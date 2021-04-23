https://ria.ru/20210423/pozhar-1729724011.html

При пожаре в Пермском крае погибли четверо детей

При пожаре в Пермском крае погибли четверо детей

Следователи завели дело после гибели четырех детей при пожаре в частном доме в Пермском крае, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T23:06

2021-04-23T23:06

2021-04-23T23:21

следственный комитет россии (ск рф)

россия

пермский край

происшествия

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ПЕРМЬ, 23 апр - РИА Новости. Следователи завели дело после гибели четырех детей при пожаре в частном доме в Пермском крае, сообщается на сайте СК РФ.Ранее сообщалось, что пожар произошел в посёлке Утёс Чусовского городского округа. Пресс-секретарь краевого минздрава сообщал РИА Новости, что трое детей погибли.В следственном комитете уточнили, что погибли четыре ребенка."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)". - говорится в сообщении.По данным СК, дети находились в доме без присмотра взрослых. Добавляется, что проводится осмотр места происшествия, после чего будут назначены судебные экспертизы.

https://ria.ru/20210421/pozhar-1729193377.html

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пермский край

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следственный комитет россии (ск рф), россия, пермский край, происшествия