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"Аэрофлот" открыл регулярные полеты в Пунта-Кану

"Аэрофлот" открыл регулярные полеты в Пунта-Кану - РИА Новости, 01.10.2021

"Аэрофлот" открыл регулярные полеты в Пунта-Кану

"Аэрофлот" с 1 октября открывает регулярные полеты в Пунта-Кану (Доминиканская Республика), с ноября частота полетов увеличится с двух до трех раз в неделю,... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T18:30

2021-10-01T18:30

2021-10-01T21:49

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. "Аэрофлот" с 1 октября открывает регулярные полеты в Пунта-Кану (Доминиканская Республика), с ноября частота полетов увеличится с двух до трех раз в неделю, сообщает авиаперевозчик.Уточняется, что при регистрации на первый рейс в аэропорту "Шереметьево" для пассажиров создали атмосферу праздника: звучала музыка, артисты исполняли латиноамериканские танцы, а на борту каждому путешественнику вручили памятные подарки, угощали шампанским и доминиканским ромом.Регулярное авиасообщение с Доминиканой на данный момент уже разрешено. До пандемии коронавируса авиакомпания не летала по этому направлению.

https://ria.ru/20210928/aeroflot-1752210541.html

доминикана

москва

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