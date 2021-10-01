13:00 01.10.2021 (обновлено: 13:24 01.10.2021)
Путин направил приветствие участникам чемпионата по программированию
Путин направил приветствие участникам финала студенческого чемпионата по программированию
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным и вице-премьерами РФ
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей финального этапа 44-го Международного студенческого чемпионата по программированию (ICPC), отметив, что в России развитию IT-технологий уделяется повышенное внимание.
Путин напомнил, что Россия уже дважды принимала эти соревнования, в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, и они прошли на самом высоком организационном уровне. В этом году чемпионат проходит в Москве. Студенты и аспиранты ведущих вузов мира продемонстрируют свои знания и навыки, творческий, интеллектуальный потенциал, умение находить оригинальные и эффективные решения сложнейших задач, доказать своё право быть первыми.
"Отмечу, что в России развитию IT-технологий уделяется повышенное внимание, это наш безусловный приоритет, и потому мы искренне гордимся успехами наших университетских команд на международных чемпионатах по программированию, профессионализмом и самоотдачей их преподавателей и наставников", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин выразил уверенность, что соревнования станут для участников и гостей запоминающимся событием, а также послужат наращиванию международного сотрудничества в сфере образования и науки, укреплению личных, человеческих контактов.