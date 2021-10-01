Ошибка Зеленского в отношениях с Россией привела Украину к страшному бедствию

06:04 01.10.2021 (обновлено: 10:53 01.10.2021)
"Это бедствие": в Киеве назвали ошибку Зеленского в отношениях c Россией
Экс-депутат Рады Мураев: Зеленский ошибся, упустив контракт на поставки газа из России
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, отказавшись заключить с Россией прямой контракт на поставки газа, заявил в эфире телеканала "НАШ" бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
По его словам, российское руководство продолжает "давать посылы" о том, что предложение о прямых поставках еще действует, но украинский лидер игнорирует эти сигналы.
"Сразу ставилось вилкой два договора: продление транзита и прямой контракт. Один подписали, а от второго отказались. Это в финансовом выражении бедствие не одного миллиарда долларов", — сказал Мураев.
Он считает это проблемой киевских властей, которым придется искать, где занимать деньги.
"Какое бы решение ни было, в итоге за все заплатит народ Украины. <…> Это преступление. Безопасность жизнедеятельности — это ответственность правительства. Мы его нанимаем, чтобы оно обеспечивало условия существования. Если оно, чтобы получить индульгенцию на какие-то действия или в результате ошибки, приводит к тому, что кто-то замерзает, оно совершает преступление", — подчеркнул политик.
Мураев предположил, что Киеву будет сложно найти кредиторов, поскольку те опасаются, что "народ Украины может вывалить на улицу". Он также выразил уверенность, что Зеленскому придется понести ответственность за высокие цены на газ для населения.
Украина с конца 2015 года не покупает газ у России напрямую, а использует реверсные схемы закупок из Европы. С прошлого года реверс стал виртуальным: около половины транзитных объемов сразу остается на территории Украины, тогда как раньше Киев должен был принимать газ на границе с Россией и передавать его обратно "Газпром экспорту" на границе с Европой. Реверсные закупки дороже прямых, но украинские власти заявляют, что импорт топлива непосредственно из России поставил бы под угрозу суверенитет страны.
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