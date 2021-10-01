https://ria.ru/20211001/pamyatnik-1752599613.html

В Бразилии открыли памятник первооткрывателю Антарктиды Беллинсгаузену

В Бразилии открыли памятник первооткрывателю Антарктиды Беллинсгаузену - РИА Новости, 01.10.2021

В Бразилии открыли памятник первооткрывателю Антарктиды Беллинсгаузену

Официальное открытие памятника Фаддею Беллинсгаузену, начальнику первой русской экспедиции в Антарктиду в 1819-1821 годах, прошло в Рио-де-Жанейро на берегу,... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T05:49

2021-10-01T05:49

2021-10-01T05:49

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 окт - РИА Новости. Официальное открытие памятника Фаддею Беллинсгаузену, начальнику первой русской экспедиции в Антарктиду в 1819-1821 годах, прошло в Рио-де-Жанейро на берегу, куда 200 лет назад причалил его корабль.Статуя первооткрывателю Антарктиды установлена ​​в месте непосредственной швартовки российского экспедиционного корабля, недалеко от марины Глория и аэропорта Сантоса-Дюмона.Скульптура работы Алексея Леонова находится в одном из самых символичных мест города, на фоне горы Сахарная голова и устья залива Гуанабара. Исследователь смотрит на горизонт, держа в руках подзорную трубу.Официальное открытие памятника, который установили на прошлой неделе, прошло с участием посла России в Бразилии Алексея Лабецкого, консула РФ в Рио-де-Жанейро Владимира Токмакова, представителей местных властей и военно-морского флота.Беллинсгаузен в июле 1819 года отплыл на своем корвете "Восток" из Кронштадта. Корабль прибыл в Рио-де-Жанейро в ноябре, после чего отправился на юг - это была последняя остановка на пути к Белому континенту.Памятник в Рио - третья скульптура в честь Беллинсгаузена, открытая за последние годы. В 2016 году его память увековечили в Монтевидео, а в 2020 году - в Антарктиде.По словам Касуло, несмотря на то что институт IBBA не является государственной организацией, в церемонии приняли участие представители правительства России и Бразилии, а само событие послужит укреплению отношений двух стран.Институт Беринга-Беллинсгаузена - неправительственная организация, которая призвана установить и укрепить диалог между политиками, предпринимателями, журналистами и учеными из России и СНГ с коллегами на американском континенте.

https://ria.ru/20200126/1563879981.html

https://ria.ru/20210924/pamyatnik-1751708545.html

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в мире, антарктида, бразилия, фаддей беллинсгаузен, кронштадт, россия