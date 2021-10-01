https://ria.ru/20211001/lokdaun-1752641652.html

Голикова оценила возможность введения локдауна в России

Голикова оценила возможность введения локдауна в России - РИА Новости, 01.10.2021

Голикова оценила возможность введения локдауна в России

В России не собираются вводить локдаун из-за ситуации с коронавирусом, заявила РИА Новости вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T12:24

2021-10-01T12:24

2021-10-01T12:54

распространение коронавируса

россия

коронавирус в россии

общество

татьяна голикова

здоровье - общество

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В России не собираются вводить локдаун из-за ситуации с коронавирусом, заявила РИА Новости вице-премьер Татьяна Голикова.В последние недели прирост заболеваемости COVID-19 увеличивается, профильные ведомства связывают это с наступлением осени.Ранее о том, что новые ограничения пока не планируются, говорил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом он напоминал, что регионы уполномочены принимать решения исходя из эпидемиологической обстановки на местах.С объявлением пандемии коронавируса в марте 2020 года многие страны, включая Россию, вводили тотальный карантин: люди переходили на домашний режим работы и обучения, не могли свободно перемещаться, приостанавливалась деятельность многих коммерческих предприятий. С ростом коллективного иммунитета и запуском прививочных кампаний эти меры стали отменять, национальные экономики постепенно восстанавливаются.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от тяжелого течения болезни и необратимых последствий. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, основная масса пациентов, которые попадают в стационары с COVID-19, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от коронавируса с отказом от вакцинации.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, коронавирус в россии, общество, татьяна голикова, здоровье - общество