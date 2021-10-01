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Ошибка Зеленского в отношениях с Россией привела Украину к страшному бедствию

"Это бедствие": в Киеве назвали ошибку Зеленского в отношениях c Россией - РИА Новости, 01.10.2021

Ошибка Зеленского в отношениях с Россией привела Украину к страшному бедствию

Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, отказавшись заключить с Россией прямой контракт на поставки газа, заявил в эфире телеканала "НАШ" бывший... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T06:04

2021-10-01T06:04

2021-10-01T10:53

в мире

украина

киев

владимир зеленский

евгений мураев

россия

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, отказавшись заключить с Россией прямой контракт на поставки газа, заявил в эфире телеканала "НАШ" бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.По его словам, российское руководство продолжает "давать посылы" о том, что предложение о прямых поставках еще действует, но украинский лидер игнорирует эти сигналы.Он считает это проблемой киевских властей, которым придется искать, где занимать деньги.Мураев предположил, что Киеву будет сложно найти кредиторов, поскольку те опасаются, что "народ Украины может вывалить на улицу". Он также выразил уверенность, что Зеленскому придется понести ответственность за высокие цены на газ для населения.Украина с конца 2015 года не покупает газ у России напрямую, а использует реверсные схемы закупок из Европы. С прошлого года реверс стал виртуальным: около половины транзитных объемов сразу остается на территории Украины, тогда как раньше Киев должен был принимать газ на границе с Россией и передавать его обратно "Газпром экспорту" на границе с Европой. Реверсные закупки дороже прямых, но украинские власти заявляют, что импорт топлива непосредственно из России поставил бы под угрозу суверенитет страны.

https://ria.ru/20210927/borba-1751981222.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, евгений мураев, россия