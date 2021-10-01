https://ria.ru/20211001/prizyv-1752590995.html
В России начинается осенний призыв в армию
В России начинается осенний призыв в армию - РИА Новости, 01.10.2021
В России начинается осенний призыв в армию
Осенняя призывная компания на военную службу начинается в России в пятницу, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T00:30
2021-10-01T00:30
2021-10-01T00:30
общество
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Осенняя призывная компания на военную службу начинается в России в пятницу, сообщили журналистам в Минобороны.В прошлом году в осенний призыв в войска направили 128 тысяч россиян, в весенний 2021-го – более 134 тысяч.Особые усилия при призыве сосредоточат на том, чтобы при пополнении войск не допустить распространения ковида и других сезонных заболеваний. В этих целях военкоматы обеспечены масками, тест-системами, бесконтактными термометрами и антисептиками. Транспорт, на котором будут перевозить людей на призывные и сборные пункты, будет проходить специальную дезинфекционную обработку.Перед отправкой к местам службы призывников переоденут в повседневную форму: для Военно-морского флота – черного цвета, для Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск – синего, для Сухопутных войск и остальных родов войск – защитного цвета. Им будут выдавать банковские и персональные электронные карты, а также несессеры.В осенний призыв продолжится комплектование научных, научно-производственных и спортивных рот. Сейчас функционируют 17 таких подразделений: восемь рот военного инновационного технополиса "Эра", четыре научно-производственные и пять спортивных.На сайте Минобороны РФ в разделе "Контакты" (подраздел "для граждан") молодые люди и их родители могут обратиться в электронные приемные главнокомандующих видами войск, командующих родами войск и войсками военных округов (Северного флота). В разделе "Научные роты" можно подать резюме для отбора.С 14 октября по телефонам 8 (495) 498-96-96, 498-96-97, 498-96-98 начнет работу по вопросам призыва прямая линия Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба (вторник и четверг с 10.00 до 12.00 мск).
https://ria.ru/20210820/voenkomat-1746550042.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
В России начинается осенний призыв в армию
В России начинается осенняя призывная компания на военную службу
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.
Осенняя призывная компания на военную службу начинается в России
в пятницу, сообщили журналистам в Минобороны.
"1 октября начинается осенний 2021 года призыв граждан на военную службу. Для прохождения военной службы осенью этого года планируется направить более 127 тысяч человек", - сказали в ведомстве.
В прошлом году в осенний призыв в войска направили 128 тысяч россиян, в весенний 2021-го – более 134 тысяч.
Особые усилия при призыве сосредоточат на том, чтобы при пополнении войск не допустить распространения ковида и других сезонных заболеваний. В этих целях военкоматы обеспечены масками, тест-системами, бесконтактными термометрами и антисептиками. Транспорт, на котором будут перевозить людей на призывные и сборные пункты, будет проходить специальную дезинфекционную обработку.
Перед отправкой к местам службы призывников переоденут в повседневную форму: для Военно-морского флота – черного цвета, для Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск – синего, для Сухопутных войск и остальных родов войск – защитного цвета. Им будут выдавать банковские и персональные электронные карты, а также несессеры.
В осенний призыв продолжится комплектование научных, научно-производственных и спортивных рот. Сейчас функционируют 17 таких подразделений: восемь рот военного инновационного технополиса "Эра", четыре научно-производственные и пять спортивных.
На сайте Минобороны РФ в разделе "Контакты" (подраздел "для граждан") молодые люди и их родители могут обратиться в электронные приемные главнокомандующих видами войск, командующих родами войск и войсками военных округов (Северного флота). В разделе "Научные роты" можно подать резюме для отбора.
С 14 октября по телефонам 8 (495) 498-96-96, 498-96-97, 498-96-98 начнет работу по вопросам призыва прямая линия Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба (вторник и четверг с 10.00 до 12.00 мск).