https://ria.ru/20211001/moskva-1752755269.html

В Москве опровергли информацию о проблемах при оформлении соцкарт

В Москве опровергли информацию о проблемах при оформлении соцкарт - РИА Новости, 01.10.2021

В Москве опровергли информацию о проблемах при оформлении соцкарт

Информация о затянувшемся оформлении соцкарт для студентов-первокурсников в Москве не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T22:56

2021-10-01T22:56

2021-10-01T22:56

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Информация о затянувшемся оформлении соцкарт для студентов-первокурсников в Москве не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.Ранее в сети появилась информация, что оформление социальных карт студентов-первокурсников колледжей и вузов Москвы через mos.ru затянулось на неопределённый срок. И весь месяц им приходится ездить по карте "Тройка"."Данная информация не соответствует действительности. Средний срок выпуска карты москвича для студентов на данный момент – порядка 15 календарных дней с момента подачи заявления. При этом нормативный срок выпуска – не более 30 календарных дней с момента подачи заявления. Этот срок обусловлен в том числе тем, что в карту москвича встроено банковское приложение. Таким образом, Москва выпускает социальные карты не просто без задержки, но и в два раза быстрее, чем это предусмотрено нормативными документами", - рассказали в пресс-службе.В департаменте уточнили, что, по информации из реестра студентов, количество студентов-первокурсников, информация о которых была передана вузами, составляет порядка 118 тысяч человек. "Из них более 89 тысяч подали заявления на выпуск карты москвича. Более 63 тысяч карт уже выпущено, в процессе выпуска находятся еще 18,9 тысячи карт (с соблюдением установленных сроков). Более 7 тысяч заявлений было отклонено из-за ошибок при заполнении формы или отсутствия заявителя в реестре студентов", - рассказали в пресс-службе.В департаменте уточнили, что в сентябре 2020 года эти показатели были практически аналогичными. И подчеркнули, что оформление карты москвича является добровольным, а выпуск производится только на основании поступивших заявлений."Что касается финансирования льготного проезда, то оно осуществляется по факту выпуска карт москвича, а не исходя из нормативной численности студентов", - заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210603/posobiya-1735400543.html

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общество, москва, россия