https://ria.ru/20211001/programma-1752684448.html
Воробьев встретился с участниками программы "активное долголетие"
Воробьев встретился с участниками программы "активное долголетие" - РИА Новости, 01.10.2021
Воробьев встретился с участниками программы "активное долголетие"
Перспективы развития программы "Активное долголетие", которая действует в Подмосковье два года, обсудил с ее участниками губернатор Московской области Андрей... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T15:42
2021-10-01T15:42
2021-10-01T15:42
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Перспективы развития программы "Активное долголетие", которая действует в Подмосковье два года, обсудил с ее участниками губернатор Московской области Андрей Воробьев."Смысл программы "Активное долголетие" в том, чтобы каждый человек мог найти себе занятие по душе, какие-то новые навыки получить, развиваться. Сегодня День пожилого человека, хочу вас поздравить и поблагодарить за активное участие в проекте. Для нас важно, чтобы было взаимопонимание, доверие, чтобы программы, которые мы организуем для вас, были интересны и полезны", - сказал глава региона.В Подмосковье работают 63 клуба. Люди "серебряного" возраста бесплатно занимаются творчеством, физкультурой и танцами, скандинавской ходьбой, иностранными языками, ходят в бассейн и на йогу. Для них организованы порядка 60 экскурсионных маршрутов. Есть также курсы компьютерной грамотности, чтобы свободно пользоваться порталом Госуслуги, приложением "Соцуслуги", "Умной платёжкой", "Коммунальным бонусом", которые делают жизнь проще и удобнее.
https://ria.ru/20210914/klub-1750015251.html
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общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости.
Перспективы развития программы "Активное долголетие", которая действует в Подмосковье
два года, обсудил с ее участниками губернатор Московской области Андрей Воробьев
.
"Смысл программы "Активное долголетие" в том, чтобы каждый человек мог найти себе занятие по душе, какие-то новые навыки получить, развиваться. Сегодня День пожилого человека, хочу вас поздравить и поблагодарить за активное участие в проекте. Для нас важно, чтобы было взаимопонимание, доверие, чтобы программы, которые мы организуем для вас, были интересны и полезны", - сказал глава региона.
В Подмосковье работают 63 клуба. Люди "серебряного" возраста бесплатно занимаются творчеством, физкультурой и танцами, скандинавской ходьбой, иностранными языками, ходят в бассейн и на йогу. Для них организованы порядка 60 экскурсионных маршрутов. Есть также курсы компьютерной грамотности, чтобы свободно пользоваться порталом Госуслуги, приложением "Соцуслуги", "Умной платёжкой", "Коммунальным бонусом", которые делают жизнь проще и удобнее.