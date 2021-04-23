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При пожаре в Пермском крае погибли четверо детей
При пожаре в Пермском крае погибли четверо детей
Следователи завели дело после гибели четырех детей при пожаре в частном доме в Пермском крае, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T23:06
2021-04-23T23:21
следственный комитет россии (ск рф)
россия
пермский край
происшествия
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ПЕРМЬ, 23 апр - РИА Новости. Следователи завели дело после гибели четырех детей при пожаре в частном доме в Пермском крае, сообщается на сайте СК РФ.Ранее сообщалось, что пожар произошел в посёлке Утёс Чусовского городского округа. Пресс-секретарь краевого минздрава сообщал РИА Новости, что трое детей погибли.В следственном комитете уточнили, что погибли четыре ребенка."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)". - говорится в сообщении.По данным СК, дети находились в доме без присмотра взрослых. Добавляется, что проводится осмотр места происшествия, после чего будут назначены судебные экспертизы.
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следственный комитет россии (ск рф), россия, пермский край, происшествия

При пожаре в Пермском крае погибли четверо детей

23:06 23.04.2021 (обновлено: 23:21 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ПЕРМЬ, 23 апр - РИА Новости. Следователи завели дело после гибели четырех детей при пожаре в частном доме в Пермском крае, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в посёлке Утёс Чусовского городского округа. Пресс-секретарь краевого минздрава сообщал РИА Новости, что трое детей погибли.
В следственном комитете уточнили, что погибли четыре ребенка.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)". - говорится в сообщении.
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По данным СК, дети находились в доме без присмотра взрослых. Добавляется, что проводится осмотр места происшествия, после чего будут назначены судебные экспертизы.
 
Следственный комитет России (СК РФ)РоссияПермский крайПроисшествия
 
 
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