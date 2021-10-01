https://ria.ru/20211001/programma-1752684448.html

Воробьев встретился с участниками программы "активное долголетие"

Воробьев встретился с участниками программы "активное долголетие" - РИА Новости, 01.10.2021

Воробьев встретился с участниками программы "активное долголетие"

Перспективы развития программы "Активное долголетие", которая действует в Подмосковье два года, обсудил с ее участниками губернатор Московской области Андрей... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T15:42

2021-10-01T15:42

2021-10-01T15:42

новости подмосковья

общество

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Перспективы развития программы "Активное долголетие", которая действует в Подмосковье два года, обсудил с ее участниками губернатор Московской области Андрей Воробьев."Смысл программы "Активное долголетие" в том, чтобы каждый человек мог найти себе занятие по душе, какие-то новые навыки получить, развиваться. Сегодня День пожилого человека, хочу вас поздравить и поблагодарить за активное участие в проекте. Для нас важно, чтобы было взаимопонимание, доверие, чтобы программы, которые мы организуем для вас, были интересны и полезны", - сказал глава региона.В Подмосковье работают 63 клуба. Люди "серебряного" возраста бесплатно занимаются творчеством, физкультурой и танцами, скандинавской ходьбой, иностранными языками, ходят в бассейн и на йогу. Для них организованы порядка 60 экскурсионных маршрутов. Есть также курсы компьютерной грамотности, чтобы свободно пользоваться порталом Госуслуги, приложением "Соцуслуги", "Умной платёжкой", "Коммунальным бонусом", которые делают жизнь проще и удобнее.

https://ria.ru/20210914/klub-1750015251.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев