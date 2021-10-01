https://ria.ru/20211001/prizyv-1752617036.html
Путин подписал указ об осеннем призыве
Путин подписал указ об осеннем призыве - РИА Новости, 01.10.2021
Путин подписал указ об осеннем призыве
Владимир Путин подписал указ о призыве россиян на военную службу. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T10:30
2021-10-01T10:30
2021-10-01T12:38
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о призыве россиян на военную службу. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.Он затронет 127 500 не пребывающих в запасе мужчин от 18 до 27 лет (весной набирали 134 тысячи). Сборы пройдут с 1 октября по 31 декабря, срок службы традиционно составит год. Всем новобранцам сделают тесты на COVID-19, к работе к ним допустят только привитых или недавно переболевших сотрудников.Призыв на военную службу — установленное законом привлечение граждан для исполнения воинской обязанности в рядах вооруженных сил и других войсках; составная часть комплектования армии личным составом. В последние годы наблюдается тенденция к снижению числа призывников из-за роста количества контрактников.В мае президент подписал федеральный закон, позволяющий не проходить обязательную медкомиссию тем, у кого есть основания для отсрочки или освобождения от призыва, не связанные с состоянием здоровья.
https://ria.ru/20211001/prizyv-1752351899.html
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общество, владимир путин, россия
10:30 01.10.2021 (обновлено: 12:38 01.10.2021)
Путин подписал указ об осеннем призыве
Путин подписал указ о призыве россиян на военную службу в октябре-декабре
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Владимир Путин
подписал указ о призыве россиян на военную службу. Документ опубликован
на интернет-портале правовой информации.
Он затронет 127 500 не пребывающих в запасе мужчин от 18 до 27 лет (весной набирали 134 тысячи). Сборы пройдут с 1 октября по 31 декабря, срок службы традиционно составит год.
Всем новобранцам сделают тесты на COVID-19, к работе к ним допустят только привитых или недавно переболевших сотрудников.
Призыв на военную службу — установленное законом привлечение граждан для исполнения воинской обязанности в рядах вооруженных сил и других войсках; составная часть комплектования армии личным составом. В последние годы наблюдается тенденция к снижению числа призывников из-за роста количества контрактников.
В мае президент подписал федеральный закон, позволяющий не проходить обязательную медкомиссию тем, у кого есть основания для отсрочки или освобождения от призыва, не связанные с состоянием здоровья.