Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211001/prizyv-1752617036.html
Путин подписал указ об осеннем призыве
Путин подписал указ об осеннем призыве - РИА Новости, 01.10.2021
Путин подписал указ об осеннем призыве
Владимир Путин подписал указ о призыве россиян на военную службу. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T10:30
2021-10-01T12:38
общество
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752627352_0:82:3071:1809_1920x0_80_0_0_0d3e950859074bdb7d53848c37d53ac7.jpg
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о призыве россиян на военную службу. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.Он затронет 127 500 не пребывающих в запасе мужчин от 18 до 27 лет (весной набирали 134 тысячи). Сборы пройдут с 1 октября по 31 декабря, срок службы традиционно составит год. Всем новобранцам сделают тесты на COVID-19, к работе к ним допустят только привитых или недавно переболевших сотрудников.Призыв на военную службу — установленное законом привлечение граждан для исполнения воинской обязанности в рядах вооруженных сил и других войсках; составная часть комплектования армии личным составом. В последние годы наблюдается тенденция к снижению числа призывников из-за роста количества контрактников.В мае президент подписал федеральный закон, позволяющий не проходить обязательную медкомиссию тем, у кого есть основания для отсрочки или освобождения от призыва, не связанные с состоянием здоровья.
https://ria.ru/20211001/prizyv-1752351899.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752627352_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_e2c3e4e3cd04cc665675f5f102d26663.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, владимир путин, россия
10:30 01.10.2021 (обновлено: 12:38 01.10.2021)
 
Путин подписал указ об осеннем призыве

Путин подписал указ о призыве россиян на военную службу в октябре-декабре

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПризывники перед отправкой на службу в вооруженные силы РФ
Призывники перед отправкой на службу в вооруженные силы РФ - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о призыве россиян на военную службу. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Он затронет 127 500 не пребывающих в запасе мужчин от 18 до 27 лет (весной набирали 134 тысячи). Сборы пройдут с 1 октября по 31 декабря, срок службы традиционно составит год.
Всем новобранцам сделают тесты на COVID-19, к работе к ним допустят только привитых или недавно переболевших сотрудников.
Призыв на военную службу — установленное законом привлечение граждан для исполнения воинской обязанности в рядах вооруженных сил и других войсках; составная часть комплектования армии личным составом. В последние годы наблюдается тенденция к снижению числа призывников из-за роста количества контрактников.
В мае президент подписал федеральный закон, позволяющий не проходить обязательную медкомиссию тем, у кого есть основания для отсрочки или освобождения от призыва, не связанные с состоянием здоровья.
Отправка призывников на военную службу - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
07:33
Призыв на военную службу в России
 
ОбществоВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:31Российского банкира задержали в Черногории
13:30"Нафтогаз" призвал ввести санкции против оператора "Северного потока — 2"
13:28Рейс Москва — Анталья экстренно сел в Краснодаре
13:28Путин готовится поставить мат. Британцы бьют тревогу из-за нехватки газа
13:27Ученые нашли причину возникновения необычных патологий после COVID-19
13:26Чайка: трагедия на Эльбрусе выявила проблемы в подготовке гидов и туристов
13:26Парижский экс-полицейский назвал себя известным серийным убийцей
13:26В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на Эльбрусе альпинистов
13:21В Минске проверяют сообщения о минировании учебных заведений
13:19В Приморье будут судить мужчину, забившего до смерти мать-инвалида
13:16Свердловские власти ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников
13:14Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье за девять месяцев вырос на 15,3%
13:12В СК направили материалы против блогера, сделавшего скандальную фотосессию
13:09В Брянске женщина дала взятку полицейскому ради убежища ее мужу в США
13:03Премьер Венгрии ответил на критику контракта с Россией по газу
13:00Суд в Якутске приговорил педофила почти к 18 годам колонии строгого режима
13:00Экологи оценили загрязнение воздуха в районе крупного пожара в Новой Москве
12:57Мигранты, обманувшие пенсионерку в Ленинградской области, сбежали из России
12:57"Газпром" не нарушил контракт, прекратив транзит, признал "Нафтогаз"
12:54В Кремле прокомментировали сообщения о нарушениях в воинской части на Урале
Лента новостейМолния