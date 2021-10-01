https://ria.ru/20211001/putin-1752645828.html
Путин проведет встречу с главой Кемеровской области
Путин проведет встречу с главой Кемеровской области - РИА Новости, 01.10.2021
Путин проведет встречу с главой Кемеровской области
Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет встречу с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым и обсудит экономическую ситуацию в регионе, сообщил... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T12:40
2021-10-01T12:40
2021-10-01T12:40
политика
кемеровская область
владимир путин
дмитрий песков
сергей цивилев
россия
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет встречу с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым и обсудит экономическую ситуацию в регионе, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."У него (президента - ред.) будет встреча с Цивилевым - Сергей Цивилев, губернатор Кемеровской области. В этом году Путин посещал Кемеровскую область. Там началось обсуждение инвестиционных программ, диверсификация экономики региона, и вот этот разговор будет продолжен", - сказал Песков.Путин посещал Кемеровскую область 6 июля. В частности, глава государства участвовал в памятных мероприятиях по случаю 300-летия Кузбасса.
https://ria.ru/20210908/parlamentarii-1749157844.html
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политика, кемеровская область, владимир путин, дмитрий песков, сергей цивилев, россия
Путин проведет встречу с главой Кемеровской области
Путин проведет встречу с главой Кемеровской области Цивилевым