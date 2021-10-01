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Туризм
https://ria.ru/20211001/puteshestviya-1752626313.html
Названы самые популярные богемные маршруты для путешествий по России осенью
Названы самые популярные богемные маршруты для путешествий по России осенью - РИА Новости, 01.10.2021
Названы самые популярные богемные маршруты для путешествий по России осенью
Усадьба "Мелихово" возглавила рейтинг богемных маршрутов для путешествий по России осенью, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T14:52
2021-10-01T14:52
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туризм
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новости - туризм
усадьба
россия
куда поехать в выходные
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Усадьба "Мелихово" возглавила рейтинг богемных маршрутов для путешествий по России осенью, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области."Журнал National Geographic составил рейтинг богемных маршрутов для поездок по стране в осенний период. Список возглавила подмосковная усадьба "Мелихово", — говорится в сообщении. За семь лет жизни там писатель Антон Чехов создал 42 литературных произведения. В настоящее время в музее восстановлена обстановка, которая была при жизни писателя. Особое место в работе "Мелихова" занимают театральные, музыкальные фестивали, среди которых "Таксы Чехова".По данным ведомства, рейтинг был составлен на основе удобства и выгоды использования трансфера для этих локаций. Составители считают, что сегодня он является реальной альтернативой такси и даже личному автомобилю. Также в список самых посещаемых вошли музей "Ясная Поляна" в Тульской области, усадьба "Пенаты" в Ленинградской области, горные озера, водопады, ущелья и музей Николая Островского в Сочи и музей-заповедник Михаила Лермонтова в Пятигорске.
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туризм, московская область (подмосковье), ленинградская область, новости - туризм, усадьба, россия, куда поехать в выходные, антон чехов, ясная поляна (музей), музей-заповедник "мелихово", что посмотреть , куда поехать
14:52 01.10.2021
 
Названы самые популярные богемные маршруты для путешествий по России осенью

Усадьба "Мелихово" возглавила рейтинг богемных маршрутов для путешествий по России осенью

© РИА Новости / Кирилл Калинников Музей-усадьба Мелихово. Амбулатория
Музей-усадьба Мелихово. Амбулатория - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Калинников
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Усадьба "Мелихово" возглавила рейтинг богемных маршрутов для путешествий по России осенью, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.
"Журнал National Geographic составил рейтинг богемных маршрутов для поездок по стране в осенний период. Список возглавила подмосковная усадьба "Мелихово", — говорится в сообщении.
За семь лет жизни там писатель Антон Чехов создал 42 литературных произведения. В настоящее время в музее восстановлена обстановка, которая была при жизни писателя. Особое место в работе "Мелихова" занимают театральные, музыкальные фестивали, среди которых "Таксы Чехова".
По данным ведомства, рейтинг был составлен на основе удобства и выгоды использования трансфера для этих локаций. Составители считают, что сегодня он является реальной альтернативой такси и даже личному автомобилю.
Также в список самых посещаемых вошли музей "Ясная Поляна" в Тульской области, усадьба "Пенаты" в Ленинградской области, горные озера, водопады, ущелья и музей Николая Островского в Сочи и музей-заповедник Михаила Лермонтова в Пятигорске.
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