владимир Путин."Чтобы молодые люди не уезжали, они должны иметь хорошую работу, хорошо оплачиваемую, перспективы развития. Как раз хочу вернуться к тому, с чего начал, а именно к инвестпроектам. Я знаю, что есть у вас определенные сейчас наработки. Как вы смотрите на эти инвестиционные проекты?" - обратился Путин к губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву во время встречи в пятницу.Глава региона сообщил президенту, что на прошедшем в июне Петербургском международном экономическом форуме область заключила с бизнесом соглашения на 300 миллиардов рублей на развитие предприятий вне угольной отрасли. "И эти проекты, они от трех до пяти лет все расписаны, мы приступили к их реализации. Очень здорово, что вы поддержали реконструкцию алюминиевых заводов. У нас есть Новокузнецкий алюминиевый завод группы "Русал", он тоже будет проходить модернизацию в том числе. У нас активно химия развивается. Наш металлургический завод "Евраз" с проектом зашел – прокатный стан. Это очень серьезное направление", - ответил Цивилев.По словам губернатора, внимание бизнеса к новым проектам в Кемеровской области обусловлено принятием 6 марта программы социально-экономического развития, по которой правительство РФ выделило региону 50 миллиардов рублей. "Бизнес очень на это реагирует", - подчеркнул глава области.

https://ria.ru/20210921/razvitie-1751146356.html

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экономика, кемеровская область, владимир путин, сергей цивилев, россия