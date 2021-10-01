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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20211001/premii-1752718429.html
На Ямале впервые вручат премии лучшим классным руководителям
На Ямале впервые вручат премии лучшим классным руководителям - РИА Новости, 01.10.2021
На Ямале впервые вручат премии лучшим классным руководителям
Премии лучшим классным руководителям впервые вручат в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T17:48
2021-10-01T17:48
ямало-ненецкий автономный округ
общество
губкинский
пуровский район
ямал
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Премии лучшим классным руководителям впервые вручат в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона."Определены имена лучших классных руководителей в школах автономного округа. Тридцать один педагог в свой профессиональный праздник День учителя получит грант от губернатора Ямала в размере 25 тысяч рублей и знак лауреата премии", - говорится в сообщении.Специальная профессиональная премия губернатора "За большой вклад классных руководителей в воспитание обучающихся" учреждена впервые в 2021 году. Конкурс направлен на поощрение педагогов школы, повышение престижа профессии учителя, продвижение уникального опыта классных руководителей.Оценивала конкурсные материалы комиссия, в которую вошли представители окружного департамента образования и регионального института развития образования. По условиям конкурса, заявки принимались от педагогов, имеющих стаж работы в сфере образования не менее 10 лет и классного руководства не менее трех лет."В конкурсе приняли участие 60 классных руководителей Ямала. Наибольшее количество заявок поступило от педагогов Ноябрьска, Губкинского, Нового Уренгоя, Салехарда, Надымского и Пуровского районов. Среди победителей практически половина - учителя начальных классов. Также есть преподаватели русского языка и литературы, истории и обществознания, технологии, биологии и иностранных языков", - рассказала заместитель начальника отдела общего и профессионального образования департамента образования ЯНАО Татьяна Архипова. Ее слова приводит пресс-служба.Важными критериями оценки работы классного руководителя для конкурсной комиссии стали формирование единых ориентиров в классе по отношению к семейным ценностям, здоровому образу жизни, чувству ответственности за будущее своей страны. Учитывались также успеваемость школьников, их результаты во внеурочной деятельности на муниципальном, региональном и всероссийских уровнях, формирование внутренней позиции учеников по отношению к кибербуллингу и деструктивным сетевым сообществам.Профессиональная премия лучшим классным руководителям станет ежегодной, уточняют власти.
https://ria.ru/20210825/yamal-1747161025.html
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60
общество, губкинский, пуровский район, ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
17:48 01.10.2021
 
На Ямале впервые вручат премии лучшим классным руководителям

В Ямало-Ненецком автономном округе впервые вручат премии лучшим классным руководителям

© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Премии лучшим классным руководителям впервые вручат в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Определены имена лучших классных руководителей в школах автономного округа. Тридцать один педагог в свой профессиональный праздник День учителя получит грант от губернатора Ямала в размере 25 тысяч рублей и знак лауреата премии", - говорится в сообщении.
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Специальная профессиональная премия губернатора "За большой вклад классных руководителей в воспитание обучающихся" учреждена впервые в 2021 году. Конкурс направлен на поощрение педагогов школы, повышение престижа профессии учителя, продвижение уникального опыта классных руководителей.
Оценивала конкурсные материалы комиссия, в которую вошли представители окружного департамента образования и регионального института развития образования. По условиям конкурса, заявки принимались от педагогов, имеющих стаж работы в сфере образования не менее 10 лет и классного руководства не менее трех лет.
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"В конкурсе приняли участие 60 классных руководителей Ямала. Наибольшее количество заявок поступило от педагогов Ноябрьска, Губкинского, Нового Уренгоя, Салехарда, Надымского и Пуровского районов. Среди победителей практически половина - учителя начальных классов. Также есть преподаватели русского языка и литературы, истории и обществознания, технологии, биологии и иностранных языков", - рассказала заместитель начальника отдела общего и профессионального образования департамента образования ЯНАО Татьяна Архипова. Ее слова приводит пресс-служба.
Важными критериями оценки работы классного руководителя для конкурсной комиссии стали формирование единых ориентиров в классе по отношению к семейным ценностям, здоровому образу жизни, чувству ответственности за будущее своей страны. Учитывались также успеваемость школьников, их результаты во внеурочной деятельности на муниципальном, региональном и всероссийских уровнях, формирование внутренней позиции учеников по отношению к кибербуллингу и деструктивным сетевым сообществам.
Профессиональная премия лучшим классным руководителям станет ежегодной, уточняют власти.
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Ямало-Ненецкий автономный округОбществоГубкинскийПуровский районЯмалЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
 
 
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