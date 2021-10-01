https://ria.ru/20211001/putin-1752645828.html

Путин проведет встречу с главой Кемеровской области

Путин проведет встречу с главой Кемеровской области - РИА Новости, 01.10.2021

Путин проведет встречу с главой Кемеровской области

Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет встречу с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым и обсудит экономическую ситуацию в регионе, сообщил... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T12:40

2021-10-01T12:40

2021-10-01T12:40

политика

кемеровская область

владимир путин

дмитрий песков

сергей цивилев

россия

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет встречу с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым и обсудит экономическую ситуацию в регионе, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."У него (президента - ред.) будет встреча с Цивилевым - Сергей Цивилев, губернатор Кемеровской области. В этом году Путин посещал Кемеровскую область. Там началось обсуждение инвестиционных программ, диверсификация экономики региона, и вот этот разговор будет продолжен", - сказал Песков.Путин посещал Кемеровскую область 6 июля. В частности, глава государства участвовал в памятных мероприятиях по случаю 300-летия Кузбасса.

https://ria.ru/20210908/parlamentarii-1749157844.html

кемеровская область

россия

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политика, кемеровская область, владимир путин, дмитрий песков, сергей цивилев, россия