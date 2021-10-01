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Экс-президента Аргентины вызвали на допрос
Экс-президента Аргентины вызвали на допрос - РИА Новости, 01.10.2021
Экс-президента Аргентины вызвали на допрос
Бывший президент Аргентины Маурисио Макри должен 7 октября явиться для дачи показаний в федеральном суде по делу о слежке за родными погибших моряков, до этой... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T23:21
2021-10-01T23:21
в мире
аргентина
маурисио макри
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МЕХИКО, 1 окт - РИА Новости. Бывший президент Аргентины Маурисио Макри должен 7 октября явиться для дачи показаний в федеральном суде по делу о слежке за родными погибших моряков, до этой даты ему запрещено покидать страну, сообщили местные СМИ."Судья Мартин Бава, заместитель судьи Алехо Рамоса Падильи, вызвал Макри в свой суд 7 октября, и до этой даты бывший президент не сможет покинуть страну", - говорится в материале издания Clarin со ссылкой на постановление суда.Экс-президента, а также бывших директоров Федерального следственного агентства расследований Густаво Аррибаса и Сильвию Махдалани, и других должностных лиц подозревают в организации незаконной слежки за членами семей и окружения экипажа затонувшей подводной лодки "Сан-Хуан", кораблей "Эль-Репунте", и "Рихель".По мнению суда, действия, вменяемые бывшим должностным лицам правительства Макри, "имели целью повлиять на политическую и институциональную ситуацию в стране, особенно в отношении заявлений, которые они (родные и близкие - ред.) сделали по поводу затопления указанных судов и последующей смерти своих родственников". "Они (чиновники - ред.) стремились получить информацию об их деятельности, местах встреч, личных данных и данных их окружения", - говорится в сообщении.Предполагаемая слежка правительства за гражданами не имела судебного разрешения, не была оправдана служебными приказами по соображениям внутренней безопасности или национальной обороны и, по мнению суда, выполнялась с целью воздействия на общественное мнение.Подводная лодка "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года во время перехода из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа "Сан-Хуана" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.
https://radiosputnik.ria.ru/20210309/medvedchuk-1600502886.html
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в мире, аргентина, маурисио макри
23:21 01.10.2021
 
Экс-президента Аргентины вызвали на допрос

Экс-президента Аргентины вызвали на допрос Макри, ему запретили покидать страну

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент Аргентины Маурисио Макри на пресс-конференции по итогам российско-аргентинских переговоров. 1 декабря 2018
Президент Аргентины Маурисио Макри на пресс-конференции по итогам российско-аргентинских переговоров. 1 декабря 2018 - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МЕХИКО, 1 окт - РИА Новости. Бывший президент Аргентины Маурисио Макри должен 7 октября явиться для дачи показаний в федеральном суде по делу о слежке за родными погибших моряков, до этой даты ему запрещено покидать страну, сообщили местные СМИ.
"Судья Мартин Бава, заместитель судьи Алехо Рамоса Падильи, вызвал Макри в свой суд 7 октября, и до этой даты бывший президент не сможет покинуть страну", - говорится в материале издания Clarin со ссылкой на постановление суда.
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Экс-президента, а также бывших директоров Федерального следственного агентства расследований Густаво Аррибаса и Сильвию Махдалани, и других должностных лиц подозревают в организации незаконной слежки за членами семей и окружения экипажа затонувшей подводной лодки "Сан-Хуан", кораблей "Эль-Репунте", и "Рихель".
По мнению суда, действия, вменяемые бывшим должностным лицам правительства Макри, "имели целью повлиять на политическую и институциональную ситуацию в стране, особенно в отношении заявлений, которые они (родные и близкие - ред.) сделали по поводу затопления указанных судов и последующей смерти своих родственников". "Они (чиновники - ред.) стремились получить информацию об их деятельности, местах встреч, личных данных и данных их окружения", - говорится в сообщении.
Предполагаемая слежка правительства за гражданами не имела судебного разрешения, не была оправдана служебными приказами по соображениям внутренней безопасности или национальной обороны и, по мнению суда, выполнялась с целью воздействия на общественное мнение.
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Подводная лодка "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года во время перехода из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".
Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа "Сан-Хуана" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.
 
В миреАргентинаМаурисио Макри
 
 
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