https://ria.ru/20211001/naftogaz-1752650090.html

На Украине признали право "Гапрома" на отказ от транзита газа

"Газпром" не нарушил контракт, прекратив транзит, признал "Нафтогаз" - РИА Новости, 01.10.2021

На Украине признали право "Гапрома" на отказ от транзита газа

Контракт позволяет "Газпрому" прекратить перекачку газа через территорию Украины, заявил в Facebook глава компании "Нафтогаз" Юрий Витренко. РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T12:57

2021-10-01T12:57

2021-10-01T13:14

экономика

украина

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газпром

нафтогаз украины

южный поток

юрий витренко

северный поток — 2

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Контракт позволяет "Газпрому" прекратить перекачку газа через территорию Украины, заявил в Facebook глава компании "Нафтогаз" Юрий Витренко.Так Витренко прокомментировал сообщения о том, что российский холдинг прекратил поставки в Венгрию через украинскую ГТС. По его мнению, это наглядная демонстрация того, что будет происходить после запуска "Северного потока — 2", если Россия не разблокирует транзит через Украину для других стран.С сегодняшнего дня вступил в силу контракт между "Газпромом" и венгерской компанией MVM CEEnergy Ltd, согласно которому Будапешт в течение следующих 15 лет будет ежегодно получать 4,5 миллиарда кубометров газа через "Турецкий поток" и газотранспортные системы Юго-Восточной Европы.На Украине это соглашение назвали ударом и заявили о намерении обратиться в Европейскую комиссию для проверки сделки на соответствие европейскому законодательству в области энергетики. Венгерские власти восприняли реакцию Киева как вмешательство во внутренние дела.

https://ria.ru/20211001/gaz-1752648979.html

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экономика, украина, венгрия, газпром, нафтогаз украины, южный поток, юрий витренко, северный поток — 2