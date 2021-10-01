https://ria.ru/20211001/programmirovanie-1752650943.html

Путин направил приветствие участникам чемпионата по программированию

Путин направил приветствие участникам чемпионата по программированию - РИА Новости, 01.10.2021

Путин направил приветствие участникам чемпионата по программированию

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей финального этапа 44-го Международного студенческого чемпионата по... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T13:00

2021-10-01T13:00

2021-10-01T13:24

технологии

москва

владимир путин

россия

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей финального этапа 44-го Международного студенческого чемпионата по программированию (ICPC), отметив, что в России развитию IT-технологий уделяется повышенное внимание.Путин напомнил, что Россия уже дважды принимала эти соревнования, в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, и они прошли на самом высоком организационном уровне. В этом году чемпионат проходит в Москве. Студенты и аспиранты ведущих вузов мира продемонстрируют свои знания и навыки, творческий, интеллектуальный потенциал, умение находить оригинальные и эффективные решения сложнейших задач, доказать своё право быть первыми.Путин выразил уверенность, что соревнования станут для участников и гостей запоминающимся событием, а также послужат наращиванию международного сотрудничества в сфере образования и науки, укреплению личных, человеческих контактов.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, москва, владимир путин, россия