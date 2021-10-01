В Бразилии открыли памятник первооткрывателю Антарктиды Беллинсгаузену
Памятник первооткрывателю Антарктиды Беллинсгаузену открыли в Рио-де-Жанейро
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 окт - РИА Новости. Официальное открытие памятника Фаддею Беллинсгаузену, начальнику первой русской экспедиции в Антарктиду в 1819-1821 годах, прошло в Рио-де-Жанейро на берегу, куда 200 лет назад причалил его корабль.
"Памятник установлен по случаю 200-летия экспедиции, хотя сроки пришлось сдвинуть с начала года из-за пандемии COVID-19", - рассказала РИА Новости сотрудница института Беринга-Беллинсгаузена (IBBA) Габриэла Касуло.
Статуя первооткрывателю Антарктиды установлена в месте непосредственной швартовки российского экспедиционного корабля, недалеко от марины Глория и аэропорта Сантоса-Дюмона.
Скульптура работы Алексея Леонова находится в одном из самых символичных мест города, на фоне горы Сахарная голова и устья залива Гуанабара. Исследователь смотрит на горизонт, держа в руках подзорную трубу.
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Официальное открытие памятника, который установили на прошлой неделе, прошло с участием посла России в Бразилии Алексея Лабецкого, консула РФ в Рио-де-Жанейро Владимира Токмакова, представителей местных властей и военно-морского флота.
Беллинсгаузен в июле 1819 года отплыл на своем корвете "Восток" из Кронштадта. Корабль прибыл в Рио-де-Жанейро в ноябре, после чего отправился на юг - это была последняя остановка на пути к Белому континенту.
Памятник в Рио - третья скульптура в честь Беллинсгаузена, открытая за последние годы. В 2016 году его память увековечили в Монтевидео, а в 2020 году - в Антарктиде.
По словам Касуло, несмотря на то что институт IBBA не является государственной организацией, в церемонии приняли участие представители правительства России и Бразилии, а само событие послужит укреплению отношений двух стран.
Институт Беринга-Беллинсгаузена - неправительственная организация, которая призвана установить и укрепить диалог между политиками, предпринимателями, журналистами и учеными из России и СНГ с коллегами на американском континенте.