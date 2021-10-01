https://ria.ru/20211001/puteshestviya-1752689212.html

Эксперты выяснили, что россияне готовы чаще путешествовать за рубеж

Эксперты выяснили, что россияне готовы чаще путешествовать за рубеж - РИА Новости, 01.10.2021

Эксперты выяснили, что россияне готовы чаще путешествовать за рубеж

Сервис для планирования путешествий узнал у своих клиентов о планах на зарубежные поездки, выяснилось, что количество желающих отправиться за границу постепенно РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T16:07

2021-10-01T16:07

2021-10-01T16:07

туризм

армения

азербайджан

египет

киргизия

оаэ

таджикистан

турция

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий узнал у своих клиентов о планах на зарубежные поездки, выяснилось, что количество желающих отправиться за границу постепенно растет, сообщает OneTwoTrip.В исследовании приняли участие 2200 человек. Больше половины опрошенных (56,4 процента) не часто отправлялись за рубеж до пандемии, остальные регулярно летали за границу не только в отпуск, но и на выходные. Чаще всего количество заграничных поездок было до двух в год (у 63,4 процента), более трех раз за пределами России отдыхали 36,6 процента респондентов. Сейчас многие туристы (72 процента) потенциально готовы совершать то же число поездок, что и до эпидемии коронавируса, по доступным направлениям.В октябре наиболее востребованными зарубежными маршрутами оказались Турция (доля поисковых запросов 22 процента), Узбекистан (8,4 процента) и Армения (6,9 процента). Также часто рассматривают авиабилеты в Киргизию, Таджикистан и Египет. Завершают десятку популярных направлений этого месяца Кипр, Азербайджан, ОАЭ и Греция.Многие респонденты (81,8 процента) ждут открытия границ с европейскими странами. Направления за пределами Европы, которые пока еще закрыты, интересуют 89 процентов туристов. Большая часть опрошенных (62 процента) считает, что жесткие требования для зарубежных поездок сохранятся в будущем, и путешествия еще не скоро вернутся к тому формату, который был до пандемии.

https://ria.ru/20211001/puteshestviya-1752626313.html

армения

азербайджан

египет

киргизия

оаэ

таджикистан

турция

греция

узбекистан

кипр

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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