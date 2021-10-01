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Российская IT-отрасль разработала проект развития ПО с открытым кодом
Российская IT-отрасль разработала проект развития ПО с открытым кодом - РИА Новости, 01.10.2021
Российская IT-отрасль разработала проект развития ПО с открытым кодом
Представители российской IT-отрасли разработали проект стратегии развития до 2024 года программного обеспечения с открытым кодом, она была представлена в... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T21:38
2021-10-01T21:39
экономика
максим паршин
илья массух
россия
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости/Прайм. Представители российской IT-отрасли разработали проект стратегии развития до 2024 года программного обеспечения с открытым кодом, она была представлена в пятницу в рамках Russia Open Source Summit, говорится в сообщении Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ).Согласно проекту стратегии, предлагаются следующие меры поддержки: разработка отечественных лицензий, учитывающих интересы России в части языка, юрисдикции и правоприменения, разработка комплекса требований, рекомендаций и стандартов по использованию ПО с открытым кодом для целей государственных и муниципальных нужд.Среди других мер поддержки - организация публикаций под отечественной открытой лицензией исходных кодов ПО, принятие национальных стандартов, публикация методических материалов и содействие заказчикам в создании программных офисов программ с открытым годом. Стратегия включает предложения и по мерам поддержки развития open source в России, в том числе - введение налоговых льгот для компаний вне IT-сферы, финансирующих разработку открытого ПО.По словам замминистра цифрового развития РФ Максима Паршина, Минцифры заинтересовано в развитии open source. "Эта новая культура, более динамичная, по сравнению с традиционной", - сказал Паршин, слова которого приводятся в сообщении.В свою очередь директор АНО "Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ" Илья Массух выделил еще два момента в стратегии: лицензионная чистота и лицензионное приземление применения open source в России, а также создание foundation - некоммерческой организации по развитию open source.Среди функций, которая может выполнять подобная некоммерческая организация - оказание организационно-технической и методической поддержки разработки открытого ПО, обеспечение грантовой поддержки разработки в open source, принятие участия в доработке Гражданского кодекса РФ и нормативных актов, представление интересов сообществ разработчиков open source в дискуссиях с отраслевыми ассоциациями и органами власти.
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экономика, максим паршин, илья массух, россия
21:38 01.10.2021 (обновлено: 21:39 01.10.2021)
 
Российская IT-отрасль разработала проект развития ПО с открытым кодом

Российская IT-отрасль разработала проект стратегии развития ПО с открытым кодом

© Depositphotos / zurijetaБизнесмены во время конференции
Бизнесмены во время конференции - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© Depositphotos / zurijeta
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости/Прайм. Представители российской IT-отрасли разработали проект стратегии развития до 2024 года программного обеспечения с открытым кодом, она была представлена в пятницу в рамках Russia Open Source Summit, говорится в сообщении Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ).
Согласно проекту стратегии, предлагаются следующие меры поддержки: разработка отечественных лицензий, учитывающих интересы России в части языка, юрисдикции и правоприменения, разработка комплекса требований, рекомендаций и стандартов по использованию ПО с открытым кодом для целей государственных и муниципальных нужд.
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Среди других мер поддержки - организация публикаций под отечественной открытой лицензией исходных кодов ПО, принятие национальных стандартов, публикация методических материалов и содействие заказчикам в создании программных офисов программ с открытым годом. Стратегия включает предложения и по мерам поддержки развития open source в России, в том числе - введение налоговых льгот для компаний вне IT-сферы, финансирующих разработку открытого ПО.
По словам замминистра цифрового развития РФ Максима Паршина, Минцифры заинтересовано в развитии open source. "Эта новая культура, более динамичная, по сравнению с традиционной", - сказал Паршин, слова которого приводятся в сообщении.
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В свою очередь директор АНО "Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ" Илья Массух выделил еще два момента в стратегии: лицензионная чистота и лицензионное приземление применения open source в России, а также создание foundation - некоммерческой организации по развитию open source.
Среди функций, которая может выполнять подобная некоммерческая организация - оказание организационно-технической и методической поддержки разработки открытого ПО, обеспечение грантовой поддержки разработки в open source, принятие участия в доработке Гражданского кодекса РФ и нормативных актов, представление интересов сообществ разработчиков open source в дискуссиях с отраслевыми ассоциациями и органами власти.
 
ЭкономикаМаксим ПаршинИлья МассухРоссия
 
 
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