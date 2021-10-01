На Украине признали право "Гапрома" на отказ от транзита газа

12:57 01.10.2021 (обновлено: 13:14 01.10.2021)
"Газпром" не нарушил контракт, прекратив транзит, признал "Нафтогаз"
Глава "Нафтогаза" Витренко: "Газпром" не нарушил контракт, прекратив транзит через Украину
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИсполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко во время брифинга в Киеве
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Контракт позволяет "Газпрому" прекратить перекачку газа через территорию Украины, заявил в Facebook глава компании "Нафтогаз" Юрий Витренко.
"Газпром" имеет такое право <…> — не поставлять газ для транзита через зарезервированные мощности, а платить за них. Принцип "качай или плати", — пояснил он.
Так Витренко прокомментировал сообщения о том, что российский холдинг прекратил поставки в Венгрию через украинскую ГТС. По его мнению, это наглядная демонстрация того, что будет происходить после запуска "Северного потока — 2", если Россия не разблокирует транзит через Украину для других стран.
С сегодняшнего дня вступил в силу контракт между "Газпромом" и венгерской компанией MVM CEEnergy Ltd, согласно которому Будапешт в течение следующих 15 лет будет ежегодно получать 4,5 миллиарда кубометров газа через "Турецкий поток" и газотранспортные системы Юго-Восточной Европы.
На Украине это соглашение назвали ударом и заявили о намерении обратиться в Европейскую комиссию для проверки сделки на соответствие европейскому законодательству в области энергетики. Венгерские власти восприняли реакцию Киева как вмешательство во внутренние дела.