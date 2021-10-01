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https://ria.ru/20211001/lukashenko-1752750966.html
Лукашенко гарантировал безопасность пролета самолетов над Белоруссией
Лукашенко гарантировал безопасность пролета самолетов над Белоруссией - РИА Новости, 01.10.2021
Лукашенко гарантировал безопасность пролета самолетов над Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко гарантировал безопасность пролета иностранных самолетов над белорусской территорией, но заявил, что в стране будет... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T21:46
2021-10-01T22:11
в мире
белоруссия
минск
александр лукашенко
ryanair
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МИНСК, 1 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко гарантировал безопасность пролета иностранных самолетов над белорусской территорией, но заявил, что в стране будет посажено любое судно при угрозе белорусскому государству."Если вы боитесь летать над нашей территорией, могу вам лично, вашей компании и вашей стране и любой другой гарантировать полную безопасность полетов над Беларусью так, как это было всегда. Но если я и правоохранительные органы будут видеть угрозу белорусскому государству, мы посадим здесь любой самолет – будь то Великобритании или США", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу CNN, отрывок которого показал вечером в пятницу белорусский госканал "Беларусь 1".Белорусский президент подчеркнул, что так поступит любое государство, если будет видеть для себя угрозу. "Это – норма. Я здесь не исключение", - отметил Лукашенко. По его словам, иностранные компании многие десятилетия летали в белорусском воздушном пространстве и не боялись, не было проблем. Лукашенко заверил, что проблем не будет и впредь."Ну а то, что вы не летаете – господь с вами! Летайте через Северный полюс, Южный. Это ваше право, я вас заставить не могу … Нет вас (западных авиакомпаний - ред.) здесь – летают другие. Ничего, обойдемся. Думаю, придет время, придут, возможно, новые люди там (на Западе – ред.), может, здесь, и они осознают пагубность того, что мы сейчас с вами творим. Это никому не выгодно, не знаю, зачем вы это устраиваете. То, что летать перестали, - так вы команду дали такую", - подчеркнул белорусский президент.Лукашенко добавил, что еще не успели задержать основателя признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича после экстренной посадки в аэропорту Минска самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, "а уже в Европе и Америке после команды из Вашингтона все начали, как под копирку, делать заявления". "Они все были однотипные. Это говорит, что где-то … прописали тезисы, и они (западные политики – ред.) начали заявлять, и перестали сюда летать (западные авиакомпании - ред.)", - констатировал Лукашенко.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основавший Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы.После инцидента европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Белорусские власти отрицали, что принуждали самолет к посадке, подчеркивали, что лишь рекомендовали это, а решение принимал пилот. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов союза. ИКАО начала расследование происшествия.
https://ria.ru/20210829/ryanair-1747757762.html
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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, ryanair
21:46 01.10.2021 (обновлено: 22:11 01.10.2021)
 
Лукашенко гарантировал безопасность пролета самолетов над Белоруссией

Лукашенко гарантировал безопасность пролета иностранных самолетов над Белоруссией

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 1 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко гарантировал безопасность пролета иностранных самолетов над белорусской территорией, но заявил, что в стране будет посажено любое судно при угрозе белорусскому государству.
"Если вы боитесь летать над нашей территорией, могу вам лично, вашей компании и вашей стране и любой другой гарантировать полную безопасность полетов над Беларусью так, как это было всегда. Но если я и правоохранительные органы будут видеть угрозу белорусскому государству, мы посадим здесь любой самолет – будь то Великобритании или США", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу CNN, отрывок которого показал вечером в пятницу белорусский госканал "Беларусь 1".
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Белорусский президент подчеркнул, что так поступит любое государство, если будет видеть для себя угрозу. "Это – норма. Я здесь не исключение", - отметил Лукашенко. По его словам, иностранные компании многие десятилетия летали в белорусском воздушном пространстве и не боялись, не было проблем. Лукашенко заверил, что проблем не будет и впредь.
"Ну а то, что вы не летаете – господь с вами! Летайте через Северный полюс, Южный. Это ваше право, я вас заставить не могу … Нет вас (западных авиакомпаний - ред.) здесь – летают другие. Ничего, обойдемся. Думаю, придет время, придут, возможно, новые люди там (на Западе – ред.), может, здесь, и они осознают пагубность того, что мы сейчас с вами творим. Это никому не выгодно, не знаю, зачем вы это устраиваете. То, что летать перестали, - так вы команду дали такую", - подчеркнул белорусский президент.
Лукашенко добавил, что еще не успели задержать основателя признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича после экстренной посадки в аэропорту Минска самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, "а уже в Европе и Америке после команды из Вашингтона все начали, как под копирку, делать заявления". "Они все были однотипные. Это говорит, что где-то … прописали тезисы, и они (западные политики – ред.) начали заявлять, и перестали сюда летать (западные авиакомпании - ред.)", - констатировал Лукашенко.
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Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основавший Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы.
После инцидента европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Белорусские власти отрицали, что принуждали самолет к посадке, подчеркивали, что лишь рекомендовали это, а решение принимал пилот. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов союза. ИКАО начала расследование происшествия.
 
В миреБелоруссияМинскАлександр ЛукашенкоRyanair
 
 
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