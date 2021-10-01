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Туризм
https://ria.ru/20211001/puteshestviya-1752689212.html
Эксперты выяснили, что россияне готовы чаще путешествовать за рубеж
Эксперты выяснили, что россияне готовы чаще путешествовать за рубеж - РИА Новости, 01.10.2021
Эксперты выяснили, что россияне готовы чаще путешествовать за рубеж
Сервис для планирования путешествий узнал у своих клиентов о планах на зарубежные поездки, выяснилось, что количество желающих отправиться за границу постепенно РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T16:07
2021-10-01T16:07
туризм
армения
азербайджан
египет
киргизия
оаэ
таджикистан
турция
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий узнал у своих клиентов о планах на зарубежные поездки, выяснилось, что количество желающих отправиться за границу постепенно растет, сообщает OneTwoTrip.В исследовании приняли участие 2200 человек. Больше половины опрошенных (56,4 процента) не часто отправлялись за рубеж до пандемии, остальные регулярно летали за границу не только в отпуск, но и на выходные. Чаще всего количество заграничных поездок было до двух в год (у 63,4 процента), более трех раз за пределами России отдыхали 36,6 процента респондентов. Сейчас многие туристы (72 процента) потенциально готовы совершать то же число поездок, что и до эпидемии коронавируса, по доступным направлениям.В октябре наиболее востребованными зарубежными маршрутами оказались Турция (доля поисковых запросов 22 процента), Узбекистан (8,4 процента) и Армения (6,9 процента). Также часто рассматривают авиабилеты в Киргизию, Таджикистан и Египет. Завершают десятку популярных направлений этого месяца Кипр, Азербайджан, ОАЭ и Греция.Многие респонденты (81,8 процента) ждут открытия границ с европейскими странами. Направления за пределами Европы, которые пока еще закрыты, интересуют 89 процентов туристов. Большая часть опрошенных (62 процента) считает, что жесткие требования для зарубежных поездок сохранятся в будущем, и путешествия еще не скоро вернутся к тому формату, который был до пандемии.
https://ria.ru/20211001/puteshestviya-1752626313.html
армения
азербайджан
египет
киргизия
оаэ
таджикистан
турция
греция
узбекистан
кипр
россия
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армения, азербайджан, египет, киргизия, оаэ, таджикистан, турция, греция, узбекистан, кипр, новости - туризм, туристы, туризм, россия, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь, коронавирус covid-19
16:07 01.10.2021
 
Эксперты выяснили, что россияне готовы чаще путешествовать за рубеж

Опрос показал, что российские туристы готовы чаще вылетать за границу

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛюди в аэропорту Шереметьево в Москве
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий узнал у своих клиентов о планах на зарубежные поездки, выяснилось, что количество желающих отправиться за границу постепенно растет, сообщает OneTwoTrip.
В исследовании приняли участие 2200 человек. Больше половины опрошенных (56,4 процента) не часто отправлялись за рубеж до пандемии, остальные регулярно летали за границу не только в отпуск, но и на выходные. Чаще всего количество заграничных поездок было до двух в год (у 63,4 процента), более трех раз за пределами России отдыхали 36,6 процента респондентов. Сейчас многие туристы (72 процента) потенциально готовы совершать то же число поездок, что и до эпидемии коронавируса, по доступным направлениям.
В октябре наиболее востребованными зарубежными маршрутами оказались Турция (доля поисковых запросов 22 процента), Узбекистан (8,4 процента) и Армения (6,9 процента). Также часто рассматривают авиабилеты в Киргизию, Таджикистан и Египет. Завершают десятку популярных направлений этого месяца Кипр, Азербайджан, ОАЭ и Греция.
Многие респонденты (81,8 процента) ждут открытия границ с европейскими странами. Направления за пределами Европы, которые пока еще закрыты, интересуют 89 процентов туристов.
Большая часть опрошенных (62 процента) считает, что жесткие требования для зарубежных поездок сохранятся в будущем, и путешествия еще не скоро вернутся к тому формату, который был до пандемии.
Музей-усадьба Мелихово. Амбулатория - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
Вчера, 14:52Туризм
Названы самые популярные богемные маршруты для путешествий по России осенью
 
ТуризмАрменияАзербайджанЕгипетКиргизияОАЭТаджикистанТурцияГрецияУзбекистанКипрНовости - ТуризмтуристыТуризмРоссиякуда поехатьотдых на морекуда можно лететьКоронавирус COVID-19
 
 
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