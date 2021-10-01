https://ria.ru/20211001/murmansk-1752751387.html

В Мурманске задержали работника больницы за кражу денег у умершего пациента

В Мурманске задержали работника больницы за кражу денег у умершего пациента - РИА Новости, 01.10.2021

В Мурманске задержали работника больницы за кражу денег у умершего пациента

Сотрудники полиции в Мурманске установили и задержали работника областной больницы, которого подозревают в хищении денег с карты пациента, находившегося в... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T21:52

2021-10-01T21:52

2021-10-01T21:52

происшествия

мурманская область

мурманск

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА/МУРМАНСК, 1 окт – РИА Новости. Сотрудники полиции в Мурманске установили и задержали работника областной больницы, которого подозревают в хищении денег с карты пациента, находившегося в реанимации, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.Летом в соцсетях появилась история, вызвавшая широкий общественный резонанс. Родственники одного из пациентов сообщили, что тот поступил в ковидное отделение Мурманской областной клинической больницы 30 июля, вскоре его перевели в реанимацию, где он скончался. Когда родственники начали заниматься похоронами, то обнаружили, что с банковской карты за день до смерти больного пропало 80 тысяч рублей, кроме того, кто-то безуспешно пытался оформить на пациента в реанимации кредит, также, по их словам, пропали все личные вещи больного, в том числе паспорт.Полицейские проводили проверку по факту хищения денежных средств с банковской карты умершего пациента одной из больниц города Мурманска. В ходе оперативных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый."Им оказался ранее несудимый мужчина 1988 года рождения – работник больницы. Воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, задержанный через мобильный банк совершил перевод денежных средств", - говорится в сообщении. В УМВД добавили, что материалы переданы в СУСК России по Мурманской области. Должность подозреваемого не называется.На сайте СК РФ отмечается, что в рамках расследования следствием допрошены свидетели, истребованы и изучены сведения о движении по банковским счетам потерпевшего, а также сведения о соединениях номера его мобильного телефона."Анализ полученных сведений позволил установить и задержать подозреваемого в совершении преступления – им оказался работник из числа младшего медицинского персонала больницы", - говорится на сайте СК.Добавляется, что мужчине предъявлено обвинение в "краже с банковского счета". Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

https://ria.ru/20210923/ufa-1751460253.html

https://ria.ru/20210630/smert-1739117859.html

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происшествия, мурманская область, мурманск, следственный комитет россии (ск рф), россия