Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211001/naftogaz-1752650090.html
На Украине признали право "Гапрома" на отказ от транзита газа
"Газпром" не нарушил контракт, прекратив транзит, признал "Нафтогаз" - РИА Новости, 01.10.2021
На Украине признали право "Гапрома" на отказ от транзита газа
Контракт позволяет "Газпрому" прекратить перекачку газа через территорию Украины, заявил в Facebook глава компании "Нафтогаз" Юрий Витренко. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T12:57
2021-10-01T13:14
экономика
украина
венгрия
газпром
нафтогаз украины
южный поток
юрий витренко
северный поток — 2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156267/79/1562677964_0:0:3132:1761_1920x0_80_0_0_3c831bbfc7e6b8489b3a5bcd254b60a9.jpg
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Контракт позволяет "Газпрому" прекратить перекачку газа через территорию Украины, заявил в Facebook глава компании "Нафтогаз" Юрий Витренко.Так Витренко прокомментировал сообщения о том, что российский холдинг прекратил поставки в Венгрию через украинскую ГТС. По его мнению, это наглядная демонстрация того, что будет происходить после запуска "Северного потока — 2", если Россия не разблокирует транзит через Украину для других стран.С сегодняшнего дня вступил в силу контракт между "Газпромом" и венгерской компанией MVM CEEnergy Ltd, согласно которому Будапешт в течение следующих 15 лет будет ежегодно получать 4,5 миллиарда кубометров газа через "Турецкий поток" и газотранспортные системы Юго-Восточной Европы.На Украине это соглашение назвали ударом и заявили о намерении обратиться в Европейскую комиссию для проверки сделки на соответствие европейскому законодательству в области энергетики. Венгерские власти восприняли реакцию Киева как вмешательство во внутренние дела.
https://ria.ru/20211001/gaz-1752648979.html
украина
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156267/79/1562677964_21:0:2752:2048_1920x0_80_0_0_6e3425e70b2d6c7cc7c0d30caf0f8b66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, украина, венгрия, газпром, нафтогаз украины, южный поток, юрий витренко, северный поток — 2
12:57 01.10.2021 (обновлено: 13:14 01.10.2021)
 
"Газпром" не нарушил контракт, прекратив транзит, признал "Нафтогаз"

Глава "Нафтогаза" Витренко: "Газпром" не нарушил контракт, прекратив транзит через Украину

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИсполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко во время брифинга в Киеве
Исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко во время брифинга в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Контракт позволяет "Газпрому" прекратить перекачку газа через территорию Украины, заявил в Facebook глава компании "Нафтогаз" Юрий Витренко.
"Газпром" имеет такое право <…> — не поставлять газ для транзита через зарезервированные мощности, а платить за них. Принцип "качай или плати", — пояснил он.
Так Витренко прокомментировал сообщения о том, что российский холдинг прекратил поставки в Венгрию через украинскую ГТС. По его мнению, это наглядная демонстрация того, что будет происходить после запуска "Северного потока — 2", если Россия не разблокирует транзит через Украину для других стран.
С сегодняшнего дня вступил в силу контракт между "Газпромом" и венгерской компанией MVM CEEnergy Ltd, согласно которому Будапешт в течение следующих 15 лет будет ежегодно получать 4,5 миллиарда кубометров газа через "Турецкий поток" и газотранспортные системы Юго-Восточной Европы.
На Украине это соглашение назвали ударом и заявили о намерении обратиться в Европейскую комиссию для проверки сделки на соответствие европейскому законодательству в области энергетики. Венгерские власти восприняли реакцию Киева как вмешательство во внутренние дела.
Газораспределительная станция ОАО Газпром - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
12:54
Песков прокомментировал прекращение транзита газа в Венгрию через Украину
 
ЭкономикаУкраинаВенгрияГазпромНафтогаз УкраиныЮжный потокЮрий ВитренкоСеверный поток — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:28Путин готовится поставить мат. Британцы бьют тревогу из-за нехватки газа
13:27Ученые нашли причину возникновения необычных патологий после COVID-19
13:26Чайка: трагедия на Эльбрусе выявила проблемы в подготовке гидов и туристов
13:26Парижский экс-полицейский назвал себя известным серийным убийцей
13:26В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на Эльбрусе альпинистов
13:21В Минске проверяют сообщения о минировании учебных заведений
13:19В Приморье будут судить мужчину, забившего до смерти мать-инвалида
13:16Свердловские власти ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников
13:14Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье за девять месяцев вырос на 15,3%
13:12В СК направили материалы против блогера, сделавшего скандальную фотосессию
13:09В Брянске женщина дала взятку полицейскому ради убежища ее мужу в США
13:03Премьер Венгрии ответил на критику контракта с Россией по газу
13:00Суд в Якутске приговорил педофила почти к 18 годам колонии строгого режима
13:00Экологи оценили загрязнение воздуха в районе крупного пожара в Новой Москве
12:57Мигранты, обманувшие пенсионерку в Ленинградской области, сбежали из России
12:57"Газпром" не нарушил контракт, прекратив транзит, признал "Нафтогаз"
12:54В Кремле прокомментировали сообщения о нарушениях в воинской части на Урале
12:54Песков прокомментировал прекращение транзита газа в Венгрию через Украину
12:51Пропавших в Екатеринбурге школьниц нашли в Челябинске
12:45Россия готова к худшему в диалоге с США, заявил Рябков
Лента новостейМолния