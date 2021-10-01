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https://ria.ru/20211001/potok-1752641746.html
В Кремле ответили на вопрос о сроках запуска "Северного потока — 2"
В Кремле ответили на вопрос о сроках запуска "Северного потока — 2" - РИА Новости, 01.10.2021
В Кремле ответили на вопрос о сроках запуска "Северного потока — 2"
Никакой паузы в работе по введению в строй "Северного потока 2" на фоне смены власти в Германии нет, все идет своим чередом, возможны как оперативные, так и... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T12:24
2021-10-01T12:30
в мире
германия
дмитрий песков
северный поток — 2
сша
джо байден
евросоюз
балтийское море
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Никакой паузы в работе по введению в строй "Северного потока 2" на фоне смены власти в Германии нет, все идет своим чередом, возможны как оперативные, так и менее оперативные сценарии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Дело в том, что в Германии продолжают работать все ведомства, все органы, в том числе и те ведомства, которые будут сертифицировать этот объект. Никакой паузы в работе там не предусматривается, работа идет своим чередом. Мы уже говорили ранее, что возможны сценарии оперативные, возможны менее оперативные", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, скажется ли ситуация со сменой власти в Германии на сроках введения "Северного потока 2" в действие.Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Теперь партии ведут переговоры для возможного формирования коалиции. По предварительным данным, крупнейшая фракция будет у социал-демократов, выигравших выборы - 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" - из 118, Свободных демократов - из 92, "Альтернативы для Германии" - из 83. "Левые" будут представлены 39 депутатами."Северный поток 2" - трубопровод от побережья РФ через Балтийское море до Германии, состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Вашингтон, заинтересованный в поставках собственного сжиженного природного газа в ЕС, активно противостоял проекту на этапе строительства, теперь предлагает сосредоточиться на минимизации негативных последствий для энергетической безопасности Европы. Так, в июле США фактически признали неизбежность завершения создания газопровода, опубликовав совместное заявление с Германией, в котором был сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы транзит российского газа через Украину после 2024 года должен продолжиться, а Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией.Американские конгрессмены критикуют администрацию за недостаточно, по их мнению, жесткий подход к решению проблемы российского трубопровода и требуют ужесточения санкций. На прошлой неделе палата представителей США включила в проект оборонного бюджета на 2022 года пункт, обязывающий президента Джо Байдена ввести санкции против всех без исключения физических и юридических лиц, которые принимают участие в строительстве или обеспечении работы "Северного потока 2".В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
https://ria.ru/20210928/potok-1752101147.html
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германия
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Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике
Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике
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в мире, германия, дмитрий песков, северный поток — 2, сша, джо байден, евросоюз, балтийское море, хдс/хсс, россия
12:24 01.10.2021 (обновлено: 12:30 01.10.2021)
 
В Кремле ответили на вопрос о сроках запуска "Северного потока — 2"

Песков: никакой паузы в работе по "Северному потоку — 2" нет

© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtРоссийское судно-трубоукладчик "Академик Черский" во время работ на завершающем участке газопровода "Северный поток-2" в водах Германии
Российское судно-трубоукладчик Академик Черский во время работ на завершающем участке газопровода Северный поток-2 в водах Германии - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Никакой паузы в работе по введению в строй "Северного потока 2" на фоне смены власти в Германии нет, все идет своим чередом, возможны как оперативные, так и менее оперативные сценарии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Дело в том, что в Германии продолжают работать все ведомства, все органы, в том числе и те ведомства, которые будут сертифицировать этот объект. Никакой паузы в работе там не предусматривается, работа идет своим чередом. Мы уже говорили ранее, что возможны сценарии оперативные, возможны менее оперативные", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, скажется ли ситуация со сменой власти в Германии на сроках введения "Северного потока 2" в действие.
Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Теперь партии ведут переговоры для возможного формирования коалиции. По предварительным данным, крупнейшая фракция будет у социал-демократов, выигравших выборы - 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" - из 118, Свободных демократов - из 92, "Альтернативы для Германии" - из 83. "Левые" будут представлены 39 депутатами.
"Северный поток 2" - трубопровод от побережья РФ через Балтийское море до Германии, состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Вашингтон, заинтересованный в поставках собственного сжиженного природного газа в ЕС, активно противостоял проекту на этапе строительства, теперь предлагает сосредоточиться на минимизации негативных последствий для энергетической безопасности Европы. Так, в июле США фактически признали неизбежность завершения создания газопровода, опубликовав совместное заявление с Германией, в котором был сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы транзит российского газа через Украину после 2024 года должен продолжиться, а Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией.
Компрессорная станция Казачья - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
28 сентября, 05:46
На Украине назвали угрозу, которая серьезнее "Северного потока — 2"
Американские конгрессмены критикуют администрацию за недостаточно, по их мнению, жесткий подход к решению проблемы российского трубопровода и требуют ужесточения санкций. На прошлой неделе палата представителей США включила в проект оборонного бюджета на 2022 года пункт, обязывающий президента Джо Байдена ввести санкции против всех без исключения физических и юридических лиц, которые принимают участие в строительстве или обеспечении работы "Северного потока 2".
В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
Труба газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
27 сентября, 18:09
В ГТС Украины дали Европе совет по "Северному потоку — 2"
 
В миреГерманияДмитрий ПесковСеверный поток — 2СШАДжо БайденЕвросоюзБалтийское мореХДС/ХССРоссия
 
 
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