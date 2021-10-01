https://ria.ru/20211001/pozhar-1752650680.html

Экологи оценили загрязнение воздуха в районе крупного пожара в Новой Москве

Экологи оценили загрязнение воздуха в районе крупного пожара в Новой Москве - РИА Новости, 01.10.2021

Экологи оценили загрязнение воздуха в районе крупного пожара в Новой Москве

Загрязнение воздуха в районе крупного пожара в Новой Москве не фиксируется, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосэкомониторинга. РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T13:00

2021-10-01T13:00

2021-10-01T13:00

происшествия

экология

мосрентген

мосэкомониторинг

новая москва

россия

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Загрязнение воздуха в районе крупного пожара в Новой Москве не фиксируется, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосэкомониторинга.В пятницу на складе со стройматериалами размером 50 на 100 метров в поселке Мосрентген произошел крупный пожар. Погибших и пострадавших нет."Наблюдается западный ветер, 2 метра в секунду. Температурная инверсия отсутствует. На ближайшей к месту пожара - порядка 1 километра - АСКЗА "Саларьево" с наветренной стороны роста концентрации загрязняющих веществ не отмечается", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20210516/pozhary-1732485275.html

мосрентген

новая москва

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2021

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происшествия, экология, мосрентген, мосэкомониторинг, новая москва, россия