https://ria.ru/20211001/prigovor-1752685263.html

Суд отправил в колонию женщину, чьи дети погибли при пожаре в запертом доме

Суд отправил в колонию женщину, чьи дети погибли при пожаре в запертом доме - РИА Новости, 01.10.2021

Суд отправил в колонию женщину, чьи дети погибли при пожаре в запертом доме

Суд назначил 1 год и 7 месяцев колонии женщине, четверо детей которой погибли при пожаре в запертом доме в поселке Пермского края, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T15:43

2021-10-01T15:43

2021-10-01T16:25

происшествия

пермский край

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ПЕРМЬ, 1 окт - РИА Новости. Суд назначил 1 год и 7 месяцев колонии женщине, четверо детей которой погибли при пожаре в запертом доме в поселке Пермского края, сообщила прокуратура региона.Пожар в частном доме в посёлке Утёс Чусовского городского округа произошел 23 апреля, погибли дети в возрасте 6 лет, 5 лет и двое 3-летних. Они находились дома без присмотра взрослых: мать ушла из дома по личным делам. Во время следствия она поясняла, что уехала, чтобы снять наличные в банкомате. Женщине было предъявлено обвинение по ч.3 ст.109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Она признала вину в полном объеме.Правоохранители установили, что для обогрева жилища женщина оставила включенным электрообогреватель. Дом она закрыла на навесной замок. Пожар начался из-за воспламенения горючих материалов, стоящих рядом с обогревателем. Возгорание заметили соседи, но из-за запертой входной двери не смогли спасти детей, отравившихся угарным газом.По данным прокуратуры и местных властей, всего у женщины было восемь детей, но в 2014 году ее лишили родительских прав на старших четверых."Суд с учетом позиции государственного обвинения приговорил виновную к 1 году 7 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", — говорится в сообщении. Приговор пока не вступил в законную силу.В следственном управлении СК РФ по региону РИА Новости пояснили, что во время расследования дела были допрошены более 70 человек, проведено несколько экспертиз.

https://ria.ru/20200728/1574998533.html

пермский край

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2021

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происшествия, пермский край