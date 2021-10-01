https://ria.ru/20211001/pskov-1752661389.html
Псковский губернатор допустил скорое снятие введенных накануне ограничений
Псковский губернатор допустил скорое снятие введенных накануне ограничений - РИА Новости, 01.10.2021
Псковский губернатор допустил скорое снятие введенных накануне ограничений
Введенные накануне в Псковской области ограничения из-за коронавируса могут быть сняты через неделю, если дадут результат, сообщил глава региона Михаил... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T13:48
2021-10-01T13:48
2021-10-01T14:13
распространение коронавируса
псковская область
общество
здоровье - общество
михаил ведерников
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Введенные накануне в Псковской области ограничения из-за коронавируса могут быть сняты через неделю, если дадут результат, сообщил глава региона Михаил Ведерников."Ситуация у нас не критическая, но достаточно сложная. Мы прогнозировали рост. Наверное, можно говорить о начале четвертой волны коронавируса", - сказал Ведерников в эфире телеканала "Россия 24".При этом глава региона подчеркнул, что вовремя введенные ограничения могут изменить ситуацию."Эти меры должны дать результат, и если все будет в порядке, мы через неделю эти ограничения снимем и вернемся к предыдущему сценарию", - отметил он.Ранее псковский губернатор сообщил, что на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе локдаун может быть введен через 2-3 недели, но областные власти постараются этого избежать путем введения превентивных ограничений. Так, с 4 октября вновь вводится обязательная самоизоляция для пожилых людей, также на неделю запрещаются массовые, спортивные и религиозные мероприятия.
https://ria.ru/20210930/distantsionnoe_obuchenie-1752529900.html
https://ria.ru/20211001/lokdaun-1752641652.html
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псковская область, общество, здоровье - общество, михаил ведерников, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:48 01.10.2021 (обновлено: 14:13 01.10.2021)
Псковский губернатор допустил скорое снятие введенных накануне ограничений
Псковский губернатор Ведерников допустил ослабление COVID-ограничений через неделю