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В Мурманске задержали работника больницы за кражу денег у умершего пациента
В Мурманске задержали работника больницы за кражу денег у умершего пациента - РИА Новости, 01.10.2021
В Мурманске задержали работника больницы за кражу денег у умершего пациента
Сотрудники полиции в Мурманске установили и задержали работника областной больницы, которого подозревают в хищении денег с карты пациента, находившегося в... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T21:52
2021-10-01T21:52
происшествия
мурманская область
мурманск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА/МУРМАНСК, 1 окт – РИА Новости. Сотрудники полиции в Мурманске установили и задержали работника областной больницы, которого подозревают в хищении денег с карты пациента, находившегося в реанимации, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.Летом в соцсетях появилась история, вызвавшая широкий общественный резонанс. Родственники одного из пациентов сообщили, что тот поступил в ковидное отделение Мурманской областной клинической больницы 30 июля, вскоре его перевели в реанимацию, где он скончался. Когда родственники начали заниматься похоронами, то обнаружили, что с банковской карты за день до смерти больного пропало 80 тысяч рублей, кроме того, кто-то безуспешно пытался оформить на пациента в реанимации кредит, также, по их словам, пропали все личные вещи больного, в том числе паспорт.Полицейские проводили проверку по факту хищения денежных средств с банковской карты умершего пациента одной из больниц города Мурманска. В ходе оперативных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый."Им оказался ранее несудимый мужчина 1988 года рождения – работник больницы. Воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, задержанный через мобильный банк совершил перевод денежных средств", - говорится в сообщении. В УМВД добавили, что материалы переданы в СУСК России по Мурманской области. Должность подозреваемого не называется.На сайте СК РФ отмечается, что в рамках расследования следствием допрошены свидетели, истребованы и изучены сведения о движении по банковским счетам потерпевшего, а также сведения о соединениях номера его мобильного телефона."Анализ полученных сведений позволил установить и задержать подозреваемого в совершении преступления – им оказался работник из числа младшего медицинского персонала больницы", - говорится на сайте СК.Добавляется, что мужчине предъявлено обвинение в "краже с банковского счета". Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
https://ria.ru/20210923/ufa-1751460253.html
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происшествия, мурманская область, мурманск, следственный комитет россии (ск рф), россия
21:52 01.10.2021
 
В Мурманске задержали работника больницы за кражу денег у умершего пациента

Работника больницы в Мурманске задержали за кражу денег с карты умершего пациента

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЭмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА/МУРМАНСК, 1 окт – РИА Новости. Сотрудники полиции в Мурманске установили и задержали работника областной больницы, которого подозревают в хищении денег с карты пациента, находившегося в реанимации, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Летом в соцсетях появилась история, вызвавшая широкий общественный резонанс. Родственники одного из пациентов сообщили, что тот поступил в ковидное отделение Мурманской областной клинической больницы 30 июля, вскоре его перевели в реанимацию, где он скончался. Когда родственники начали заниматься похоронами, то обнаружили, что с банковской карты за день до смерти больного пропало 80 тысяч рублей, кроме того, кто-то безуспешно пытался оформить на пациента в реанимации кредит, также, по их словам, пропали все личные вещи больного, в том числе паспорт.
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Полицейские проводили проверку по факту хищения денежных средств с банковской карты умершего пациента одной из больниц города Мурманска. В ходе оперативных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый.
"Им оказался ранее несудимый мужчина 1988 года рождения – работник больницы. Воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, задержанный через мобильный банк совершил перевод денежных средств", - говорится в сообщении. В УМВД добавили, что материалы переданы в СУСК России по Мурманской области. Должность подозреваемого не называется.
На сайте СК РФ отмечается, что в рамках расследования следствием допрошены свидетели, истребованы и изучены сведения о движении по банковским счетам потерпевшего, а также сведения о соединениях номера его мобильного телефона.
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"Анализ полученных сведений позволил установить и задержать подозреваемого в совершении преступления – им оказался работник из числа младшего медицинского персонала больницы", - говорится на сайте СК.
Добавляется, что мужчине предъявлено обвинение в "краже с банковского счета". Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
 
ПроисшествияМурманская областьМурманскСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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