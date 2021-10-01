https://ria.ru/20211001/pfr-1752741018.html

Назван способ получить повышенную пенсию

В ПФР рассказали, кто может получить повышенную пенсию - РИА Новости, 01.10.2021

Назван способ получить повышенную пенсию

Родители студентов очного отделения могут получать повышенную фиксированную пенсию по старости и по инвалидности, сообщили в отделении ПФР по Москве и... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T19:59

2021-10-01T19:59

2021-10-01T21:27

общество

московская область (подмосковье)

москва

пенсионный фонд рф

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Родители студентов очного отделения могут получать повышенную фиксированную пенсию по старости и по инвалидности, сообщили в отделении ПФР по Москве и Московской области.Уточняется, что ее будут выплачивать, пока ребенок не закончит обучение или не достигнет 23 лет. Прибавка полагается и в случае поступления в зарубежный вуз.Родители-пенсионеры, чьим детям еще не исполнилось 18 лет, также имеют право на большую пенсию, независимо от обучения, но по достижении совершеннолетия необходимо подтвердить, что их ребенок студент и не трудоустроен, подчеркнули в фонде.На повышенные выплаты могут претендовать и россияне, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи.Перерасчет производится с первого числа месяца, следующего за обращением с заявлением в органы ПФР.

https://ria.ru/20210929/pensiya-1752406758.html

московская область (подмосковье)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье), москва, пенсионный фонд рф