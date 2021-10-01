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Экологи оценили загрязнение воздуха в районе крупного пожара в Новой Москве
Экологи оценили загрязнение воздуха в районе крупного пожара в Новой Москве - РИА Новости, 01.10.2021
Экологи оценили загрязнение воздуха в районе крупного пожара в Новой Москве
Загрязнение воздуха в районе крупного пожара в Новой Москве не фиксируется, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосэкомониторинга. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T13:00
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происшествия
экология
мосрентген
мосэкомониторинг
новая москва
россия
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Загрязнение воздуха в районе крупного пожара в Новой Москве не фиксируется, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосэкомониторинга.В пятницу на складе со стройматериалами размером 50 на 100 метров в поселке Мосрентген произошел крупный пожар. Погибших и пострадавших нет."Наблюдается западный ветер, 2 метра в секунду. Температурная инверсия отсутствует. На ближайшей к месту пожара - порядка 1 километра - АСКЗА "Саларьево" с наветренной стороны роста концентрации загрязняющих веществ не отмечается", - рассказали в пресс-службе.
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происшествия, экология, мосрентген, мосэкомониторинг, новая москва, россия
13:00 01.10.2021
 
Экологи оценили загрязнение воздуха в районе крупного пожара в Новой Москве

Экологи не зафиксировали загрязнение воздуха в районе крупного пожара в Новой Москве

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПожар на складе со стройматериалами в Новой Москве
Пожар на складе со стройматериалами в Новой Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Загрязнение воздуха в районе крупного пожара в Новой Москве не фиксируется, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосэкомониторинга.
В пятницу на складе со стройматериалами размером 50 на 100 метров в поселке Мосрентген произошел крупный пожар. Погибших и пострадавших нет.
"Наблюдается западный ветер, 2 метра в секунду. Температурная инверсия отсутствует. На ближайшей к месту пожара - порядка 1 километра - АСКЗА "Саларьево" с наветренной стороны роста концентрации загрязняющих веществ не отмечается", - рассказали в пресс-службе.
Сотрудники МЧС во время тушения пожара на складе с полиэтиленовой и бумажной тарой в промышленной зоне Краснодара. 12 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
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