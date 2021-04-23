https://ria.ru/20210423/pozhar-1729724011.html
При пожаре в Пермском крае погибли четверо детей
При пожаре в Пермском крае погибли четверо детей
Следователи завели дело после гибели четырех детей при пожаре в частном доме в Пермском крае, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T23:06
2021-04-23T23:06
2021-04-23T23:21
следственный комитет россии (ск рф)
россия
пермский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
ПЕРМЬ, 23 апр - РИА Новости. Следователи завели дело после гибели четырех детей при пожаре в частном доме в Пермском крае, сообщается на сайте СК РФ.Ранее сообщалось, что пожар произошел в посёлке Утёс Чусовского городского округа. Пресс-секретарь краевого минздрава сообщал РИА Новости, что трое детей погибли.В следственном комитете уточнили, что погибли четыре ребенка."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)". - говорится в сообщении.По данным СК, дети находились в доме без присмотра взрослых. Добавляется, что проводится осмотр места происшествия, после чего будут назначены судебные экспертизы.
https://ria.ru/20210421/pozhar-1729193377.html
россия
пермский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), россия, пермский край, происшествия
ПЕРМЬ, 23 апр - РИА Новости.
Следователи завели дело после гибели четырех детей при пожаре в частном доме в Пермском крае, сообщается на сайте СК
РФ.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в посёлке Утёс Чусовского городского округа. Пресс-секретарь краевого минздрава сообщал РИА Новости, что трое детей погибли.
В следственном комитете уточнили, что погибли четыре ребенка.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)". - говорится в сообщении.
По данным СК, дети находились в доме без присмотра взрослых. Добавляется, что проводится осмотр места происшествия, после чего будут назначены судебные экспертизы.