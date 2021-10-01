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Туризм
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"Аэрофлот" открыл регулярные полеты в Пунта-Кану
"Аэрофлот" открыл регулярные полеты в Пунта-Кану - РИА Новости, 01.10.2021
"Аэрофлот" открыл регулярные полеты в Пунта-Кану
"Аэрофлот" с 1 октября открывает регулярные полеты в Пунта-Кану (Доминиканская Республика), с ноября частота полетов увеличится с двух до трех раз в неделю,... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T18:30
2021-10-01T21:49
новости компаний - экономика
шереметьево (аэропорт)
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туризм
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. "Аэрофлот" с 1 октября открывает регулярные полеты в Пунта-Кану (Доминиканская Республика), с ноября частота полетов увеличится с двух до трех раз в неделю, сообщает авиаперевозчик.Уточняется, что при регистрации на первый рейс в аэропорту "Шереметьево" для пассажиров создали атмосферу праздника: звучала музыка, артисты исполняли латиноамериканские танцы, а на борту каждому путешественнику вручили памятные подарки, угощали шампанским и доминиканским ромом.Регулярное авиасообщение с Доминиканой на данный момент уже разрешено. До пандемии коронавируса авиакомпания не летала по этому направлению.
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новости компаний - экономика, шереметьево (аэропорт), доминикана, москва, аэрофлот, новости - туризм
18:30 01.10.2021 (обновлено: 21:49 01.10.2021)
 

"Аэрофлот" открыл регулярные полеты в Пунта-Кану

© Фото : Дмитрий СмирновПунта-Кана
Пунта-Кана - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© Фото : Дмитрий Смирнов
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. "Аэрофлот" с 1 октября открывает регулярные полеты в Пунта-Кану (Доминиканская Республика), с ноября частота полетов увеличится с двух до трех раз в неделю, сообщает авиаперевозчик.
"Аэрофлот 1 октября открыл регулярные полеты в Пунта-Кану. Рейсы по маршруту Москва - Пунта-Кана - Москва первоначально будут осуществляться по пятницам и воскресеньям, а с ноября и по средам. Таким образом, частота составит три раза в неделю", - говорится в сообщении. Полеты выполняются на широкофюзеляжном самолете Airbus A350.
Уточняется, что при регистрации на первый рейс в аэропорту "Шереметьево" для пассажиров создали атмосферу праздника: звучала музыка, артисты исполняли латиноамериканские танцы, а на борту каждому путешественнику вручили памятные подарки, угощали шампанским и доминиканским ромом.
Регулярное авиасообщение с Доминиканой на данный момент уже разрешено. До пандемии коронавируса авиакомпания не летала по этому направлению.
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