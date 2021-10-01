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Суд, изменивший мир: 75 лет назад окончился Нюрнбергский процесс
Суд, изменивший мир: 75 лет назад окончился Нюрнбергский процесс - РИА Новости, 01.10.2021
Суд, изменивший мир: 75 лет назад окончился Нюрнбергский процесс
Нюрнбергский процесс, проведенный Международным военным трибуналом, стал уникальным в истории правосудия. Он длился 315 дней – с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года.
2021-10-01T21:22
2021-10-01T21:22
2021-10-01T21:22
видео
нюрнбергский процесс
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Впервые на скамье подсудимых оказалась верхушка целого государства, обвиняемая в совершении военных преступлений и геноциде. Суд над нацистскими преступниками поставил фактическую точку в истории Второй мировой войны и отправил на виселицу ее главных виновников.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Суд, изменивший мир: 75 лет назад окончился Нюрнбергский процесс
Нюрнбергский процесс, проведенный Международным военным трибуналом, стал уникальным в истории правосудия. Он длился 315 дней – с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года. Впервые на скамье подсудимых оказалась верхушка целого государства, обвиняемая в совершении военных преступлений и геноциде. Суд над нацистскими преступниками поставил фактическую точку в истории Второй мировой войны и отправил на виселицу ее главных виновников.
2021-10-01T21:22
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, нюрнбергский процесс, видео
Суд, изменивший мир: 75 лет назад окончился Нюрнбергский процесс
Нюрнбергский процесс, проведенный Международным военным трибуналом, стал уникальным в истории правосудия. Он длился 315 дней – с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года.
2021-10-01T21:22
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PT6M01S
Суд, изменивший мир: 75 лет назад окончился Нюрнбергский процесс
Нюрнбергский процесс, проведенный Международным военным трибуналом, стал уникальным в истории правосудия. Он длился 315 дней – с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года.