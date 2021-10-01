https://ria.ru/20211001/pfr-1752741018.html
Назван способ получить повышенную пенсию
В ПФР рассказали, кто может получить повышенную пенсию - РИА Новости, 01.10.2021
Назван способ получить повышенную пенсию
Родители студентов очного отделения могут получать повышенную фиксированную пенсию по старости и по инвалидности, сообщили в отделении ПФР по Москве и... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T19:59
2021-10-01T19:59
2021-10-01T21:27
общество
московская область (подмосковье)
москва
пенсионный фонд рф
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Родители студентов очного отделения могут получать повышенную фиксированную пенсию по старости и по инвалидности, сообщили в отделении ПФР по Москве и Московской области.Уточняется, что ее будут выплачивать, пока ребенок не закончит обучение или не достигнет 23 лет. Прибавка полагается и в случае поступления в зарубежный вуз.Родители-пенсионеры, чьим детям еще не исполнилось 18 лет, также имеют право на большую пенсию, независимо от обучения, но по достижении совершеннолетия необходимо подтвердить, что их ребенок студент и не трудоустроен, подчеркнули в фонде.На повышенные выплаты могут претендовать и россияне, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи.Перерасчет производится с первого числа месяца, следующего за обращением с заявлением в органы ПФР.
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, московская область (подмосковье), москва, пенсионный фонд рф
19:59 01.10.2021 (обновлено: 21:27 01.10.2021)
В ПФР рассказали, кто может получить повышенную пенсию
ПФР: родители-пенсионеры, чьи дети учатся очно, имеют право на повышенную пенсию
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.
Родители студентов очного отделения могут получать повышенную фиксированную пенсию по старости и по инвалидности, сообщили в отделении ПФР
по Москве
и Московской области
.
Уточняется, что ее будут выплачивать, пока ребенок не закончит обучение или не достигнет 23 лет. Прибавка полагается и в случае поступления в зарубежный вуз.
Родители-пенсионеры, чьим детям еще не исполнилось 18 лет, также имеют право на большую пенсию, независимо от обучения, но по достижении совершеннолетия необходимо подтвердить, что их ребенок студент и не трудоустроен, подчеркнули в фонде.
На повышенные выплаты могут претендовать и россияне, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи.
Перерасчет производится с первого числа месяца, следующего за обращением с заявлением в органы ПФР.