https://ria.ru/20211001/mavrikiy-1752700545.html
Маврикий упростил въезд для привитых туристов
Маврикий упростил въезд для привитых туристов - РИА Новости, 01.10.2021
Маврикий упростил въезд для привитых туристов
Маврикий упростил въезд для привитых туристов и объявил розыгрыш путевок, эксперты рассказали, как россияне могут попасть на остров, сообщает TuorDom.ru. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T17:35
2021-10-01T17:35
2021-10-01T17:35
туризм
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маврикий
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Маврикий упростил въезд для привитых туристов и объявил розыгрыш путевок, эксперты рассказали, как россияне могут попасть на остров, сообщает TuorDom.ru.С 1 октября вступил в силу упрощенный порядок въезда на Маврикий для вакцинированных путешественников, в том числе и "Спутником V". Привитые гости, предоставившие сертификат о вакцинации и ПЦР-тест, взятый в течение 72 часов до вылета, освобождаются от карантина. Правда, на пятый день отдыха потребуется сдать платный тест на антиген.В честь этого события управление по развитию туризма Республики Маврикий на своей странице в Инстаграм объявило розыгрыш. Приз – перелет из любой точки мира на остров и обратно и недельное проживание в отеле категории "четыре звезды" по системе "все включено".Из России прямых рейсов на остров нет. По словам экспертов, самый быстрый способ попасть туда – авиакомпаниями Air France и Air Mauritius с остановкой в Париже. Это чуть больше 16 часов в пути туда и около 19 часов – обратно. Правда, пересадка между рейсами в сторону Маврикия опасно короткая – всего один час и пять минут. Стоимость такого перелета на даты 16–30 октября в настоящий момент около 92 тысяч рублей на человека.Перелет Emirates предполагает 20-часовой путь с пересадкой в Дубае (туда). Пересадка на обратном пути составит 15 часов. Этот вариант на упомянутые выше даты обойдется в чуть более 94 тысяч рублей.Цены на проживание на острове начинаются с 12–15 евро в сутки за самое "простое" жилье на двоих. За недельный отдых вдвоем в пятизвездочном отеле с отличным рейтингом и системой "все включено" придется отдать 3,5 тысяч евро и больше. Согласным на чуть менее шикарные условия хватит 500-700 евро на тот же срок. В отдельных уголках острова встречаются четырехзвездочные отели стоимостью 250–400 евро за семь дней.
https://ria.ru/20210825/mavrikiy-1747145065.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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париж, дубай (город), маврикий, air france, новости - туризм, emirates, туристы, туризм, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь
Маврикий упростил въезд для привитых туристов
С 1 октября Маврикий отменил карантин для вакцинированных туристов
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.
Маврикий упростил въезд для привитых туристов и объявил розыгрыш путевок, эксперты рассказали, как россияне могут попасть на остров, сообщает
TuorDom.ru.
С 1 октября вступил в силу упрощенный порядок въезда на Маврикий для вакцинированных путешественников, в том числе и "Спутником V". Привитые гости, предоставившие сертификат о вакцинации и ПЦР-тест, взятый в течение 72 часов до вылета, освобождаются от карантина. Правда, на пятый день отдыха потребуется сдать платный тест на антиген.
В честь этого события управление по развитию туризма Республики Маврикий на своей странице в Инстаграм объявило
розыгрыш. Приз – перелет из любой точки мира на остров и обратно и недельное проживание в отеле категории "четыре звезды" по системе "все включено".
Из России прямых рейсов на остров нет. По словам экспертов, самый быстрый способ попасть туда – авиакомпаниями Air France и Air Mauritius с остановкой в Париже. Это чуть больше 16 часов в пути туда и около 19 часов – обратно. Правда, пересадка между рейсами в сторону Маврикия опасно короткая – всего один час и пять минут. Стоимость такого перелета на даты 16–30 октября в настоящий момент около 92 тысяч рублей на человека.
Перелет Emirates предполагает 20-часовой путь с пересадкой в Дубае (туда). Пересадка на обратном пути составит 15 часов. Этот вариант на упомянутые выше даты обойдется в чуть более 94 тысяч рублей.
Цены на проживание на острове начинаются с 12–15 евро в сутки за самое "простое" жилье на двоих. За недельный отдых вдвоем в пятизвездочном отеле с отличным рейтингом и системой "все включено" придется отдать 3,5 тысяч евро и больше. Согласным на чуть менее шикарные условия хватит 500-700 евро на тот же срок. В отдельных уголках острова встречаются четырехзвездочные отели стоимостью 250–400 евро за семь дней.