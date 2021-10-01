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Суд отправил в колонию женщину, чьи дети погибли при пожаре в запертом доме
Суд отправил в колонию женщину, чьи дети погибли при пожаре в запертом доме - РИА Новости, 01.10.2021
Суд отправил в колонию женщину, чьи дети погибли при пожаре в запертом доме
Суд назначил 1 год и 7 месяцев колонии женщине, четверо детей которой погибли при пожаре в запертом доме в поселке Пермского края, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T15:43
2021-10-01T16:25
происшествия
пермский край
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ПЕРМЬ, 1 окт - РИА Новости. Суд назначил 1 год и 7 месяцев колонии женщине, четверо детей которой погибли при пожаре в запертом доме в поселке Пермского края, сообщила прокуратура региона.Пожар в частном доме в посёлке Утёс Чусовского городского округа произошел 23 апреля, погибли дети в возрасте 6 лет, 5 лет и двое 3-летних. Они находились дома без присмотра взрослых: мать ушла из дома по личным делам. Во время следствия она поясняла, что уехала, чтобы снять наличные в банкомате. Женщине было предъявлено обвинение по ч.3 ст.109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Она признала вину в полном объеме.Правоохранители установили, что для обогрева жилища женщина оставила включенным электрообогреватель. Дом она закрыла на навесной замок. Пожар начался из-за воспламенения горючих материалов, стоящих рядом с обогревателем. Возгорание заметили соседи, но из-за запертой входной двери не смогли спасти детей, отравившихся угарным газом.По данным прокуратуры и местных властей, всего у женщины было восемь детей, но в 2014 году ее лишили родительских прав на старших четверых."Суд с учетом позиции государственного обвинения приговорил виновную к 1 году 7 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", — говорится в сообщении. Приговор пока не вступил в законную силу.В следственном управлении СК РФ по региону РИА Новости пояснили, что во время расследования дела были допрошены более 70 человек, проведено несколько экспертиз.
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происшествия, пермский край
15:43 01.10.2021 (обновлено: 16:25 01.10.2021)
 
Суд отправил в колонию женщину, чьи дети погибли при пожаре в запертом доме

Пермский суд отправил в колонию женщину за гибель четырех детей при пожаре в запертом доме

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ПЕРМЬ, 1 окт - РИА Новости. Суд назначил 1 год и 7 месяцев колонии женщине, четверо детей которой погибли при пожаре в запертом доме в поселке Пермского края, сообщила прокуратура региона.
Пожар в частном доме в посёлке Утёс Чусовского городского округа произошел 23 апреля, погибли дети в возрасте 6 лет, 5 лет и двое 3-летних. Они находились дома без присмотра взрослых: мать ушла из дома по личным делам. Во время следствия она поясняла, что уехала, чтобы снять наличные в банкомате. Женщине было предъявлено обвинение по ч.3 ст.109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Она признала вину в полном объеме.
Правоохранители установили, что для обогрева жилища женщина оставила включенным электрообогреватель. Дом она закрыла на навесной замок. Пожар начался из-за воспламенения горючих материалов, стоящих рядом с обогревателем. Возгорание заметили соседи, но из-за запертой входной двери не смогли спасти детей, отравившихся угарным газом.
По данным прокуратуры и местных властей, всего у женщины было восемь детей, но в 2014 году ее лишили родительских прав на старших четверых.
"Суд с учетом позиции государственного обвинения приговорил виновную к 1 году 7 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", — говорится в сообщении. Приговор пока не вступил в законную силу.
В следственном управлении СК РФ по региону РИА Новости пояснили, что во время расследования дела были допрошены более 70 человек, проведено несколько экспертиз.
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