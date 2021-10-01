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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211001/lokdaun-1752641652.html
Голикова оценила возможность введения локдауна в России
Голикова оценила возможность введения локдауна в России - РИА Новости, 01.10.2021
Голикова оценила возможность введения локдауна в России
В России не собираются вводить локдаун из-за ситуации с коронавирусом, заявила РИА Новости вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T12:24
2021-10-01T12:54
распространение коронавируса
россия
коронавирус в россии
общество
татьяна голикова
здоровье - общество
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В России не собираются вводить локдаун из-за ситуации с коронавирусом, заявила РИА Новости вице-премьер Татьяна Голикова.В последние недели прирост заболеваемости COVID-19 увеличивается, профильные ведомства связывают это с наступлением осени.Ранее о том, что новые ограничения пока не планируются, говорил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом он напоминал, что регионы уполномочены принимать решения исходя из эпидемиологической обстановки на местах.С объявлением пандемии коронавируса в марте 2020 года многие страны, включая Россию, вводили тотальный карантин: люди переходили на домашний режим работы и обучения, не могли свободно перемещаться, приостанавливалась деятельность многих коммерческих предприятий. С ростом коллективного иммунитета и запуском прививочных кампаний эти меры стали отменять, национальные экономики постепенно восстанавливаются.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от тяжелого течения болезни и необратимых последствий. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, основная масса пациентов, которые попадают в стационары с COVID-19, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от коронавируса с отказом от вакцинации.
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россия, коронавирус в россии, общество, татьяна голикова, здоровье - общество
12:24 01.10.2021 (обновлено: 12:54 01.10.2021)
 
Голикова оценила возможность введения локдауна в России

Голикова о ситуации с COVID-19 в России: локдаун объявлять не будем

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова принимает участие в просветительском марафоне "Новое Знание"
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова принимает участие в просветительском марафоне Новое Знание - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В России не собираются вводить локдаун из-за ситуации с коронавирусом, заявила РИА Новости вице-премьер Татьяна Голикова.
В последние недели прирост заболеваемости COVID-19 увеличивается, профильные ведомства связывают это с наступлением осени.
Ранее о том, что новые ограничения пока не планируются, говорил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом он напоминал, что регионы уполномочены принимать решения исходя из эпидемиологической обстановки на местах.
С объявлением пандемии коронавируса в марте 2020 года многие страны, включая Россию, вводили тотальный карантин: люди переходили на домашний режим работы и обучения, не могли свободно перемещаться, приостанавливалась деятельность многих коммерческих предприятий. С ростом коллективного иммунитета и запуском прививочных кампаний эти меры стали отменять, национальные экономики постепенно восстанавливаются.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от тяжелого течения болезни и необратимых последствий. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, основная масса пациентов, которые попадают в стационары с COVID-19, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от коронавируса с отказом от вакцинации.
 
Распространение коронавирусаРоссияКоронавирус в РоссииОбществоТатьяна ГоликоваЗдоровье - Общество
 
 
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