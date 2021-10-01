https://ria.ru/20211001/potok-1752641746.html

В Кремле ответили на вопрос о сроках запуска "Северного потока — 2"

В Кремле ответили на вопрос о сроках запуска "Северного потока — 2" - РИА Новости, 01.10.2021

В Кремле ответили на вопрос о сроках запуска "Северного потока — 2"

Никакой паузы в работе по введению в строй "Северного потока 2" на фоне смены власти в Германии нет, все идет своим чередом, возможны как оперативные, так и... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T12:24

2021-10-01T12:24

2021-10-01T12:30

в мире

германия

дмитрий песков

северный поток — 2

сша

джо байден

евросоюз

балтийское море

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Никакой паузы в работе по введению в строй "Северного потока 2" на фоне смены власти в Германии нет, все идет своим чередом, возможны как оперативные, так и менее оперативные сценарии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Дело в том, что в Германии продолжают работать все ведомства, все органы, в том числе и те ведомства, которые будут сертифицировать этот объект. Никакой паузы в работе там не предусматривается, работа идет своим чередом. Мы уже говорили ранее, что возможны сценарии оперативные, возможны менее оперативные", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, скажется ли ситуация со сменой власти в Германии на сроках введения "Северного потока 2" в действие.Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Теперь партии ведут переговоры для возможного формирования коалиции. По предварительным данным, крупнейшая фракция будет у социал-демократов, выигравших выборы - 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" - из 118, Свободных демократов - из 92, "Альтернативы для Германии" - из 83. "Левые" будут представлены 39 депутатами."Северный поток 2" - трубопровод от побережья РФ через Балтийское море до Германии, состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Вашингтон, заинтересованный в поставках собственного сжиженного природного газа в ЕС, активно противостоял проекту на этапе строительства, теперь предлагает сосредоточиться на минимизации негативных последствий для энергетической безопасности Европы. Так, в июле США фактически признали неизбежность завершения создания газопровода, опубликовав совместное заявление с Германией, в котором был сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы транзит российского газа через Украину после 2024 года должен продолжиться, а Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией.Американские конгрессмены критикуют администрацию за недостаточно, по их мнению, жесткий подход к решению проблемы российского трубопровода и требуют ужесточения санкций. На прошлой неделе палата представителей США включила в проект оборонного бюджета на 2022 года пункт, обязывающий президента Джо Байдена ввести санкции против всех без исключения физических и юридических лиц, которые принимают участие в строительстве или обеспечении работы "Северного потока 2".В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20210928/potok-1752101147.html

https://ria.ru/20210927/gazoprovod-1752056826.html

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сша

балтийское море

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Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике 2021-10-01T12:24 true PT2M30S

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в мире, германия, дмитрий песков, северный поток — 2, сша, джо байден, евросоюз, балтийское море, хдс/хсс, россия